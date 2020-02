9 de febrero

El Comandante en Jefe Fidel Castro habla en una plenaria de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros.

En un momento de sus palabras Fidel señaló: “Al venir aquí lo hago con la honradez y la sinceridad con que siempre le he hablado al pueblo preocupado de una sola cosa: el encontrar el camino acertado para conducir la Revolución hacia el triunfo. Es posible que discrepe de algunas ideas expresadas aquí y no sería tampoco la primera vez; muchas veces me ha tocado discrepar, pero lo que no haré nunca es pararme delante de un grupo de cubanos a engañar a nadie”.

Se funda en la Universidad de La Habana el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM).

Desarrolla una importante labor de investigación científica nacional y en proyectos de cooperación internacional a partir de los lineamientos de la dirección por objetivos de la Educación Superior.

Toda su estructura organizativa tiene un sistema de apoyo para el acceso y la difusión de su información con una biblioteca la cual forma parte de la red de bibliotecas de la Universidad de La Habana.

Es inaugurado oficialmente el Hospital Pediátrico de Centro Habana, situado en el edificio que ocupara el histórico hospital Las Ánimas.

Constituye una institución asistencial de salud enclavada en el municipio Centro Habana. Es el único de su tipo ya que realiza trasplantes renales y es Centro de Referencia Nacional de Nefrología Pediátrica y dirige la Red Nefrología pediátrica a nivel nacional para el estudio y seguimiento de las enfermedades.

Esta institución docente asistencial de salud se desempeña en la prestación de asistencia en diferentes especialidades, incluyendo quirúrgicas, relacionadas con la pediatría, con un alto prestigio dentro del sistema de salud cubano. Cuenta con los requerimientos propios para la atención a menores de 18 años, distribuidas en 9 especialidades.

Se realizó el primer trasplante de pulmón en Cuba. Resultó calificado como un hito en la medicina cubana, particularmente en la rama de la trasplantología. En la operación intervino un equipo del Servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital Hermanos Ameijeiras dirigido por el Doctor en Ciencias Noel González. Fallece en La Habana Luís Báez Hernández.

Fue un prestigioso periodista y escritor cubano. Participó después del triunfo de la Revolución en importantes acontecimientos históricos. Fue autor de varios libros donde hace constar su obra periodística.

Estuvo entre los fundadores de la Unión de Periodistas de Cuba, del periódico Granma y la revista Bohemia, la revista Cuba Internacional y la Agencia Prensa Latina.

Acompañó al Comandante en Jefe Fidel Castro en la mayor parte de sus viajes al exterior.

Por su dedicación y amor a su trabajo obtuvo varias condecoraciones y premios.

