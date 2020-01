Inicia en La Habana Festival Internacional Jazz Plaza 2020

Varios artistas de Cuba se reunieron este miércoles, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, para rendir homenaje a uno de los compositores más legendarios del siglo XX, el Maestro Juan Formell, a propósito del Festival Internacional Jazz Plaza 2020.

Los músicos Brenda Navarrete, Alain Pérez, Luna Manzanares, David Blanco, Mandy Cantero, Telmary y Haila María Mompié, formaron parte del elenco dirigido por el pianista, compositor y arreglista Dayramir González.

También subieron al escenario Mayito Rivera, Lele y Robertón, quienes fueron discípulos del Maestro Formell al integrar el grupo Van Van, conocido popularmente como La Maquinaria o El Tren de la Música Cubana.

Desde el jazz afro-cubano y con la presencia de la Camerata Romeu, en el concierto se ofreció la visión de los jóvenes músicos sobre una obra fundamental para el patrimonio musical cubano, para lo cual reinventaron las canciones de la agrupación que fueron éxitos en su época y forman parte de la identidad del cubano.

Devenida abrazo entre lo moderno y la tradición, entre la juventud y los maestros de Cuba y para el mundo, la velada fue momento oportuno para que la Dirección Provincial de Cultura de La Habana otorgara su máxima distinción, La Gitana Tropical, a la familia Formell.



Minutos más tarde, en el mismo teatro pero en la Sala Avellaneda, dio inicio la edición 35 del Festival Internacional Jazz Plaza, con un concierto ofrecido por el Premio Nacional de Música en el año 2012, Bobby Carcassés, y su grupo Afro-Jazz.

El internacionalmente conocido como Show-man de Cuba dedicó la presentación a la India, por mantener durante 60 años relaciones ininterrumpidas con Cuba, y también a Siria por sus luchas ancestrales.

En medio de su concierto recibió la Distinción 35 Aniversario junto al saxofonista, clarinetista y flautista Javier Salva, por su contribución al desarrollo del jazz.

El final de la noche estuvo reservado para la banda proveniente de Nueva Orleans, The Soul Rebels, quienes se unieron al grupo musical estadounidense Tank and The Bangas y al joven cubano Erick Iglesias, conocido artísticamente como Cimafunk.

Hasta el 19 de enero el Teatro Nacional de Cuba y otros escenarios serán el punto de encuentro entre grandes artistas nacionales y extranjeros representativos en el mundo del jazz, y el público amante del género.

Fuente: Radio Rebelde/imop