15 de Enero.

Desde La Habana hacia Cádiz, España, partió en calidad de deportado José Martí. Unos meses antes había sufrido en Cuba por sus ideas patrióticas el presidio político y la realización de trabajo forzado. En España publicó una obra titulada “El Presidio Político en Cuba” en la que narró sus vivencias de su etapa de presidiario y reflejó la solidaridad que sentía con los que continuaban siendo atropellados por las autoridades españolas en Cuba. Fue fundada por el Doctor Antonio Núñez Jiménez la Sociedad Espeleológica de Cuba.

Se constituyó con el propósito de estudiar todo cuanto concierne al mundo subterráneo en las muy disímiles manifestaciones. Se extendió al marco de intereses del entorno geográfico y a los hombres que vivieron y viven en interacción con él, desarrollando las expresiones culturales y relaciones económicas diversas. En los primeros años los integrantes de esta Sociedad se dedicaron a realizar expediciones y estudios en sitios cercanos a la capital del país. Posteriormente comenzaron a ampliar el radio de acción de sus exploraciones.

La Sociedad Espeleológica de Cuba fomentó relaciones fraternales con Sociedades, Asociaciones, Federaciones y otras entidades científicas nacionales.

Fallece en La Habana Dulce María Borrero.

Nació en Puentes Grandes, La Habana, el 10 de septiembre de 1883.

Pronunció conferencias sobre temas artísticos y literarios, así como problemas educacionales y cívicos. Tuvo participación activa en favor de los derechos femeninos. Se distinguió como dibujante.

Fue una bibliógrafa muy capaz en la ciencia del estudio general del libro en cómo ordenar y dirigir una biblioteca.

Fue miembro desde su fundación en 1910 de la Academia Nacional de Artes y Letras y desempeñó otras importantes responsabilidades en distintas instituciones. Publicó diversos trabajos en varias revistas.

Por iniciativa de Dulce María Borrero, el 19 de junio de 1938, tuvo lugar la primera celebración del Día de los Padres en Cuba.

El máximo dirigente de la Revolución Cubana el Comandante en Jefe Fidel Castro al hablar en el acto por el aniversario veinte de la Sociedad Espeleológica de Cuba destacó:

“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando; lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia; ya que una parte considerabilísima de nuestro pueblo no tenía acceso a la cultura, ni a la ciencia, una parte mayoritaria de nuestro pueblo. Era una riqueza de la cual no podía nada esperarse porque no tenían la oportunidad.”

