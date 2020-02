La delegación de 250 jóvenes de diferentes sectores de la sociedad cubana a la Asamblea Provincial XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), fue abanderada ante el monumento de José Martí, en la Plaza de la Revolución, a 125 años del reinicio de las Luchas por la Independencia.

Para muchachas y muchachos seleccionados en sus comités de base y en las asambleas municipales, han sido intensas las jornadas que han antecedido y lo serán más las venideras, entre el 5 y el 7 de marzo, cuando tendrán la oportunidad de aportar al perfeccionamiento de la labor de la organización.

Tras entregar simbólicamente la bandera a la delegación, Aylín Álvarez García, primera secretaria de la UJC en la capital, destacó que ese acto es una muestra de que no hay bloqueo que detenga a la juventud cubana. “Hemos hecho todas nuestras actividades con esas limitaciones que quieren imponernos, lo que no saben es que hay un combustible que no pueden bloquear, el amor a la patria y el deseo que tienen los jóvenes de hacer las cosas como los tienen los de Cuba”, dijo.

Los 250 jóvenes fueron elegidos por sus compañeros para representarlos, que desde la base han estado discutiendo temas que son de vital importancia para la organización.

El proceso asambleario en las más de tres mil organizaciones de base que tienen la ciudad y sus más de 36 mil militantes de la UJC, fue un proceso transformador, inclusivo, reflexivo, en el cual pensábamos desde la UJC ese modo de cambiar la organización para hacerla más cercana a nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

Voces juveniles

Melisa Susana Ayala López, de 17 años y estudiante del Instituto Preuniversitario Tomás David Royo, en Plaza de la Revolución, dijo: “La verdad es que estoy un poco nerviosa. He participado en algunas actividades, pero ninguna de esta magnitud. Es una asamblea que se realiza cada cinco años y me siento muy bien formar parte de la delegación”.

“Voy en representación de todos los estudiantes de Plaza, tanto de los que pertenecen a la juventud como los que no. Llevo el compromiso de la juventud porque los jóvenes somos el futuro”.

Para José Braulio Pérez Leyva, de 30 años, quien trabaja en la empresa de seguridad del patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad, “ser delegado es, para cualquier joven un logro, una oportunidad de representar a tus semejantes y lo que realmente quieren”.

“El mensaje que llevaría a la asamblea XI Congreso, es que estamos comprometidos con la Revolución y sus logros, y con nuestro nuevo presidente”.

Según declaró Vanesa Varela González, 22 años, Facultad de Ciencias Médicas del municipio Diez de Octubre, es un orgullo representar no solo a la facultad, sino a todo el municipio en la cita de la juventud, llevar los principales temas a debatir y de donde vamos a poder salir siendo jóvenes más integrales y más preparados.

“Los servicios de salud siempre van a estar dirigidos a la atención a la población, que no solo depende de los recursos materiales, sino que lo principal es el ser humano que va a estar sentado en nuestra consulta. Salud pública tiene que dar un vuelvo a lo que estamos haciendo en cada consultorio, cada hospital, policlínico e instituto”, destacó.

Fuente> Tribuna de La Habana/imop