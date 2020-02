Nilda Collado, una artista verdadera

Justo cuando Nilda Collado, nacida en La Habana en 1940, comenzaba en 1957 su carrera en la televisión cubana, en ese mismo año mis padres y yo hacíamos nuestra entrada como arrendatarios en el apartamento que hasta hoy ocupo. Yo era fan del payaso Trompoloco, y además de algún que otro viaje al circo donde actuaba, cada domingo me sentaba en el suelo frente a nuestro televisor para verle hacer aquellos números que me deslumbraban. Fue a través de Edwin Fernández que me fijé en Nilda, su esposa, y porque recuerdo que un domingo por la noche, en horario de la televisión para adultos, mi papá, mirándola en la pantalla dijo una frase que nunca he olvidado: “Esa es la mujer más bella de Cuba”. El día en que se dio a conocer la noticia de su muerte, mi esposo repitió la misma frase con una nostalgia que me impresionó.

Cursó estudios de piano, canto y ballet en el Conservatorio Municipal de Música, actualmente Amadeo Roldán. Fue discípula de dos grandes maestros de la danza en Cuba, Fernando y Alberto Alonso. Durante su carrera profesional como bailarina, integró los conjuntos de Alberto Alonso, Sandor y Luis Trápaga. Fue bailarina principal en el internacionalmente célebre cabaret Tropicana, lo que de por sí es todo un curriculum y un homenaje a lo escultural de la Belleza con mayúscula. Bailó también en cabarets elegantes de la capital, como Sans Souci y en los shows de hoteles entonces muy exclusivos como El Capri y el Habana Riviera.

Yo la recuerdo como modelo de la tienda Fin de Siglo, a donde me llevaba mucho mi mamá. También como modelo principal de Regalías El Cuño, una de las marcas más conocidas de cigarros nacionales, en el programa CMQ TV, donde lucía su espléndida figura. En 1958, fue declarada Miss Perfección en merecido homenaje no solo a su precioso rostro, que además de bellos rasgos exhibía una mirada inteligente (y penetrante), algo que, por desgracia, no suele acompañar a la lindura, pero Nilda la tenía, ya lo creo, sino también a la gracia y elegancia de su cuerpo impecablemente modelado.

Se reveló como actriz en 1960. Trabajó en el teatro, la radio, el cine y la televisión, donde encarnó personajes inolvidables en telenovelas como Rosas a crédito, Ilusiones perdidas, El Tábano y El rojo y el negro, por solo citar algunas de las producciones increíblemente buenísimas que el ICRT hacía en aquellos tiempos y que hoy, para desgracia de los espectadores cubanos, han sido suplantadas por productos de mucha menos calidad. Compartió escena con monstruos de la actuación, como Enrique Almirante, Enrique Santiesteban, Raquel Revuelta, Gina Cabrera, Marta del Río, Consuelito Vidal, Odalys Fuentes, Ana Lasalle y otras muchas grandes figuras de nuestra pantalla que no han tenido herederos ni continuadores. Leo que también hizo el papel de La Madre en la obra Yerma, del poeta y dramaturgo español, Federico García Lorca, cuando existía aquel espacio magnífico llamado Teatro ICR; curiosamente Yerma es uno de los Teatros ICR que jamás he olvidado (Lorca es uno de mis autores preferidos), pero no la recuerdo a ella, solo a Edwin Fernández y Consuelito Vidal en el papel de la mujer estéril. También actuó en programas humorísticos de la talla de Detrás de la fachada y Casos y cosas de casa; en el inefable y oprobiosamente barrido del mundo Amigo y sus amiguitos y en Variedades infantiles; en el espacio Aventuras, con El Jaguar, El Águila, Espartaco, Indio, El vizconde de Braguelón, Los mambises, Ulises y, ya más recientemente en la telenovela Cuando el amor no alcanza.

Pocos recordarán que también cantó zarzuelas y operetas en el teatro Martí, y su repertorio incluía Cecilia Valdéz y María La O.

¿Quién podía haberse imaginado que aquella mujer espléndida, actriz tan completa y con aquellos comienzos de estrellato por todo lo alto, terminaría entregándose al arte circense como compañera de su esposo, quien consideraba que el trabajo que ellos hacían era, en realidad, el de clowns, categoría diferente y más abarcadora que la de payaso? El amor es así. Nilda acompañó a Edwin en su magistral labor hasta que él murió en 1997, y discrepo totalmente de quien escribió que ella fue su “ayudante”. Fue su igual. También en las carpas su trabajo fue inolvidable y perfecto, como todo lo que ella hacía.

Fue mujer de inquietudes intelectuales, y en 1979 se licenció en la carrera de Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Su elevada preparación profesional le permitió obtener en más de cinco décadas de trabajo alrededor de cincuenta premios, entre ellos el Premio Nacional de Televisión (2009), el Título honorífico en la 1ra. edición del Premio Enrique Almirante (2015), y el Premio actuar 2016 por la Obra de la Vida, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas actuar.

Yo tuve el privilegio de hablar con ella algunas veces por teléfono, pues me unían relaciones de trabajo y amistad con su hijo Eduardo, quien heredó de sus padres la inteligencia, la honestidad y la integridad. Entre sus muchas virtudes, creo que Nilda era, también, una mujer muy amable. No sé de mi amigo Eduardo desde hace tiempo, y quisiera que estas pocas líneas, si llegan hasta él, más que un pésame muy sentido le hagan saber lo que sus padres significan para mí: dos modelos de conducta a imitar en el mundo del arte y en la vida, seres inspiradores que estarán siempre en mis recuerdos de aquellos tiempos en que teníamos artistas de excelencia y una televisión elegante, culta, refinada y sumamente agradable, porque personas como ellos la hacían para nosotros, su público devoto.

