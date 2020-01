Nuestro Himno Nacional y la Marsellesa

¿Qué cubano no ha tarareado casi desde la cuna los compases del Himno Nacional y cantado sus épicas estrofas? Todos los que hemos nacido en esta isla amamos nuestro himno y sostenemos que es uno de los más bellos del planeta. Sin embargo, no creo que haya muchos nativos de esta tierra que hayan escuchado alguna vez algo referente a una disputa de grandes dimensiones en torno a dos cuestiones: ¿El himno compuesto por el patriota Perucho Figueredo sobre su caballo cuando los mambises tomaron la ciudad de Bayamo ¿es la célebre Bayamesa? ¿Hay en nuestro Himno dos compases del himno La Marsellesa, a cuyos sones derribó el pueblo francés la monarquía centenaria que le oprimía?

No, nuestro himno no es La Bayamesa. La Bayamesa es una canción, cuya música fue compuesta por tres amigos en el Bayamo de su juventud para dar serenata a una muchacha: Carlos Manuel de Céspedes fue uno de ellos. Los versos los compuso el poeta Fornaris: “¿No recuerdas, gentil bayamesa, que tú fuiste mi sol refulgente?”. Y bajo el balcón de la bella se la cantaron una noche estrellada acompañándose con una guitarra. Esta historia tiene un final trágico, pues la bella murió en la manigua durante los primeros años de la Guerra Grande, enferma y mísera, cuando ya había visto bajar a la sepultura a sus hijos e hijas, víctimas, también, de la contienda.

En cuanto a los dos compases de La Marsellesa, la polémica se desató en 1900, cuando el periodista Enrique Fontanills, en la revista El Fígaro, una de las más importantes de La Habana, anunció a sus lectores que la prestigiosa casa musical de Giralt le había obsequiado “un ejemplar de La Bayamesa, el Himno Nacional cubano compuesto en 1868 por Pedro Figueredo”. Y añadía Fontanills, muy orondo, que la mencionada edición había sido revisada por el célebre compositor y profesor Hubert de Blanck. Y aún agregó que el regalo le llegó acompañado de dos cartas, una de Fernando Figueredo Socarrás y la otra del propio De Blanck, y en ambas misivas se daba fe de que el himno compuesto por Perucho contenía dos compases de La Marsellesa. El célebre cronista social terminaba anunciando al público que el himno se encontraba a la venta en la citada casa musical.

Los años que siguieron al fin de la Guerra del 95 estaban henchidos de fervor patriótico, el clima se caldeaba por cualquier cosa, los cubanos sentían una veneración sacra por sus símbolos recién estatuidos de manera oficial. Tomó la ofensiva otra revista especializada, la Gaceta Musical de La Habana, dirigida por Serafín Ramírez, enemigo personal de De Blanck, según la musicóloga Zoila Lapique. Ramírez esgrimía un argumento tan contundente como bizantino: Si es verdad que Figueredo Socarrás está en posesión del original del Himno de Perucho, por qué la edición de la pieza aparece revisada por De Blanck y lleva su firma? ¿Dónde están las pruebas…?

No le faltaba lógica a Ramírez cuando pasaba revista a las diferentes versiones y armonizaciones del Himno hechas por Emilio Agramonte, nieto de El Mayor, Marín Varona y Rodríguez Ferrer, en los que los dos compases “culpables” no aparecían. Sin embargo, como mismo la Revolución Francesa había sido faro y guía de las revoluciones que le siguieron, entre ellas la cubana, así su himno se había convertido en el símbolo internacional de la libertad de los pueblos. Todos los patriotas que participaron en la Guerra de los Diez Años, ya fueran jóvenes como Ignacio Agramonte u hombres entrados en años como Céspedes y Francisco Vicente Aguilera, estaban inspirados por los ideales franceses de igualdad, libertad y fraternidad, que tan gran papel jugaron en las logias masónicas de Cuba, donde, como es sabido, se preparó la insurrección de la isla. No resultaba descabellado que Perucho Figueredo hubiera incluido en su himno dos compases de La Marsellesa para rendir homenaje a esos ideales.

Pero Ramírez no daba su brazo a torcer, y alegó que antes del fin de la Guerra del 95, la revista parisina Le Figaro había publicado una versión del Himno cubano con el título de Himne des insurgents de Cuba, en la que no aparecían los susodichos compases. ¡Faltaba más! ¿Acaso no hubieran reconocido los franceses en nuestra música dos compases de la suya propia?

Y Ramírez no batallaba solo, sino acompañado por otros músicos cubanos que estaban en desacuerdo con el afrancesamiento del Himno de Bayamo. Aunque no hemos encontrado anécdotas de aquella polémica en la que se cuenta hubo enfrentamientos personales, presumimos que dado el temperamento cubano, insuflado por la recién ganada independencia, pudo haber hasta alguno que otro duelo y alguna bofetada patriótica.

Al fin, el compositor José Marín Varona publicó en su revista especializada Cuba Musical una carta que terminó con aquella guerra de corcheas y semifusas. La firmaba Adela Morel de Oños, amiga personal de Perucho Figueredo, quien le obsequió un manuscrito del Himno de su puño y letra en la finca camagüeyana Santa María, en 1869. Esta finca era propiedad del padre de Ada Morel, y en su carta esta cuenta que había en la casa vivienda un piano:

… lo acompañó allí [a Perucho] Carlos Manuel de Céspedes, Presidente entonces de la República, con su estado mayor y con el gobierno donde venía Figueredo, que tocaba admirablemente el piano. También lo acompañó su sobrino Fernando Figueredo Socarrás, a quien pueden preguntar si todo esto es cierto.

En fin, que nuestro Himno Nacional incluye dos compases de La Marsellesa, y que así lo compuso su autor Perucho Figueredo sobre su caballo, en una imagen que trae a mi memoria otra idéntica, cuando el duque Guillermo IX de Aquitania compuso, de regreso de una batalla y también sobre su caballo, uno de los más extraordinarios poemas de los trovadores medievales del sur de Francia. Por supuesto, Fernando Figueredo Socarrás publicó de inmediato una carta en la que respaldaba el testimonio de Adela y citaba aún más testigos de aquel hecho. La carta tiene un párrafo profundamente conmovedor, en el que su autor rememora cómo los mambises iban, después de duros combates, a buscar descanso breve en las propiedades de las familias cultas y distinguidas que se ocultaban en la manigua, las cuales les obsequiaban con bebidas refrescantes, aliento y veladas culturales donde se cantaba acompañándose casi siempre con guitarras, y en ocasiones, donde los hubiere, con pianos.

Lamento que por causa de mi profunda ignorancia musical no pueda yo brindar a mis lectores más información sobre los dos compases de La Marsellesa que encierra nuestro Himno Nacional, por demás reducido a las dos estrofas conque lo cantamos desde hace décadas, cuando en realidad el original de Perucho tenía 10. No hay que avergonzarse de nada, sino dar gracias por haber tenido un Céspedes, un Perucho y un himno como el nuestro.

