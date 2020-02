Edificación de nuevas viviendas en Cuba requiere de mayor ritmo

La terminación en enero de viviendas en el país, apenas cubrió el seis por ciento de lo previsto para 2020. Si se calcula el ritmo que debe llevarse a lo largo de 12 meses para construir los 41 mil 014 nuevos hogares planificados para el año, y esa es la meta mínima, entonces hizo falta más.

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, indicó trabajar intensamente en lo que resta del primer trimestre para cumplir con lo planificado en cada territorio.

El Jefe de Estado encabezó este miércoles los sistemáticos chequeos al Programa de la Vivienda. El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, quien condujo la reunión, señaló que el cumplimiento de esa política pública depende mayoritariamente del esfuerzo local.

—————

Proceso inversionista en Cuba: No hay limitaciones para ningún actor económico

Todos los actores de la economía cubana pueden actuar plenamente en el proceso inversionista del país, no hay limitaciones para ninguno de ellos aseguraron directivos del Ministerio de Economía y Planificación.

En el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, Adonis Núñez Fonseca, viceministro de Economía y Planificación, dijo que no hay limitaciones en este sentido y puso como ejemplos el impacto de las cooperativas no agropecuarias de la construcción que tienen un peso muy importante en inversiones en el sector público.

Asimismo, señaló que en el caso de los trabajadores por cuenta propia no pueden incluirse en el registro de constructores porque no asumen este rol de manera integral y por tanto ante un contrato no puede responder como mismo lo hace una persona jurídica; sin embargo la ley no prohíbe que un inversionista los contrate para acometer una obra, aunque debe hacerse con responsabilidad.

—————

Parlamento Europeo constituye grupo de amistad con Cuba

El Grupo de Amistad y Solidaridad con Cuba de la IX Legislatura del Parlamento Europeo quedó constituido en Bruselas, Bélgica, presidido por el eurodiputado Javier Moreno (Partido Socialista Obrero Español).

Según informa el sitio web del Parlamento cubano, durante la reunión constitutiva, los participantes reafirmaron el interés en el acercamiento a la Isla, en un escenario marcado por una escalada en la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, con su bloqueo económico, comercial y financiero como punta de lanza.

En ese sentido, demandaron el fin del cerco impuesto por Washington desde hace casi 60 años y rechazaron su componente extraterritorial, recrudecido por la actual administración en la Casa Blanca, que el año pasado activó los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, dirigidos a evitar el acceso a inversiones extranjeras.

—————

Convoca Parlamento cubano a Foro Online por aniversario de Referendo Constitucional

A un año del Referendo, devenido ejercicio de transparencia, soberanía y democracia socialista, en el que cerca de siete millones de cubanos votaron sí por la nueva Constitución de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular convoca a los internautas de #Cuba y el mundo a un tuitazo este 24 de febrero con las etiquetas #CubaLegisla y #PoderPopular.

El parlamento cubano invita a participar, además, en un Foro en Directo desde la página oficial en Facebook de ese órgano legislativo, a partir de las 10:30 (hora local) del propio día, donde podrán intercambiar con un panel de diputados sobre cómo se ha ido dando cumplimiento al mandato constitucional, expresión de la más genuina voluntad de nuestro pueblo.

Desde este jueves pueden enviar sus dudas, preguntas y opiniones a la dirección electrónica publicaciones@anpp.gob.cu, y a través de los sitios oficiales en redes sociales del Legislativo cubano: @asambleanacionalcuba (Facebook) y @AsambleaCuba (Twitter).

—————

Cuba: sede de Curso de Medicina Tropical y del Viajero

En respuesta a las necesidades de la creciente población itinerante en todo el mundo, se desarrollará en esta capital el XIII Curso de Medicina Tropical y del Viajero, dirigido a médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.

El evento tendrá lugar del dos al cinco de marzo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), centro nacional de referencia para enfermedades infecciosas, que auspicia la cita en coordinación con los Servicios Médicos de Maastricht, Países Bajos, y la participación de otras instituciones de salud en La Habana.

Mediante conferencias, mesas redondas y actividades prácticas en el foro los participantes profundizarán sobre los principales aspectos relacionados con esa especialidad médica multidisciplinaria, anunció el comité organizador.

—————

Desde este jueves, Feria Provincial del Libro en La Habana

Los amantes del buen leer continuarán de fiesta, pues desde este jueves hasta el 23 próximo tendrá lugar en la capital la XXIX Edición Feria Provincial del Libro de la Habana.

Con esta propuesta se da continuidad a la Feria Internacional del Libro, que del 6 al 16 pasados acogió a miles de personas en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.

La sesión habanera de la Feria tendrá como subsedes al Pabellón Cuba y al Centro Provincial del Libro y la Lectura, lugares donde además de la venta de ejemplares y presentaciones, están previstas varias actividades culturales.