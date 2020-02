8 de febrero

José Martí habla en la ceremonia de inauguración del Liceo de Regla.

Su discurso en la institución artístico – literaria fue el acto de más interés esperado por el público asistente y ha sido considerado por muchos como su primer discurso político en Cuba, al expresar los sentimientos patrióticos al auditorio, siendo recompensado con innumerables muestras de entusiasmo.

Se refirió a la situación que había en esa zona de la capital cubana en la que había familias que no se preocupaban por enviar a sus hijos a la escuela. Detalló al respecto que muchos niños vagaban en horas escolares perdiendo un tiempo precioso que pudieran emplearlo en su educación.

Fallece en La Habana María Cervantes, hija de Ignacio Cervantes, considerado por muchos el músico cubano más destacado del siglo XIX.

Nació en La Habana el 30 de noviembre de 1885. Desde muy niña se sintió atraída por el arte. El baile la entusiasmaba y solía bailar al compás de las creaciones musicales que su padre tocaba en el piano.

A través de su existencia, su auténtica cubanía, su simpatía personal y su carisma tan especial para interpretar sus canciones, le sirvió para ganarse la admiración y el cariño de su pueblo.

El día que cumplió 90 años en una entrevista que le realizó la emisora Radio Habana Cuba afirmó: “Hubiera querido retirarme de la radio, del teatro, y que me recordaran como era yo, sin espejuelos, sin canas, sin vejez. Pero hubo un segundo gran debut que no me pesa, porque si yo me hubiera retirado de verdad, me hubiera muerto ya. La música es mi vida.”

Fallece en La Habana Lázaro Ross.

Su nacimiento tuvo lugar el 11 de mayo de 1925 en el barrio de Santos Suárez en La Habana. Desde niño se sintió cautivado por el embrujo de los cantos y tambores que sonaban al fondo de su casa. A los 13 años comenzó a cantar en las fiestas de santos. Fue calificado como el Akpwon cubano y considerado el rey de los cantos Yoruba en nuestro país. Los ritos africanos lo identificaron como Ocha Niwe.

A través de su existencia se sintió un hombre muy realizado y agradeció siempre las grandes posibilidades que se le abrieron al haber tenido lugar en Cuba una Revolución.

Por su meritoria labor recibió entre otras condecoraciones la Orden Félix Varela de primer grado y sobre todo el cariño y el respeto de su pueblo y de públicos de diferentes partes del mundo.

Cuando falleció su cortejo fue una demostración del reconocimiento y admiración del pueblo. Más de dos horas duró el traslado de su cadáver desde la funeraria a la necrópolis de Colón y la marcha fúnebre estuvo interrelacionada con cantos, ritos y bailes.

Fallece en La Habana José Salvador Massip Isalgué.

Nació en la capital cubana el 28 de junio de 1926.

Fue cineasta, ensayista, crítico de teatro, realizador y narrador. Estuvo entre los fundadores del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, en 1959. Su documental Historia de un ballet (Suite Yoruba) es considerado un clásico del cine cubano después del triunfo de la Revolución. Realizó dos importantes filmes de ficción sobre los próceres cubanos José Martí y Antonio Maceo.

En el 2012 recibió el Premio Nacional de Cine máximo galardón que concede el ICAIC y el Ministerio de Cultura a los cineastas cubanos.

