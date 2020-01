Kobe Bryant , leyenda de la NBA, fallece en accidente aéreo

Conmoción en el deporte mundial. El exjugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant falleció este domingo víctima de un accidente de helicóptero en Calabasas (California, Estados Unidos), según confirmó la ESPN.

Bryant, de 41 años, viajaba en helicóptero con al menos otras tres personas, como resultado del accidente hubo cinco muertos. Al parecer se produjo un incendio en el interior de la aeronave, lo que provocó el siniestro.

Bryant está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Fue un fenómeno de precocidad y desarrolló toda su carrera en la NBA en Los Angeles Lakers. Con la franquicia angelina consiguió cinco anillos de campeón y la con la selección estadounidense se colgó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos al estar en el conjunto campeón en Beijing 2008 y Londres 2012. En ambas finales venció a la España de su amigo y compañero en los Lakers Pau Gasol.

En los Lakers primero formó una pareja arrolladora con el pívot Shaquille O’Neal, con el que mantenía una relación de amor-odio por sus fuertes personalidades y con el que salió tres veces campeón. Posteriormente sería Pau Gasol el que se vería beneficiado del juego de Bryant, con el que ganó dos anillos. Una de sus actuaciones más destacadas la completó frente a los Toronto Raptors el 22 de enero del 2006. Aquella noche en Los Ángeles el escolta anotó 81 puntos, la segunda mejor marca de la historia tras los recordados 100 puntos de Wilt Chamberlain. Hijo de Joe Bryant, un jugador que militó en la liga italiana, por lo que Kobe pasó parte de su infancia en Italia.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD https://t.co/eixLhGhLyE

Kobe disputó un total de 18 veces el partido de las estrellas de la NBA, el segundo con más presencias tras Kareem Abdul-Jabbar. Es el cuarto máximo anotador histórico de la liga estadounidense al ser superado precisamente en la madrugada del domingo por LeBron James.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.