Cuba vive, celebrando y empeñada en seguir ganando

“La Revolución triunfa cada vez que le arrebatamos al imperio una victoria para nuestra causa. Y en 2019 lo hicimos muchas veces” (…). En el 2019 nos tiraron a matar y estamos vivos. Vivos, celebrando y empeñados en seguir ganando”, dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en sus palabras de clausura del IV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

ENERO.

Tornado en La Habana

Precediendo al decimosegundo frente frío de la temporada invernal 2018-2019, una línea de tormentas eléctricas avanzó sobre el occidente en horas de la noche del domingo 27 de enero y engendró un violentísimo tornado. Este evento afectó los municipios capitalinos de Regla, Diez de Octubre, Cerro, San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Habana del Este.

De acuerdo con un estudio realizado por expertos cubanos, el fenómeno fue catalogado como un EF4 (vientos del orden de los 300 km/h) y resultó de la interacción simultánea de condiciones meteorológicas excepcionales a diferentes escalas. Los daños en el fondo habitacional de la capital fueron considerables. Fallecieron cuatro personas y hubo varios heridos.

FEBRERO

Referendo Constitucional:

Con este acontecimiento fue ratificada la nueva Constitución de la República de Cuba, por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral.

ABRIL

Proclamación de la Constitución de la República:

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria de la ix Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, pronunció el discurso de proclamación de la nueva Constitución, que rige desde entonces el ordenamiento jurídico del país.

Nuevas normas jurídicas sobre la vivienda:

Ordenar y legalizar el estatus de la vivienda, que a su vez significa el beneficio para decenas de miles de personas, constituyó la esencia de los Acuerdos No. 8574 y No. 8575, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 33, de abril de 2019.

MAYO

Cooperativas agropecuarias:

Con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector cooperativo, la Gaceta Oficial Ordinaria No. 37, de mayo de 2019, publicó el Decreto-Ley No. 365 y su Reglamento, el Decreto No. 354, que eliminó la dispersión legislativa asociada al funcionamiento de las cooperativas agropecuarias y resultaron expresión jurídica de la política aprobada para corregir las deficiencias identificadas en este sector.

Regulaciones sobre el espectro radioeléctrico:

Los principios contenidos en las Resoluciones 98 y 99 del Ministerio de las Comunicaciones, referentes al espectro radioeléctrico, tienen como objetivos principales contribuir a la informatización de la sociedad, a la soberanía del país, a evitar interferencias en el espectro radioeléctrico y a la prevención de efectos nocivos de radiaciones no ionizantes; además de aumentar los canales de comunicación entre las personas y el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías.

JUNIO

Medidas para impulsar la economía y aumento salarial:

El Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas para impulsar la economía, entre ellas un incremento de salario en el sector presupuestado y también de las pensiones, que benefició a más de dos millones 750 000 personas.

En cuanto a las medidas económicas, se pretendió, en lo esencial, defender la producción nacional; diversificar e incrementar exportaciones; sustituir importaciones; fomentar encadenamientos productivos; potenciar la empresa estatal; avanzar en la soberanía alimentaria; promover el desarrollo local; cumplir la Política de la Vivienda; y poner la ciencia en función de resolver problemas.

Entre las medidas económicas adoptadas por el Gobierno figuraron:

Para el sector presupuestado el salario mínimo se incrementa a 400 pesos y el salario medio mensual por trabajador se eleva entonces a 1 067.

Dicha medida comprende a 1 470 736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones y asociaciones, y tiene un costo estimado anual de 7 050 millones de pesos.

En el caso de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los incrementos realizados en noviembre de 2018 a la pensión mínima, esta se mantiene en 242 pesos. El resto de las personas que en ese momento no recibieron ningún aumento y perciben pensiones inferiores a 500 pesos, ahora serán beneficiados con la aprobación de las nuevas medidas, lo que favorece a 1 281 523 personas, con un costo estimado anual de 700 millones de pesos.

Se generalizará la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social a los trabajadores del sector presupuestado, como parte del principio de que todos aportemos al financiamiento de los gastos, que respaldan las prestaciones por este concepto. Tendrán un tipo impositivo del 2,5 % quienes obtengan ingresos mensuales hasta 500 pesos y de un 5 % los que reciban salarios superiores a 500 pesos.

Perfeccionar el mecanismo para el pago del salario en el sector empresarial, manteniendo la vinculación con los resultados productivos, lo cual se implementará a partir de 2020.

Otorgar la facultad de aprobar los sistemas de pago al director de la empresa; priorizar siempre que sea posible la aplicación del pago a destajo; y mantener como indicador que condiciona el pago por resultados en las empresas el crecimiento de las utilidades antes de impuesto, comparadas con periodos anteriores.

Con el objetivo de evitar el efecto inflacionario de la medida, el Ministerio de Finanzas y Precios dispondrá los mecanismos necesarios en toda la economía, que permitan atenuar posibles incrementos de precios.

Instrucción No. 245 del Tribunal Supremo Popular:

Dicha Instrucción permite la instrumentación de los artículos 59, 94 y 98 de la Constitución, referidos a la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la vía judicial para reclamar sus derechos.

En 2019, Cuba retomó el cargo de Primer Ministro, con la designación de Manuel Marrero Cruz. Foto: Estudios Revolución

JULIO

Informatización de la sociedad:

Por primera vez fueron emitidas disposiciones jurídicas de rango superior que ordenan el proceso de informatización de la sociedad, a través de un Decreto-Ley, dos Decretos, un acuerdo del Consejo de Ministros y seis resoluciones, las cuales promueven el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) por personas jurídicas y naturales.

Ya el país venía dando pasos importantes como la aprobación, en 2017, de la Política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba.

Ley Electoral, Ley de Símbolos Nacionales y Ley de Pesca:

Estos cuerpos legales fueron aprobados durante el Tercer Periodo Ordinario de sesiones de la ix Legislatura, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

AGOSTO

Cooperativas no Agropecuarias (cna):

Con el propósito de actualizar la legislación vigente en torno a las cooperativas no agropecuarias, fueron aprobadas o entraron en vigor las siguientes normativas:

Decreto Ley No. 366, de noviembre de 2018, De las Cooperativas No Agropecuarias.

Decreto No. 356, de marzo de 2019, Reglamento de las Cooperativas No Agropecuarias.

Resolución No. 361, de agosto de 2019, de la Ministra de Finanzas y Precios, sobre el tratamiento de precios, tributario, financiero y contable de las cooperativas no agropecuarias.

Resolución No. 362, de agosto de 2019, de la Ministra de Finanzas y Precios, respecto al pago del Impuesto sobre Ingresos Personales de los trabajadores contratados.

Todo ello, en pos de continuar avanzando escalonadamente, consolidar lo hecho y corregir los errores o desviaciones que se presentan, tanto en el funcionamiento interno de estas cooperativas como en sus relaciones con los demás actores de la economía y, a partir de ahí, emprender la generalización de las experiencias positivas.

SEPTIEMBRE

Nuevas normas jurídicas sobre el estudio de los trabajadores:

La superación y capacitación de los trabajadores forma parte también de las prioridades del Gobierno. En ese sentido, fueron aprobadas cinco normas jurídicas a partir de la Política para el estudio de los trabajadores, utilizando el tiempo laboral por interés estatal. Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Grados Científicos y la formación académica de posgrado.

Crisis energética:

Ante la escalada agresiva del Gobierno norteamericano, empeñado en evitar el arribo de combustible a Cuba, fueron implementadas medidas de ahorro en todo el país para hacer frente a esta temporal coyuntura energética, mediante las cuales se evitaron los apagones y el país siguió adelante, pese a las limitaciones de combustible, en particular de diésel.

De esta emergencia se derivaron 37 medidas de ahorro, que deben mantenerse como prácticas sistemáticas.

OCTUBRE

Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y de los demás miembros del Consejo de Estado, así como del Presidente y Vicepresidente de la República:

Con esa elección, acontecida en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, además de dar cumplimiento fiel a lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución, se reafirmó Cuba como Estado socialista de derecho, que consagra su proyecto de país en la Carta Magna.

Red de comercio minorista en moneda libremente convertible:

Figura entre las medidas aprobadas durante 2019, que han permitido captar divisas a favor de la economía nacional, y han dado respuesta a una demanda de la población hasta entonces insatisfecha.

Se trata de ordenar, sin prohibir, la importación de mercancías con fines no comerciales y garantizar que las personas puedan comprar en el país equipos de calidad con precios competitivos. De las 77 tiendas previstas, más de 40 entraron en operaciones al cierre del año.

Inscripción de ciclomotores:

La Resolución No. 35 de 2019, del Ministerio del Interior, establece la importancia de cumplir la Ley No. 109, Código de Seguridad Vial, que obliga a inscribir, en el Registro de Vehículos, los vehículos de motor, los remolques y semirremolques que circulan por las vías, y otorgar las correspondientes matrículas de identificación y la licencia de circulación.

La incidencia de estos medios en la indisciplina vial, así como en la transmisión de la propiedad sin la protección jurídica requerida, suscitó la necesidad de mejorar las medidas organizativas y de control.

Nuevas garantías y compensaciones para una mayor protección al consumidor:

La Instrucción No. 5 de 2019, de la Ministra del Comercio Interior, sobre la compensación al consumidor y los tiempos de garantía de los productos y servicios, si bien no suple la ausencia de una norma de rango superior, constituye un paso más a favor de la protección a los consumidores.

NOVIEMBRE

Aniversario 500 de La Habana

Un maravilloso espectáculo de fuegos artificiales, acompañados con la melodía del concertista y compositor cubano Frank Fernández, fueron el pináculo de la Gala Aniversario por los 500 años de La Habana.

Más de dos mil obras se ejecutan en la capital cubana, pese a los rigores del bloqueo estadounidense y la compleja situación económica, para devolver a la ciudad su esplendor. Esta es una labor que, de acuerdo con las autoridades locales, continuará más allá de los festejos.

Se rescataron edificaciones como el Capitolio de La Habana, el mercado de Cuatro Caminos, el Jardín Japonés, el Jardín Botánico Nacional y la heladería Coppelia. En este propio periodo se rehabilitaron las viviendas afectadas por el tornado que azotó a la ciudad el 27 de enero pasado.

2. Reglamento para cambios y conversiones a los vehículos de motor:

El nuevo Reglamento, contenido en la Resolución No. 349 de 2019, del Ministerio de Transporte, tiene como objetivo regular los procesos para la realización de cambios y conversiones a los vehículos de motor, remolques y semirremolques, pertenecientes a personas jurídicas

y naturales, garantizando que no se afecte la seguridad pasiva y activa de los mismos.

3. Organización, financiamiento y gestión sostenible de la actividad científica:

El Decreto No. 363 establece las normas jurídicas que rigen la creación y funcionamiento de los Parques Científicos-Tecnológicos y de Empresas de Ciencia y Tecnología, que fungirán como interfaces entre las universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, con los centros productivos y de servicios.

4.Decreto-Ley No. 390, Creación experimental de las unidades de servicios y trámites:

Publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 94, de noviembre de 2019, dicho Decreto-Ley pretende simplificar y agilizar las gestiones que realizan las personas naturales en un grupo importante de instituciones públicas. En un primer momento se integran 106 tipos de servicios y trámites vinculados a ocho ministerios y el Instituto de Planificación Física.

5. Nueva resolución de Etecsa para la telefonía básica residencial:

Las nuevas modificaciones, que se implementaron a partir del 8 de enero de 2020, tienen el propósito de dirigir los recursos técnicos y las inversiones a la ampliación de más servicios para la población y de aprovechar las capacidades instaladas y convertirlos en nuevos servicios.

La nueva resolución establece que los actuales clientes, cuyo contrato ha sido suscrito anteriormente a la aplicación de esta normativa, continuarán con el derecho a solicitar la continuidad del servicio en su nuevo domicilio legal, mientras no cedan la titularidad del contrato y Etecsa se lo instalará siempre que existan condiciones técnicas. El servicio instalado en el domicilio anterior no causará baja, y se le transmitirá a quien la ley le otorgue el mejor derecho a la vivienda donde se encuentra instalado.

La compañía aclara que continuará trabajando para dar solución técnica a los traslados pendientes que existen hasta la fecha y a las nuevas solicitudes que vayan surgiendo con los cambios de domicilios de los titulares actuales.

Para los nuevos titulares –todas aquellas personas que adquieran un nuevo servicio telefónico a partir del 8 de enero de 2020–, el servicio va a quedar vinculado a la vivienda, donde se encuentre instalado por lo que no podrán solicitar el traslado.

DICIEMBRE

Vueltos en cup de manera experimental:

Como parte de las medidas de ordenamiento monetario, que se están instrumentando en el país, se decidió iniciar, de forma experimental, la implementación de vueltos en (cup) en dos centros comerciales de la corporación Cimex y Tiendas Caribe.

Designación del Gobierno de la República:

Durante el iv Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su ix Legislatura, Cuba retomó el cargo de Primer Ministro en su estructura de Gobierno, con la designación del compañero Manuel Marrero Cruz, hasta entonces ministro de Turismo, para esa alta responsabilidad. También fueron designados los Viceprimeros Ministros, el Secretario y los demás miembros del Consejo de Ministros.

Asimismo, fueron aprobadas las Leyes de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, así como de las asambleas municipales y los consejos populares, las cuales refuerzan la institucionalidad del país.

