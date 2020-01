La bodeguita de Martínez, la bodegona de Guillén

La cocina y los alimentos propios de cada país son parte de la cultura de las naciones en todas las latitudes del planeta. En Cuba, un restaurante mundialmente conocido no solo ha derrochado gusto y arte en la elaboración de la típica comida cubana, sino que ha sido una suerte de refugio acogedor no solo para los nacidos en la Isla, sino para personalidades extranjeras de las más variadas procedencias y de las más disímiles ramas del quehacer y del pensamiento humanos, desde grandes artistas y escritores hasta políticos y bohemios, desde cineastas y músicos hasta pintores y simples turistas.

Este pintoresco rincón de la calle Empedrado, en el corazón de La Habana colonial, a pocos pasos de la Catedral habanera, mezcla de restaurante, bodega y foro de naciones, es la muy famosa Bodeguita del Medio, que este 26 de abril, al cumplirse 60 años de haber quedado registrada con ese particular nombre, no solo llega a la tercera edad, sino que demuestra que es también cuatro veces quinceañera, cuatro veces joven, pues no ha perdido el frescor juvenil y la alegría de sus primeros tiempos.

El fundador

Ángel Martínez, nieto de canario, fue el fundador del comercio que luego devendría en La Bodeguita del Medio. Guajiro de Vueltas, en el centro de la Isla, trabajó desde niño como dependiente de bodega y vivía en Majagua, cerca de Ciego de Ávila, cuando a principio de la década de los 40 decidió probar suerte en La Habana.

Antes de salir a la capital a cazar fortuna, en los años treinta Martínez se convirtió en asiduo comensal y tertulio del café y fonda La Confronta, ubicado en una concurrida esquina de la ciudad de Ciego de Ávila, donde se comía y conversaba de todo lo humano y lo divino, de Cuba y el extranjero. Aquel comercio adquirió gran fama por la calidad de su cocina y por el ambiente acogedor y amable en que los asistentes “confrontaban” sus más disímiles criterios, lo que dio origen al nombre del restaurante.

Y se hace obligatorio mencionar a La Confronta, porque el propio Martínez reconoció en múltiples ocasiones que La Bodeguita del Medio era hija del café y fonda avileño. Él se esmeró en reproducir en su negocio habanero el ambiente rústico y el sabor cubano de aquel restaurante que tanto siempre le atrajo.

—“Yo solo reproduje en La Habana Vieja el ambiente criollo y popular de La Confronta de Ciego de Ávila…”, decía.

Ya en La Habana

Martínez trabajó en La Habana en más de un bar, pero con la mente concentrada en llegar a tener un comercio propio. Sus años tras el mostrador y su admiración por La Confronta, que había quedado para él a casi 500 kilómetros de distancia, le indicaban que ese era su objetivo en la vida.

Fue así que en 1942 se le presentó la posibilidad de comprar una bodega llamada La Complaciente, en la calle Empedrado entre Cuba y San Ignacio, modesto comercio al cual poco después de remozar le puso por nombre La Casa Martínez, en la cual vendía bebidas y víveres, y su esposa cocinaba típica comida criolla para unos cuantos comensales.

Cuatro años después, terminada la Segunda Guerra Mundial, Félix “Felito” Ayón, escritor y director de una editorial habanera, instala su imprenta justo al lado del negocio de Martínez y muy pronto se convierte en cliente y admirador de los deliciosos y económicos alimentos confeccionados con esmero por Armenia, la señora de Martínez.

Amigo de numerosos miembros de la bohemia habanera, y bohemio él, Ayón comenzó a llevar a sus colegas a La Casa de Martínez, convertida ya en bodega con fonda o restaurante modesto, pero de atrayente menú, con la característica de que no estaba en la esquina de la calle, sino a mediación de cuadra. “Felito”, que no tenía teléfono en su imprenta, logró que Martínez le permitiera que sus conocidos le dejaran recados en el del pequeño restaurante. A partir de ese momento se repetirían mensajes que anunciaban futuros encuentros “en la bodeguita del medio de la cuadra”.

Nació así, espontáneamente, impulsado por Ayón y con la anuencia del propietario de la original fonda criolla, el nuevo nombre que tendría la hasta entonces Casa de Martínez, oficializado como La Bodeguita del Medio el 26 de abril de 1950.

En aquellos tiempos, Martínez no abandonó la venta de licores, arroz, frijoles, grasa, latería y otros productos. Pero a la excelente comida se le sumó el muy demandado mojito confeccionado en la cantina de la bodega, lo cual le dio otro toque distintivo al lugar. No obstante, con el tiempo, el propietario del lugar se decidió por convertir su negocio en restaurante, sin abandonar el aspecto de pequeña bodega que poseía el sitio. Escogió así montarlo a imagen y semejanza de La Confronta avileña, tan presente en sus recuerdos.

Tradición distintiva

Al poeta Nicolás Guillén se le ocurrió un buen día estampar su firma en una de las paredes de La Bodequita, lo cual inauguró una tradición casi religiosa que lleva a hacer lo mismo a todo cliente del restaurante, en cuyos muros ya es imposible estampar la rúbrica, pues miles se han adelantado a hacerlo, entre ellos grandes celebridades del mundo.

Escudriñar las miles de firmas que atesoran esas paredes es hoy tarea casi obligada de quien decide entrar a La Bodeguita, conocedor de que quien ingresa allí está siguiendo los pasos de personalidades como Jean Paul Sartre, Salvador Allende, Ernest Hemingway, Jorge Negrete, Agustín Lara, Robert De Niro, Robert Redford, Francis Ford Coppola, Gina Lollobrigida, Errol Flyn, Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Nat King Cole, María Félix, Bola de Nieve, Hary Belafonte, Rigoberta Menchú, Regina Duarte, Sindo Garay, Claudia Cardinale, Frank Sinatra, Marlon Brando, Brigitte Bardot, Ted Williams, Paul McCartney, Rita Hayworth, Yuri Gagarin, Francois Mitterrand, Pedro Infante, Vittorio Gasman y centenares más.

Guillén

La Bodeguita del Medio, más allá de magias gastronómicas, es hoy, incluso, símbolo de cubanía allende las fronteras nacionales, con filiales en España, México, Alemania, Colombia, Gran Bretaña y Venezuela. El escaso espacio del restaurante no es capaz ya de dar cabida a su trascendencia cultural, que desborda las paredes del lugar. Quizás el primer verso del poema escrito allí por el poeta Nicolás Guillén define, como ninguna otra expresión, la inmensidad del sitio: “La Bodeguita es ya la bodegona”.

