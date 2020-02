Asegura Díaz-Canel que Venezuela vence con firmeza y dignidad

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, afirmó en las redes sociales que Venezuela vence con dignidad y firmeza las amenazas imperiales.

En su cuenta en Twitter precisó: Hace un año no pudieron con Venezuela ni podrán. La Revolución Bolivariana enfrenta la amenaza imperial y con dignidad y firmeza vence. Manos fuera de Venezuela.

El mandatario cubano enlaza su mensaje con la información publicada en el diario Granma sobre la celebración de los carnavales en esa nación suramericana.

—————-

Cuba expone impacto del bloqueo de EE.UU. en derechos humanos

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dialogó en Ginebra con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien expuso las consecuencias del bloqueo estadounidense en la vida diaria de la Isla.

Rodríguez recordó a la funcionaria las violaciones en materia de derechos humanos que el cerco económico, comercial y financiero representa para el pueblo de la mayor de las Antillas, informó la agencia noticiosa Prensa Latina en un despacho fechado en Ginebra.

Durante el encuentro, enmarcado en el segmento de alto nivel de la 43 Sesión del Consejo de Derechos Humanos, el jefe de la delegación cubana reiteró a Bachelet el compromiso de su país con la promoción y la protección inclusiva de todos los derechos de las personas.

—————-

Inauguran en Memorial José Martí exposición La gloria al filo del machete

Cinco lienzos de gran formato componen la muestra “La gloria al filo del machete”, del artista de la plástica Yunier Jiménez Quintana, dedicada a conmemorar el aniversario 125 del reinicio de las luchas independentistas de los cubanos e inaugurada en el Memorial José Martí.

En sus medidas de 1.50 x 2.70, las piezas tocan momentos significativos de la llamada Guerra Necesaria en La Habana, relacionados con la figura del Titán de Bronce Antonio Maceo Grajales.

La obra expuesta narra la última batalla de Maceo en la capital y el rescate de su cuerpo y el de Panchito Gómez Toro, a partir de un exhaustivo trabajo investigativo.

—————-

Abanderan a delegación habanera a cita de jóvenes comunistas

La delegación de 250 jóvenes de diferentes sectores de la sociedad cubana a la Asamblea Provincial XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), fue abanderada ante el monumento de José Martí, en la Plaza de la Revolución, a 125 años del reinicio de las Luchas por la Independencia.

Para muchachas y muchachos seleccionados en sus comités de base y en las asambleas municipales, han sido intensas las jornadas que han antecedido y lo serán más las venideras, entre el cinco y el siete de marzo, cuando tendrán la oportunidad de aportar al perfeccionamiento de la labor de la organización.

Tras entregar simbólicamente la bandera a la delegación, Aylín Álvarez García, primera secretaria de la UJC en la capital, destacó que ese acto es una muestra de que no hay bloqueo que detenga a la juventud cubana. “Hemos hecho todas nuestras actividades con esas limitaciones que quieren imponernos, lo que no saben es que hay un combustible que no pueden bloquear, el amor a la patria y el deseo que tienen los jóvenes de hacer las cosas como los tienen los de Cuba”, dijo.

—————-

Bloqueo de EE.UU. impacta en comercio exterior de Cuba

El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba impacta en el comercio exterior de la Isla, afirmó José Andrés Conde, director general de la empresa Servicios Internacionales de Supervisión Cubacontrol S.A.

En declaraciones exclusivas a la agencia Prensa Latina, subrayó que las sanciones de Washington inciden directamente en las importaciones al país y, por tanto, en los servicios que brinda esta entidad.

La situación es complicada para recibir los cobros desde el exterior. Tenemos que estar ingeniándonosla, porque los bancos no dejan llegar dinero a Cuba. También se nos complica el pago, apuntó Conde durante el balance del trabajo de Cubacontrol en 2019.

—————-

Programa de implante coclear, logro de la salud cubana

El programa Implante Coclear, que impulsa Cuba desde el 2005, es uno de los logros del Sistema Nacional de Salud, afirmó el titular del Ministerio de Salud Pública, José Angel Portal.

En ocasión del Día Internacional del Implante Coclear, Portal comentó en la red social de Twitter que ese proyecto es también una muestra de la constante preocupación del país y las autoridades por sus niños, en especial aquellos que tienen alguna discapacidad.

Coincidiendo con la efemérides, dedicada a ese proceder médico y al Día Mundial de la Audición, el 3 de marzo, la isla realizó este martes el implante coclear número 500 en el capitalino hospital pediátrico Borrás-Marfán, acción que beneficia gratuitamente a personas, la mayoría de ellos niños, con hipoacusia de severa a profunda.

—————-

La Habana estrenará su primer canopy

La capital de Cuba estrenará pronto su primer canopy, en cuyo montaje se trabaja en el Jardín Botánico Nacional (JBN), en las afueras de la ciudad.

Será uno de los más largos de la Isla y en su práctica confluirán el turismo de naturaleza, aventuras y conocimientos.

El presidente de la Sociedad Cubana de Botánica, Alejandro Palmarola, dijo a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que tendrá un kilómetro y medio de vuelo y su inauguración está prevista para marzo.