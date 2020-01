Hoy en mi habana

21 de Enero.

Se celebra en La Habana la primera concentración popular convocada por la Revolución para responder a la campaña difamatoria de los medios de prensa norteamericanos. Fidel instó al pueblo a convertirse en un gran jurado y dar su veredicto acerca de si se seguía aplicando la justicia revolucionaria contra los criminales de guerra. El pueblo expresó su respaldo a la Revolución.

En un fragmento de sus palabras Fidel expresó: “Compatriotas: Es posible que nuestros combatientes hayan temblado hoy ante esta multitud, como no temblaron jamás frente a las balas enemigas. Aún para nosotros, que tenemos una fe extraordinaria en nuestro pueblo, esta concentración ha superado todos nuestros cálculos. Se dice por los que acaban de llegar que la multitud se extiende desde el Malecón hasta el Parque de la Fraternidad. Podemos decir hoy aquí, que no hay un lugar de la Habana para reunir a todo el pueblo que apoya a la Revolución. Antes bastaba un parque pequeño y sobraba espacio. Esta vez no han alcanzado todos los parques juntos de los alrededores del Palacio Presidencial”.

Se funda la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. Este centro con su labor honra el nombre que lo identifica que corresponde a un eminente pedagogo quién llegó a afirmar: “Fui un simple ciudadano consagrado a la causa de la cultura de Cuba, que es como podía ayudar a que nuestra patria viviera en paz y sosiego y levantara de día en día su nivel”.

Esta institución de enseñanza superior tiene como objetivo fundamental la de formar y graduar profesionales altamente calificados en la esfera de la pedagogía. Se localiza en el municipio Mariano dentro del área de lo que se identifica como Ciudad Libertad.

Para la institución constituye una misión permanente la formación integral de profesionales capaces de asumir el reto de la educación de las actuales y futuras generaciones de cubanos en la capital y el resto del país, así como contribuir a la preparación, superación y desarrollo de los educadores de Latinoamérica, el Caribe y otras partes del mundo.

Se inició la visita del Papa Juan Pablo Segundo a Cuba.

Su Santidad es recibido en el aeropuerto internacional José Martí, de la capital cubana, por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Fidel Castro, el Cardenal Jaime Ortega, el Nuncio Apostólico Benjamino Stella, altos representantes del Gobierno y de la Iglesia Católica cubana y el cuerpo diplomático.

Al dirigirse a los presentes el Papa manifestó: “Me llena de satisfacción visitar esta nación, estar entre ustedes y poder compartir así unas jornadas llenas de fe, de esperanza y de amor”.

Por su parte de Fidel le expresa: “No habrá ningún país mejor preparado para comprender su feliz idea, tal como nosotros la entendemos y tan parecida a la que nosotros predicamos, de que la distribución equitativa de las riquezas y la solidaridad entre los hombres y los pueblos deben ser globalizadas”.

Fallece en La Habana Ángel Augier.

Durante su larga y rica trayectoria trabajó inicialmente en un central azucarero así como participó en las luchas proletarias y fue colaborador junto a Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez en faenas editoriales y políticas del Partido Socialista Popular.

Fue un Investigador en la Oficina del Historiador de la Ciudad bajo la dirección de Emilio Roig de Leuchsenring.

Además laboró como investigador literario, fundador del Instituto de Literatura y Lingüística y con Nicolás Guillén de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Con el triunfo revolucionario, multiplicó su acción política e intelectual. En 1961 participó en el congreso constitutivo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. En 1973, fue designado presidente de la sección de literatura de la UNEAC y en 1976, fue elegido como su vicepresidente, cargo en el que fue ratificado en 1977 Y 1982, en el II y III congresos de esa organización.

