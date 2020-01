Cuba, primer país de América Latina en control de la diabetes

Cuba es el país con mejor control glucémico y posee el menor índice de mortalidad por diabetes en América Latina.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, la doctora Ileydis Iglesias Marichal, directora del Instituto Nacional de Endocrinología destacó que a todos los pacientes se les garantizan los tratamientos, como los glucómetros, medicamentos y lo que la industria biofarmacéutica nacional ha puesto en función de las personas con esa dolencia.

La especialista en Endocrinología y en Medicina General Integral se refirió a la labor de la mayor de las Antillas en la prevención de esa enfermedad desde la Atención Primaria de Salud, y a las investigaciones importantes que se realizan en el campo de la diabetes, que en el orbe la padecen más de 425 millones de habitantes.

El sistema de salud con las bondades del Médico de la Familia, que están en la comunidad es donde se orienta, se realiza el diagnóstico temprano y reciben tratamiento y una terapia de familia, porque las enfermedades crónicas no son de una sola persona.

“Ese padecimiento es considerado a nivel mundial una catástrofe en salud que se sigue extendiendo, y mucho más preocupante no es solo la cifra de registrados, sino la cantidad de diabéticos ocultos, sin diagnosticar y tratar de manera temprana y oportuna, lo que deviene en la aparición de complicaciones”, alertó la científica.

“Cuba no escapa de esa realidad y al cierre de 2018 había más de 723 mil pacientes diagnosticados pero hay otros que viven con esa dolencia y no lo saben”, comentó.

Iglesias Marichal insistió en realizar actividad física que no solo es caminar y hacer ejercicios, sino también, bailar, nadar, que le evite ser una persona sedentaria y mantener una alimentación baja en azúcares, y carbohidratos y rica en vegetales y frutas, entre otras recomendaciones.

“La obesidad abdominal, factor de riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular es justamente por tener una circunferencia de cintura prominente y con ello las altas concentraciones de grasas porque las vísceras principales están en el abdomen, lo que imposibilitan que esos órganos puedan funcionar adecuadamente”, advirtió.

La genética puede influir en la Diabetes tipo I y II, hoy se sabe que en la primera, que es la del niño y los jóvenes, siempre se ha planteado que existen genes protectores en este grupo etario de no desarrollar la enfermedad.

Aclaró que los genes protectores, incluso, ya no cumplen la función que se había planteado anteriormente y los factores ambientales inciden mucho en este tipo de diabetes. Entre ellos retirar la lactancia materna, el embarazo no adecuado, es decir las madres que hacen una diabetes gestacional porque no se cuidan.

Fuente: Tomado de Cubadebate.

fny