Los hoteles New York y Regina en La Habana

Mi cotidiano andar por las calles de La Habana me lleva en esta oportunidad frente al abandonado Hotel New York, que inaugurado el 18 de junio de 1920 formó parte de un grupo de instalaciones muy demandadas por los visitantes de otros lugares del país, gracias a su céntrica ubicación en la calle Dragones entre Águila y Amistad.

Hotel de 200 habitaciones, poseedor de un modesto confort y con sencillas ofertas, del que se puede considerar que su mayor atractivo era el lugar donde se encontraba enclavado, a las puertas del Barrio Chino, muy cerca de los Parques de la Fraternidad y Central y de las muy comerciales calles Monte, Galiano, Reyna y San Rafael, del Capitolio y de la relativamente próxima terminal de trenes.

En 1959 era propiedad de dos ejecutivos de la Asociación Hotelera de Cuba que poseían además los hoteles Boston y Saratoga. Sus clientes principales eran los visitantes del interior del país que llegaban a la capital por múltiples razones, ya fuera en grupos o individualmente, por lo cual era anunciado como “el preferido de las familias del interior”, pero esta instalación ya había visto pasar sus época de mayor esplendor, y años después, al ser nacionalizado y administrado por diferentes entidades estatales, aunque siguió prestando servicios de alojamiento, no contó con un mantenimiento adecuado, por lo que poco a poco el tiempo y la desidia fueron haciendo lo suyo, hasta que fue cerrado definitivamente, tal como permanece hasta hoy.

Varias noticias han trascendido en ocasiones sobre su futura recuperación y regreso a las actividades que le dieron origen, pero aún sigue en esa espera, como otros que no han corrido la suerte del que nos ocupará a continuación, el Hotel Regina.

Como he comentado en otras ocasiones, la zona cercana al Paseo del Prado fue prodiga en cuanto a la construcción de hoteles como los muy conocidos Saratoga, Inglaterra, Telégrafo y Sevilla, que aún continúan prestando servicios, pero hubo otros que formaron parte de ese entorno y que hoy han desaparecido o se encuentran en un estado calamitoso, como el que nos ocupa, denominado Regina, cuyo nombre en latín significa Reina.

Se construyó en la década del 20 del pasado siglo, y al ser una llamativa edificación de ocho plantas, fue considerado dentro de los más altos y ostentosos de la ciudad en su tiempo.

Su ubicación era privilegiada, estaba situado en la céntrica calle Industria entre San José y San Rafael, a tan solo pocos pasos del Teatro Campoamor, el cine Payret, el Capitolio y el Parque Central, aunque pudiéramos citar otras instalaciones comerciales y culturales que coexistían en su entorno.

Contaba con cien habitaciones y seis suites de lujo, pero sin dudas la taberna española de su planta baja llegó a adquirir gran notoriedad.

Después del 59 se convirtió en un edificio de viviendas, pero como ocurrió con otros, la falta de un mantenimiento especializado y modificaciones estructurales que se le hicieron sin la debida asesoría técnica, lo condujeron al fin de sus días. Después de ser declarado inhabitable pasó varios años como un reto a la fuerza de gravedad, hasta que en el año 2013 fue demolido definitivamente.

Ojalá similares instalaciones, relativamente cercanas a donde esta estuvo, que se encuentran en pésimo estado como son el Perla de Cuba, el Isla de Cuba o el Roosevelt, por citar solo tres, no corran la misma suerte y puedan en un futuro no muy lejano, contar otra historia que no sea la del Regina.

imop/