Novedades de la Editorial Boloña en la 29 Feria del libro habanera

Con la presentación especial del calendario 2020 y el estuche de postales “Rostros de la nación”, el 7 de febrero, en la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, la Editorial Boloña se estrenará en la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana (FIL), que comenzará el próximo 6 de febrero en la capital cubana.

Para ese día también está prevista la inauguración de la exposición Capital, del artista Adán Iglesias Toledo, con fotografías de Heriberto González Brito, en la galería de La Villena, frente a la Plaza de Armas.

En rueda de prensa, en la Sala Polivalente del Museo de la Ciudad, el director de Boloña, Mario Cremata, explicó que, pesar de la difícil situación económica del país, la editorial llega a la presente feria con numerosas publicaciones, gracias, en lo fundamental, al financiamiento de la cooperación internacional con la OHCH.

Destacó Cremata el homenaje a la ensayista e investigadora cubana Ana Cairo Ballester, con una dedicatoria especial en la presentación del libro -el 11 de febrero-, de Ciudad viva. Diálogo, desafío y oportunidad, de Onedys Calvo y Marjorie Peregrín.

Se trata de una compilación de entrevistas realizadas por las autoras en el programa homónimo de la emisora Habana Radio. El título contiene la última entrevista efectuada a Cairo, recientemente fallecida.

Las presentaciones de Boloña serán en dos sesiones: a las 10:00 y 14:00 hora local. Para el sábado 8 de febrero se anuncian El anarquista elegante, de Alessandro Senatore, y El sincopado habanero, de un equipo del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas. El lunes 10 de febrero se darán a conocer La Edad de Oro (colección adaptada al sistema de Lectura Fácil), a cargo de Boloña y de la dirección de Patrimonio Documental, y Museo Casa Natal de José Martí. 1925-2020, de Dioelis Delgado, Ramón Guerra y Dúnyer Pérez.

En la tarde del 11 de febrero se presentará Matanzas en la mano. Guía para el estudio de la provincia de Matanzas, de Emilio Cueto –un cubano residente en Washington desde hace más de 50 años–; y, al día siguiente, Irlanda y Cuba: historias entretejidas (edición bilingüe), de las compiladoras: Margaret Brehony y Nuala Finnegan, y La Habana de Pablo (coedición con Ediciones La Memoria), de Leonardo Depestre Catony.

Boloña pondrá a consideración de los lectores, el jueves 13 de febrero, los Cuadernos de Historia Habanera (tomos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII), de Emilio Roig de Leuchsenring, y tres investigaciones de la Oficina del Historiador de Bayamo sobre figuras y sucesos trascendentales en la historia de la nación: Vanguardia literaria y política en Bayamo. 1840-1870, de Mario Cobas Sanz; Francisco Vicente Aguilera. Proyectos modernizadores en el Valle del Cauto, de Ludín Fonseca García; y Aguilera-Aldama. Papeles para entender un rompimiento, de Ludín Fonseca García.

Con compilación, prólogo y notas del Eusebio Leal Spengler, aparecerá nuevamente, el viernes 14 de febrero, el libro Carlos Manuel de Céspedes. El Diario Perdido, esta vez con edición de Mario Cremata Ferrán. Este título deviene referente ineludible cuando se pretende una aproximación al contexto y los protagonistas de la gesta libertaria cubana en el siglo XIX, fruto de la tenacidad investigativa y la vocación cespediana del Historiador de la Ciudad. También en esa jornada los lectores podrán acceder a Recetas a la habanera de ayer y de hoy. Siglos XIX y XX, de Silvia Mayra Gómez Fariñas.

Inspirada en Cuba. Una visión panorámica de la cerámica de tema cubano, de Emilio Cueto y Julio Larramendi, y La Habana también se fuma. La huella habanera en las habilitaciones de tabaco extranjeras (texto bilingüe, en coedición con Ediciones Polymita), también de la autoría de Cueto, se darán a conocer al público el sábado 15 de febrero.

Como cierre, el lunes 17 de febrero se presentará Para no olvidar, libros Primero, Segundo, Tercero y Cuarto (Lest We Forget) books One, Two, Three and Fourth, de Leal Spengler, títulos que abarcan los grandes hitos desarrollados por la OHCH desde la década de 1960 hasta 2018. A modo de un antes y un después, antes los ojos del lector aparece un testimonio gráfico de la restauración integral en el entorno más antiguo de la capital cubana.

mm/