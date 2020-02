El barrio habanero de San Miguel del Padrón vio nacer con regocijo el 18 de febrero de 1945 a Olga Alonso González. El inicio de la Revolución Cubana le abrió las puertas a generaciones de jóvenes que como ella querían convertirse en instructores de arte. Cuando el 14 de abril de 1961, Fidel Castro inauguró la primera Escuela Nacional de Instructores de Arte en Cuba (ENIA), Olga comenzó unos estudios que la unieron a la primera generación de artistas formados por la Revolución cubana.

Fue el primer expediente de la graduación del 6 de septiembre de 1963 en la especialidad de teatro. Los que la conocieron en esa etapa recuerdan su gran capacidad en la interpretación de danza moderna y su apego por la literatura.

El llamado de Fidel Castro a los jóvenes artistas cubanos para que enseñaran arte en las granjas y cooperativas del país tuvo eco en el alma de Olga Alonso. Ante tal reto dejó a su querida Habana, a su gente de San Miguel del Padrón y tomó rumbo a la granja Mártires de Fomento, localidad de Casa de Zinc, en la antigua provincia de Villa Clara en el centro de Cuba.

Su pasión por el arte la llevó a crear grupos de aficionados integrados por niños y adultos como el Vladimir Maiakovski, el Chaplin, Ismaelillos, Pantomimas, entre otros.

Su huella artística y humana se extendió más allá de La Habana. Generaciones de jóvenes cubanos han crecido escuchando muchas historias de la pasión de Olga Alonso por el arte.

La enciclopedia cubana en la red, EcuRed recoge el testimonio de la madre de Olga que resume la entrega y la enorme capacidad creativa de su hija: “Me alegré cuando escogió la escuela de Instructores de arte, porque era lo que ella quería y cuando yo la veía haciendo con los muchachos las obritas, me decía a mí misma que quizás sería maestra, le gustaba mucho enseñar. No era una muchacha cualquiera. Rebosaba ganas de vivir: dinámica, imaginativa, pícara, muy sensible, alegre y, a la vez, con un carácter asombrosamente maduro para su edad”.

En homenaje a la entrega de Olga Alonso en su corta vida cada 18 de febrero en Cuba se conmemora el Día del Instructor de Arte. Los instructores de arte de la mayor isla del Caribe celebran con alegría una jornada que también reverencia su desempeño en cada comunidad y el apoyo a la Revolución Cubana expandiendo el arte por cada rincón del país.

