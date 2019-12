Recrudeció Estados Unidos su política hostil hacia Cuba en 2019

Desde hace casi 60 años, las administraciones norteamericanas intentan asfixiar al pueblo cubano y someter al gobierno revolucionario mediante la imposición de un bloqueo económico, comercial y financiero, el cual ha sido calificado como una política arbitraria y genocida. Alejada en su totalidad, de los principios del derecho internacional.

En el 2019, bajo la administración Trump, el gobierno norteamericano dictó un grupo de medidas de corte socioeconómico y activó el título III de la ley Helms Burton con el propósito según el presidente estadounidense, “de instituir la democracia y devolver a los cubanos su libertad”.

En una alocución del inquilino de la Casa Blanca, el magnate expresó de manera engañosa “nos solidarizamos con el pueblo cubano” y para colofón de su sarcasmo y desfachatez política dijo que la embajada de Estados Unidos permanece abierta con la esperanza de que ambos países puedan forjar un mejor camino.

“Las naciones libres soberanas e independientes son el vehículo mejor para la felicidad, educación, salud, seguridad… Acertamos que todas las naciones tienen el derecho a fijar su propio derrotero. Soy muy acérrimo partidario de eso, así que respetaremos la soberanía cubana”, tras estas sentidas palabras el magnate norteamericano firmaba un paquete de medidas encaminadas a recrudecer su política hacia Cuba.

Sin dudas, el discurso triunfalista de Trump entra en contradicciones, por un lado dice aceptar la libre autodeterminación de los pueblos, y a su vez dicta sanciones, impone restricciones no solo para Cuba, sino para aquellos que SÍ respetan su soberanía.

El turismo es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, por tales razones el gobierno norteamericano ha aplicado medidas encaminadas a disminuir la cantidad de visitantes y empañar la imagen de Cuba ante el mundo.

Según el informe presentado por Cuba ante la ONU en noviembre de 2019, las pérdidas al sector del turismo ascienden a más de mil 300 millones de dólares, en el periodo comprendido de abril de 2018 a marzo del presente año.

“En otros países que Estados Unidos ha declarado como enemigo, los ciudadanos estadounidenses pueden viajar como turistas, el gobierno solo les recomienda que no vayan, sin embargo en el caso de Cuba existe una ley que prohíbe el arribo de turistas norteamericanos a la Isla”, el entonces Ministro de Turismo, Antonio Marrero Cruz demuestra la obsesiva y absurda de la política de país norteño, que sin justificaciones concretas apuesta por destruir los lazos culturales y académicos que unen a ambas naciones.

En el 2019 varias agencias de ventas online fueron multadas por promocionar en sus plataformas los hoteles de Cuba, en especial los que pertenecer a la cadena Gaviota. Se establecieron demandas a partir de la activación del título III de la Ley Helms Burton tanto a entidades cubanas como norteamericanas.

Desestimular la inversión extranjera es otra de las aristas del entramado político de la Casa Blanca que impone sanciones y restricciones a aquellas empresas que comercien con la Isla. Pese a las dificultades, hay quienes apuestan por el mercado cubano, tal es el caso de la transnacional italiana, EURICOM con 20 años de permanencia en la Isla, la cual asegura parte de los productos que se comercializan por la canasta básica.

El gerente comercial de EURICOM, Mariano Palarés Barrios con ejemplos palpables y concretos ratificó que en muchos bancos de América Latina no se aceptan documentos de pago origen Cuba y señalo que en a veces tienen que ir a un tercer y cuarto banco para poder traer los productos a Cuba.

“Brasil es un problema. El arroz que traemos a Cuba hay que pagarlo al cash. Uruguay no ha llegado a ese extremo y Chile es un desastre. Lo único que aceptan es cheque sin embargo y el mercado mundial no funciona así. Los bancos italianos dicen que sí pueden operar, siempre que tengan una autorización superior, pero no sabemos de quién. Muchos productos que tienen algún componente de fabricación de origen americano no lo puedes traer para Cuba”; pese a las adversidades, Palarés corrobora la permanencia de EURICOM en la Isla.

El sector energético en el país, en el segundo semestre del año, sufrió una crisis provocada por la persecución de navíos que trasportaban combustible a Cuba. En una alocución al pueblo cubano, el Presidente de la República de, Miguel Díaz-Canel Bermúdez señalaba que las navieras han sido brutalmente amenazadas, el, los gobiernos donde están registrados los barcos que tienen negocios con Cuba, al igual que las empresas de seguros que se encargan de asegurar las operaciones comerciales.

“La aplicación de medidas unilaterales y extraterritoriales de la Ley Helms Burton a empresas que comercian con Cuba ha limitado la concertación de contratos con navieras y armadores que trasladaban combustible a Cuba. Han intimidado y han presionado. También hay empresas que se han decidido retirarse”, acotó el mandatario.

Según datos del informe presentado por Cuba ante la ONU en 2019, las pérdidas al sector del trasporte superan los 170 millones de dólares lo cual representa un incremento de más de 69 millones de dólares en el periodo comprendido de abril de 2018 a marzo del presente año.

Por su parte, la Directora de Gestión y Control de Riesgos de la Aduana General de la Republica, Moraima Rodríguez Nuviola refiere que otras de las medidas que impactan están relacionados con la limitación de los vuelos regulares solo al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, a partir del 10 de diciembre, así como la restricción del envío de remesas a Cuba.

Igualmente hizo referencia a las transacciones bancarias que impactan con un incremento de flujo de efectivo en las fronteras, las acciones de influencia que ejercen sobres proveedores que tienen negocios la Isla Caribeña, además del financiamiento de acciones subversivas contra el gobierno.

El bloqueo lacera a todos y cada uno de los actores económicos y sociales de la Cuba de hoy. La salud y la educación baluartes indiscutibles de nuestro proceso revolucionario tampoco escapan a un gobierno que no cesa en su empeño de apoderarse de nuestro archipiélago, como promulgara en 1823 la llamada doctrina Monroe.

Estados Unidos emplea una política arcaica que cada vez se aísla más en el mundo. Por 28 años consecutivos, la comunidad internacional no solo rechaza el bloqueo genocida de la administración Trump, sino que propone un acercamiento entre ambas naciones basado en el respeto mutuo.

Fuente: Radio Rebelde/imop