Ramiro Guerra, historiador magno, y la guerra de los Diez Años (I)

No me avergüenza declarar que, aunque siempre me destaqué en las asignaturas de Letras en la escuela primaria, detestaba en secreto la Historia de Cuba, y solo conseguía mis buenas notas gracias a mi facilidad memoriosa.

En aquella época, y dudo que hoy sea diferente, la Historia de Cuba no era más que una lista interminable de fechas, nombres de patriotas o de enemigos y lugares donde habían ocurrido eventos capitales. También había unas categorías incomprensibles para un niño y hasta para un adolescente, como caudillismo, regionalismo, anexionismo, términos completamente huecos porque no iban acompañados más que de, a lo sumo, un par de frases caracterizadoras que no pasaban de ser meros clichés mentales a los que ni siquiera se podía llamar conceptos. Lo poco que yo realmente sabía de la Historia de mi país era que los españoles habían fusilado a los ocho estudiantes de Medicina, que José Martí había muerto en Dos Ríos y que el Mayor General Calixto García había entrado en Matanzas llevando consigo en un caballo blanco a su ayudante de campo, capitán Picart, entonces mi futuro bisabuelo, y que tras el licenciamiento del Ejército Libertador, el impago de las pensiones de los veteranos fue la causa de que murieran, con apenas meses de nacidos, dos gemelos potenciales tíos abuelos míos, los últimos retoños de mi ancestro mambí con la poeta matancera Clara Ruíz-Lavín. Cinco siglos de historia heroica quedaban reducidos a eso para mí, y a una serie de cuadritos de Verdadero o Falso, método -a mi juicio- inadecuado de examinar, a que se resumían los finales de curso en esa asignatura.

Ahora que ya estoy tan lejos de la infancia como de otro planeta, la historia de Cuba, a pesar de ser breve comparada con la de otras naciones, me parece tan hermosa que en ocasiones me quedo sin aliento. Pero debo decir que, aunque he devorado miles de páginas de muy variados autores, en mi humilde opinión doy la palma de los historiadores cubanos a Ramiro Guerra, de vastísima obra, cuya Historia de la Guerra de los Diez Años no ha vuelto a ser reeditada en Cuba con posterioridad a la edición de dos tomos de 1950 que tengo en mi poder.

Sus dos tomos de la Historia de la Guerra de los Diez Años han sido uno de los episodios más hermosos de mi vida intelectual y uno de mis mejores descubrimientos. Más que un libro de historia parece una inmensa novela trágica, así de bella y tersa es su prosa, aun en sus páginas más duras. En ningún otro historiador, y los tenemos magníficos, he encontrado tanta cantidad de información, manejada con un sistema tan apolíneo de estructuración del pensamiento, acompañado todo de la más absoluta objetividad y la más asombrosa profundidad de análisis y juicios. También he confirmado, leyendo a Guerra, que la historia de Cuba hay que seguir enriqueciéndola constantemente, pues resulta desconcertante la cantidad de información que desconocemos sobre nuestro propio pasado. Me gustaría poner el siguiente ejemplo.

Siempre se dice que el Departamento Occidental, es decir, Matanzas -la más rica región azucarera de Cuba en tiempos de la Colonia-, La Habana y Pinar del Río no quiso tomar parte en la Guerra Grande porque sus hacendados amaban sus riquezas y temían a la tea incendiaria, que asolaba el país como un gigantesco infierno volante a lomos de la caballería mambisa. Esta no es más que una inexactitud histórica.

La Junta Revolucionaria de La Habana, integrada por Miguel Aldama, Miguel de Embil, José Morales Lemus y otros hacendados millonarios, apoyó desde un inicio a Carlos Manuel de Céspedes como Presidente de Cuba Libre, y aun cuando por tener España la mayor parte de sus tropas concentradas en Oriente y Camagüey la defensa de La Habana fue asumida por los tristemente célebres batallones de voluntarios, que cometieron masacres terribles en la ciudadanía capitalina, estos hacendados fueron capaces, luchando desde la clandestinidad, de armar expediciones para auxiliar a la Revolución con hombres, armas y pertrechos que llegaban desde el sur de los Estados Unidos y Jamaica. Y siguieron apoyando la guerra cuando tuvieron que emigrar en masa al país del Norte, amenazados de muerte. Desde la emigración no solo continuaron enviando expediciones, sino que terminaron costeándolas de sus propios bolsillos cuando las recaudaciones mermaron hasta casi desaparecer, lo que sumió a varios de ellos en la más absoluta miseria. Uno de sus miembros, José Morales Lemus, fue quien más trabajó en los Estados Unidos desde dentro de las más altas esferas gubernamentales del Presidente, general Ulyses Grant, para conseguir de los norteamericanos el reconocimiento de la beligerancia a los cubanos que, de haberse logrado, habría significado la obtención del apoyo del Gobierno de Grant a la Guerra por la independencia que se libraba en Cuba.

La feroz actividad de los voluntarios, nutridos en su mayor parte por la clase media española residente en Cuba, resentida por su modo de vida inferior al de los cubanos pobres, estuvo respaldada por un poder tan grande que les permitió deponer al Capitán General Domingo Dulce, quien tuvo que huir de su palacio perseguido por estos que a sí mismos se llamaban “los buenos españoles”, quienes, además, manipularon a su antojo a Ginoves Espinar, nombrado por Madrid Capitán General interino, y a Caballero de Rodas, su sucesor oficial en el cargo.

Organizados en el Casino Español con filiales en todas las provincias, los voluntarios, en número de más de 10 mil solo en La Habana y conformando 11 batallones, constituían un verdadero gobierno paramilitar que era, en realidad, el verdadero dueño de la isla, ya que el poder de la Corona no tenía en Cuba ningún valor. Los voluntarios no solo fueron los promotores de los sangrientos sucesos del Teatro Villanueva y el asalto y saqueo de la casa de Domingo del Monte, anexa al Palacio de Aldama, sino que exigieron y consiguieron, con oscuras e ilegales maniobras, el fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina, en venganza por la muerte en Cayo Hueso de uno de sus coroneles, el fatídico periodista Gonzalo Castañón, quien en el periódico que dirigía -el más exacerbado entre todas las publicaciones españolas en la isla- manchó el honor de las cubanas de la emigración llamándolas “putas” y, como fuera respondido por el director de un periódico cubano en el Cayo, retó a este a duelo y al Cayo se fue, con una vocinglera compañía de amigos, a batirse con el periodista cubano llevando una cota de malla bajo la camisa, incuestionable señal de cobardía, pero el falsificado duelo nunca llegó a celebrarse, porque Castañón fue muerto por el panadero cubano Mateo Orozco en una balacera que los cubanos comenzaron frente al hotel donde se alojaba Castañón y terminaron dentro del edificio, hiriendo Orozco a Castañón en el cuello y la ingle, dos disparos que terminaron con la vida del odioso agitador. Para colmo, Orozco y sus compañeros fueron declarados inocentes por las autoridades norteamericanas, lo que enfureció al límite a los voluntarios, quienes decidieron tomar revancha por su propia mano del modo que ya conocemos, y lo hicieron, pues no solo anularon el primer juicio que se celebró a los estudiantes, en cuyo jurado estaban representados, en número de seis, en igualdad con los militares del Ejército, sino que obligaron a las autoridades a conformar un nuevo jurado integrado por los mismos seis militares y nueve voluntarios, uno por cada batallón en activo en la capital, con lo que los estudiantes no tenían la menor oportunidad de evadir la sentencia mortal. No contentos con ello, formaron el pelotón de fusilamiento y quitaron la vida a los inocentes estudiantes de Medicina, adolescentes, quienes enfrentaron su final con un valor que hasta los mismos españoles se vieron obligados a reconocer. Muchos otros desmanes cometieron los voluntarios en las tres provincias que formaban entonces el Departamento Occidental, donde se encontraba la mayor riqueza azucarera de Cuba. Los levantamientos en armas que fueron posibles en Oriente, Camagüey y eventualmente Las Villas, jamás hubieran podido producirse en La Habana.

Qué diferencia tan grande con lo que se enseñaba en las clases de Historia de Cuba en la primera enseñanza cuando yo era niña. Pero he preguntado a los adolescentes de hoy sobre este y otros muchos temas relacionados con dicha asignatura y no saben más de lo que yo sabía entonces.

