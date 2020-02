Isidro Estrada y Guo Lingxia, traducir con amor

En 2013 el I Concurso Internacional de Traducción de China 2013 convocó a traductores de China y el extranjero en cinco idiomas: inglés, español, ruso, francés y árabe.

Dicho evento fue auspiciado por la Oficina de Información del Consejo de Estado, la Asociación de Escritores de China y el Grupo de Publicaciones Internacionales de China, y organizado conjuntamente con la Asociación de Traductores de China, el Grupo de Trabajo para “China Book International”, el Departamento de Investigación de la Asociación de Escritores de China y la Revista Literaria del Pueblo.

La Asociación de Escritores de China seleccionó 30 obras de autores reconocidos y un total de 1006 traductores en los cinco idiomas procedentes de más de 30 países participaron.

Finalmente un panel de 52 expertos seleccionó 37 obras en total, de 58 traductores. Siete obras fueron premiadas en español por un jurado que presidió la sinóloga española Alicia Relinque.

La traductora china Guo Lingxia y el traductor cubano Isidro Estrada obtuvieron el primer premio en español con la Obra “Papas de mi corazón“.

Dicha obra además del máximo galardón en español, recibió el primer premio en ruso, y el tercero en inglés. “Algo especial debe tener esa historia de una familia campesina pobre del norte de China que le debe todo lo que son a un sembrado de papas en la ladera de una colina.

Esos tres premios en distintos idiomas y en un mismo concurso, dan fe de hasta qué punto pueden calar los pequeños dramas humanos en el imaginario colectivo, al punto de impresionar por igual a traductores y jurados. Chi Zijian, su autora, debe estar orgullosa de su talento para atraer lectores de tan variadas nacionalidades”, dijo a Radio Ciudad de La Habana Isidro Estrada.

Las obras premiadas en el I Concurso Internacional de Traducción de China 2013 se incluyeron en una edición con los cuentos en chino y las traducciones en español. Pero la labor de Isidro Estrada y su esposa Guo Lingxia en la traducción del chino al español es intensa.

La trilogía Literatura China Contemporánea, que editaron conjuntamente, a partir de 2012 las editoriales Nuevo Mundo y de Escritores Chinos son un ejemplo de apertura e integración. “Son 14 relatos o noveletas de igual número de autores, que supusieron un tremendo reto para nosotros.

Pero a la vez, constituyeron toda una revelación sobre el mundo de las letras chinas en la actualidad”, recordó Isidro.

En el año 2018 vieron la luz Literatura de China Volumen 1 y 2 Cuentos de Shaanxi, que incluyen 16 obras escritas entre 1954 y 2014 bajo el sello de la Editorial Nuevo Mundo.

Escritores nacidos en dicha provincia china o que vivieron un largo periodo allí revelan sus dotes literarias en español gracias a la entrega de Isidro y Lingxia.

El epílogo del libro explica: “Se trata de creadores que han ejercido una fuerte influencia en los círculos literarios de la provincia de Shaanxi, e incluso, en el mundo literario chino como un todo. Son relatos que no solo exhiben el alto nivel artístico de los escritores escogidos, sino que también exudan un perdurable encanto en términos de valor estético y carga histórico-literaria. Muchas de estas narraciones pueden clasificar como clásicos de la literatura china contemporánea”.

Del encuentro con el idioma chino Isidro Estrada cuenta: “Te puedo decir que suplo mis limitaciones en el conocimiento del chino desarrollando algo así como cierta capacidad extrasensorial, o como diríamos en Cuba, echándole un poco de maña al asunto.

Quizás te cause risa, pero creo que he aprendido a sentir el chino antes que a leerlo. Por lo demás, siempre me atengo a ese principio, tan bien expresado en inglés, de ponerse los zapatos del otro (get into somebody else’s shoes).

Cuando enfrento traducciones de este corte, trato de estar en la piel del autor, sólo que escribiendo en español”. El reto que significa trabajar con su esposa lo resume en una frase. “Puedo decir con orgullo que traducimos con amor. En doble sentido. Es que Alicia y yo ya somos un equipo: nos complementamos a la perfección”, concluyó.

imop/