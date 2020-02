Evalúa gobierno resultado de programas del Ministerio de las Comunicaciones en 2019

En presencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez inició este martes el Balance de trabajo del Ministerio de las Comunicaciones correspondiente al año 2019.

En la cita -en la que también participaron Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, el ministro del sector, Jorge Luis Perdomo, la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Mercedes López Acea; la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC- se evaluaron los resultados de los programas de gobierno y comercio electrónico, plataformas de servicios digitales y sustitución de aplicaciones informáticas por foráneas.

En cuanto al desarrollo de las infraestructuras y los servicios, se analizó el estado de conectividad de las instituciones, la telefonía fija y móvil, al acceso a Internet, la Televisión Digital y los servicios postales.

Asimismo, se mencionó las afectaciones del bloqueo a este ministerio, que ascienden en el periodo de abril del 2018 a marzo del 2019 a 5,5 millones de USD.

En las conclusiones del Balance del Trabajo del MICOM durante 2019, el primer ministro Manuel Marrero enfatizó en el impacto económico y social del proceso de informatización en el país, sus avances, retos y previsiones.

Marrero Cruz insistió en la necesidad de romper la plataforma colonizadora del enemigo. “Es importante mantener informado al pueblo, hoy más que nunca. No hay espacios para la ingenuidad ni las vacilaciones”.

Sobre el proceso de informatización de la sociedad, el primer ministro opinó que hay que ver lo que se ha logrado hasta la fecha, lo que falta y las cosas nuevas que se pueden incorporar.

El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, resaltó los resultados positivos, pero también otros problemas que no se resolvieron y permanecen como prioridades para el 2020.

A decir del directivo, aún quedan por trabajar en la ciberseguridad, en el aporte a la economía, el programa de digitalización de la TV, diversificación del acceso a Internet, aprobar la figura del programador de equipos de cómputo en relación con los trabajadores no estatales, la concreción de proyectos de inversión extranjera y lograr financiamientos a mediano y largo plazo para el servicio de las Comunicaciones.

El titular de la rama mencionó las desventajas de la empresa estatal con las formas no estatales, las limitaciones en las exportaciones, acciones de las OSDE que frenan a las empresas y las limitaciones de estas en los territorios, tarifas desestimulantes, falta de incentivos para el comercio electrónico y las altas tarifas para los transportistas en los servicios postales.

Por su parte, la presidenta de Etecsa, Mayra Arevich, señaló que, pese a la insatisfacción que existe con los valores de las tarifas acorde a lo que necesita la población, en el 2019 se tomaron medidas como la disminución del costo del servicio de Nauta Hogar y en la conectividad institucional.

Para el año 2020 se trabaja en fortalecer la ciberseguridad, incrementar las acciones para lograr ingresos, acciones para mejorar la calidad de los servicios, el mejoramiento de las ofertas y precios, mejorar las posibilidades de la aplicación Transfermóvil y establecer una mayor comunicación con la población.

Ante la pregunta del presidente cubano sobre la evolución de las tarifas, Arevich señaló que se empezó con un costo de 120 cuc la línea móvil y hoy está en 30.

“No hemos bajado los precios desde hace años, pero disminuimos considerablemente las tarifas de las ofertas. El costo de la WiFi comenzó a 4.50 la hora; hoy contamos además con el servicio de Nauta Hogar y tarifas a 0.70 la hora, además de los bonos adicionales a 0.50 cuc”.

“La barrera de las tarifas no radica en el deseo de Etecsa de brindar servicios asequibles, sino en las condiciones de nuestra red. Etecsa tiene un plan previsto de inversiones para mejorar la red. No hacemos nada con bajar los precios y que las personas no se puedan conectar”, aseguró la directiva. En este sentido, el ministro aseguró que el enfoque es tener diversas tarifas y servicios.