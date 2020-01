El 2020 año biciesto y Cuba apuesta por dinamizar la economía

Con la llegada de 2020 se va la segunda década del tercer milenio. El nuevo calendario trae sus cábalas por las cifras que se repiten en su numeración, su condición de bisiesto y las supersticiones que estas condiciones siempre generan.

Ajeno a los festejos y creencias de sus habitantes, el planeta emprenderá otra órbita alrededor del Sol, mientras se calienta cada vez más y se acerca a otra extinción masiva, que sólo los humanos podemos evitar. Los próximos 12 meses se convierten en una cuenta regresiva sobre el tema, mientras a estas alturas no se ha logrado el compromiso de los países máximos emisores de gases de efecto invernadero.

El tablero político mundial se enfrentará a tales desafíos en medio de telúricas transformaciones políticas. La guerra comercial entre China y Estados Unidos entra en un período de distensiones, quizás porque el inquilino de la Casa Blanca necesita tiempo y tranquilidad para concentrarse en las elecciones de noviembre próximo, camino a las cuales los demócratas le han preparado un juicio político.

Rusia y China apuestan cada vez más por un mundo multipolar y Europa se debate entre el nacionalismo, las migraciones y la impetuosa salida del Reino Unido del bloque. En la región latinoamericana las protestas populares enfrentan ahora una prueba de largo aliento. El 2020 será año de elecciones en varios países y los analistas prevén otra pulseada entre la derecha y la izquierda en la zona más desigual del orbe.

En el año del aniversario 75 de la Organización de Naciones Unidas este foro multilateral necesita reinventarse en el camino de una mayor democratización porque ante las problemáticas que condujeron a su creación, al finalizar la II Guerra Mundial, no ha podido dar una respuesta a la altura de las necesidades de la mayoría de los seres humanos.

Los optimistas hablan de una nueva revolución tecnológica con la sinergia entre el big data, la inteligencia artificial y la internet de las cosas mediante la 5G. Se esperan los primeros viajes turísticos al espacio y la expansión de la nanotecnología y la impresión 3D en la medicina. En ese cuadro futurista todavía 750 millones de jóvenes y adultos no saben aún leer ni escribir y 250 millones de niños no consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectoescritura.

Para Cuba será un calendario de un intenso cronograma legislativo con más de una veintena de instrumentos jurídicos entre leyes y decretos leyes, que dan cuerpo legal a los mandatos de la Constitución o ahondan la transformación institucional del país.

En un período en que la Cepal prevé una contracción de los indicadores económicos para la región y aumentan las presiones desde el vecino del Norte, la economía tendrá no pocos retos, el mayor de ellos quizás el anunciado ordenamiento monetario, que si bien no plantea la panacea a todos los problemas estructurales que existen, ataca no pocos con su incentivo a la productividad del trabajo, la inversión extranjera y las exportaciones.

Con una nueva estructura del Estado y el Gobierno, que continuará perfeccionándose con la elección de los Gobernadores provinciales, el país enruta su gestión administrativa hacia una mayor autonomía de los municipios y las empresas acercando los dineros y la toma de decisiones a la base.

El presupuesto del Estado, cuya ley fue aprobada recientemente en el IV período ordinario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, anuncia un ciclo en el que se continuarán garantizando los derechos humanos de todos los cubanos con el acceso universal a la educación, la salud y la asistencia social. No por cercano y cotidiano, debiera parecernos esto algo común.

Para Cuba el principal reto en su desarrollo está en dinamizar su economía, avanzar en la informatización y actualizar su modelo social sin que ello signifique incrementar las desigualdades o hipotecar el futuro con la destrucción del medio ambiente.

El 2020 será el año del XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y del XII de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de aniversarios entrañables, como el 125 de la caída en combate de José Martí, el 175 del natalicio de Antonio Maceo, el centenario de Celia Sánchez y el 95 de la fundación del primer Partido Comunista.

Con madrugadas de ansiedad y alegrías el deporte tendrá su punto clímax con las Olimpiadas de Tokio y en el ámbito de la cultura se recibe el aniversario 61 del triunfo de la Revolución con fiestas en todas las plazas que presagian 12 meses con la cultura latiendo fuerte con sucesos que se anuncian masivos como la Feria Internacional del Libro, dedicada a Vietnam, el Festival Havana World Music, el Festival Internacional de Ballet y el de Nuevo Cine Latinoamericano.

Lo hasta aquí reseñado es el resultado de una especulación que tiene como referencias años anteriores y previsiones de expertos. En lo individual cada quien podrá agregar otros sucesos como formar una familia, viajar o emprender un negocio. Lo cierto es que lo que ocurra en 2020 no tendrá que ver con cábalas sino con lo que como país y personas nos propongamos hacer.

Fuente: ACN/imop