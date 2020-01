19 de Enero.

Fue publicado en La Habana El Diablo Cojuelo, publicación en la que se reflejó el primer trabajo de carácter político de José Martí.

En ese trabajo el joven Martí al señalar O Yara ó Madrid sintetizó la disyuntiva histórica entre ser un partidario de la lucha iniciada por Carlos Manuel de Céspedes, o convertirse en un seguidor de los dictados de Madrid, la capital de la metrópoli española.

También manifestó: “Nunca supe yo lo que era público, ni lo que era escribir para él, más a fiel de diablo honrado, aseguro que ahora como antes, nunca tuve miedo de hacerlo.”

“El Diablo Cojuelo” fue una publicación creada por Fermín Valdés Domínguez aunque sólo circuló una sola vez. Se editó aprovechando la libertad de imprenta que había establecido por decreto del nueve de enero de 1869 el nuevo Capitán General de Cuba.

Fallece en La Habana Candelaria Figueredo, Canducha.

Nació en la ciudad de Bayamo el 2 de febrero de 1852.

Con 16 años entra a la ciudad de Bayamo montada a caballo en compañía de otros patriotas y llega hasta la plaza principal. Allí Canducha alzó la bandera y dijo frases patrióticas a sus compañeros que ya luchaban para lograr la rendición de los soldados españoles que se hallaban en el cuartel. Esto ocurrió el 18 de octubre de 1868. Dos días después los españoles se entregaron y Bayamo fue la primera ciudad libre de Cuba.

A partir de entonces a Candelaria Figueredo se le conoció como La Abanderada de Bayamo ó La Abanderada de 1868.

Fallece en La Habana la dominicana Adriana Billini Gautreau.

Fue una pintora que tuvo una fructífera y larga permanencia en Cuba donde realizó una gran parte de su producción artística.

En 1906 ingresó en la Escuela San Alejandro de La Habana.

Se destacó como retratista y pintora de temas religiosos en los que despliega un estilo realista. Fue Académica de número de la Academia Nacional de Artes y Letras y miembro del Círculo de Bellas Artes. Participó en los Salones convocados por la Asociación de Pintores y Escultores y en numerosas exposiciones de pinturas.

Fallece en La Habana Orlando Castellanos Molina.

Nació en Ciego de Ávila el 24 de diciembre de 1930. Allí participó en un programa de radio por primera vez a los nueve años ya que su padre tenía una visión muy grande de lo que era la radiodifusión y la radio comercial de la época. Así poco a poco se fue familiarizando con la radio.

Fue uno de los más destacados hombres de la radio en Cuba a través del tiempo. Por su meritoria labor recibió varios premios y reconocimientos, entre ellos, el Premio Nacional de Periodismo “José Martí” que le fuera otorgado en 1995 por la obra de la vida, el sello de los Laureados del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura y la Distinción por la Cultura Nacional.

Acerca de su labor en la radio él señaló: “En la radio he hecho de todo, yo hasta he barrido la planta, he sacudido los controles, he pulido los micrófonos, he sido operador y locutor simultáneamente”.

imop/