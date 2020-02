Parque del Conde de Pozos Dulces en La Habana

La calle Línea, a la que ya hemos hecho referencia en otros trabajos, nunca deja de sorprendernos; la funcionalidad de su diseño y las hermosas edificaciones que podemos apreciar en su recorrido, la hacen una de las más transitadas de la ciudad, fundamentalmente como eje de unión de dos municipios de vital importancia, como lo son Plaza y Playa.

Mucho se ha hablado de esta avenida, la primera trazada, hace ya muchos años, en la barriada del Vedado, pero, a mi entender, no mucho acerca de la diversidad de grandes y pequeños parques que adornan su entorno.

En otros momentos hemos hecho referencia al del General Enrique Collazo y al del Monumento a los Chinos, y en esta ocasión, mi andar por la ciudad me lleva a un parque tan cercano a este último que casi podría considerarse una prolongación del mismo, pues ambos tienen en común una de las esquinas de Línea y L, pero en aceras opuestas. Me refiero al llamado parque del Conde de Pozos Dulces, aunque no muchos lo conocen como tal.

Casi en uno de sus extremos, el que colinda con la calle K, se encuentra un mediano monumento dedicado a la memoria de este personaje, construido por la asociación de propietarios y vecinos del Vedado, como recuerdo a su fructífera obra.

Una tarja allí nos dice: “Del ayuntamiento de la Habana a la memoria de Francisco de Frías y Jacott, Conde de Pozos Dulces (1809-1877) sabio agrónomo y publicista insigne, a cuyo genio creador se debe haber concebido y trazado el reparto Vedado”.

A este parque, ubicado exactamente en la manzana formada por las calles 13, Línea, K y L, desde horas muy tempranas de la mañana acuden personas de la tercera edad, quienes lo valoran como un lugar idóneo para la práctica de distintos ejercicios. La música china se comienza a escuchar en uno de sus espacios dedicado al Tai Chi y en otros, sencillamente mediante la voz del instructor, se ejecutan diversos movimientos que favorecen la salud de sus practicantes.

Algunos visitantes prefieren la tecnología WI–Fi para comunicarse con familiares o amigos, aunque también para realizar las búsquedas de informaciones necesarias en las fructíferas plataformas de internet.

A pesar de estar céntricamente ubicado y ocupar un amplio espacio en esta hermosa avenida, no resulta ser de los más llamativos, ya que su jardinería pudiera estar mejor atendida y tener un diseño mucho más colorido que el actual, no obstante predominar en el lugar las Isoras y los árboles de mediano porte, combinados con algunos pinos. Estos últimos son mucho más numerosos en el espacio circular que posee, rodeado de cómodos bancos con espaldares, situado casi en el límite con la calle L.

Aunque su mobiliario no es uniforme, pues tiene bancos de diferentes tipos y formas, ofrece a sus visitantes suficientes comodidades para el descanso, así como amplias vías internas para transitarlo.

Su ubicación es excelente, está muy cercano a lugares de gran interés social como los hospitales Camilo Cienfuegos, América Arias, la céntrica esquina de L y 23, edificios emblemáticos como el López Serrano y el Focsa, así como el teatro Bertolt Brecht y la Casa del Alba.

Como dato de interés les puedo afirmar que es el parque de mayores dimensiones que podemos encontrar en la calle Línea, y considero que merecería una atención algo más diferenciada, en momentos en los cuales esta importante arteria capitalina se encuentra en pleno proceso de renovación con el propósito de convertirla en uno de los corredores culturales de la ciudad.

imop/