Gobierno del General Ulyses Grant no concede la beligerancia a los insurrectos cubanos en armas contra España (II)

Un motivo más por el cual afirmo que la historia de Cuba hay que actualizarla constantemente, a la luz de las nuevas investigaciones, es la negativa del Gobierno de los Estados Unidos y su Presidente el General Ulyses Grant (1869-1877) a reconocerles el estado de beligerancia a los insurrectos cubanos que se batían heroicamente contra los españoles en los campos de Cuba.

Los libros de Historia, tanto norteamericanos como cubanos, coinciden en afirmar que el presidente Grant, protagonista de la célebre rendición de Appomatox, en la que el General Lee, al frente de las tropas vencidas de los Confederados del Sur esclavista rindió su espada ante el ejército victorioso de la Unión capitaneado por Grant, era por encima de todo un soldado, y no un político, de talante más bien ingenuo y poco propenso a las intrigas, y estaba rodeado por ministros y consejeros que no veían con buenos ojos una posible independencia de Cuba.

Se ha dicho innumerables veces que desde los tiempos del presidente James Knox Polk, expansionista que robó a México la mayor parte de su territorio, los Estados Unidos concibieron la idea de apoderarse de Cuba y sujetar a su arbitrio y poderío a las nacientes repúblicas latinoamericanas, que acababan de obtener su independencia de España. Es rigurosamente cierto. Personalmente no creo en la pureza de intenciones del presidente Grant, aunque de todos aquellos que ocuparon la Presidencia de los Estados Unidos durante las guerras de liberación cubana, fue, probablemente el menos mal intencionado respecto de prestar concurso a los insurrectos cubanos y el que parecía más a hacerlo, sin que eso signifique que estuviera dispuesto a poner los intereses políticos de la isla por encima de los de su propio país.

Pero más allá de las posibles oscuras intenciones de la Administración Grant para no reconocer la ansiada beligerancia a la revolución de Céspedes, existieron situaciones en la parte cubana que, si no justificaban la negativa, al menos proveían pretextos a los norteamericanos para que sustentaran su nefasta posición, que tanto daño hizo al desarrollo de la guerra de Cuba, cuyo éxito dependía en gran medida de las expediciones armadas que venían del Norte y de Jamaica en navíos cargados de pertrechos y combatientes, y que Grant prohibió salir de los puertos de la Unión. Y también hubo circunstancias a las que fuimos ajenos y en las que no estuvimos involucrados en modo alguno, pero que no por eso nos perjudicaron menos, como el célebre caso del Alabama.

La situación cubana a la que me he referido es la existencia de un doble Gobierno en Cuba Libre tras el alzamiento de La Demajagua. Céspedes, primero en alzarse en armas contra España con 37 de sus compañeros, fue reconocido como Presidente de Cuba Libre en toda la isla, con apoyo incondicional de los ricos hacendados que integraban la Junta Revolucionaria de La Habana, quienes trabajaban dentro de las altas esferas del Presidente Grant para conseguir el reconocimiento estadounidense de la beligerancia de los insurrectos cubanos, y sabían que para llevar adelante tal negociación era necesario que la Revolución en Cuba presentase ante el mundo un mando único, una personalidad fuerte que pudiera intercambiar en igualdad de condiciones con sus homólogos de Europa, Estados Unidos y las recién fundadas repúblicas latinoamericanas. Céspedes estaba plenamente consciente de esta necesidad política y por eso, en los primeros momentos de su Presidencia no cambió la estructura colonial que España tenía implementada en Cuba. De ahí actos suyos tan censurados por las más jóvenes generaciones, como su entrada bajo palio en la catedral de Bayamo para escuchar el Te Deum, la misma ceremonia observada por los Capitanes Generales de la Isla, lo que equivalía a conferirle (autoconferirse, le acusaban sus oponentes) igual rango que esta odiada autoridad colonial.

Pero si Oriente reconocía a Céspedes tan incondicionalmente como La Habana, no ocurría lo mismo en el Departamento Central, integrado por Camagüey y más tarde por Las Villas, mucho más moderadas en sus posiciones políticas. Estas últimas no tuvieron demasiado peso en aquellos primeros meses que siguieron al alzamiento, pero el Camagüey, debido a que su población se concentraba en la casi única ciudad de Puerto Príncipe, no tenía un mando fragmentado como Las Villas y Oriente, sino que desde los tiempos del levantamiento de Joaquín Agüero y las invasiones de Narciso López habían contado con una Junta, que llegó a estar liderada por Salvador Cisneros Betancourt, marqués de Santa Lucía, el joven abogado Ignacio Agramonte y su primo el cirujano Eduardo Agramonte y Piña, también compositor y músico. Agramonte había pasado breve tiempo en el colegio del Salvador, dirigido por José de la Luz y Caballero, formador de toda una generación de revolucionarios y pensadores; luego había estudiado por dos años en Barcelona, donde había asistido a las luchas independentistas de aquel condado sujeto a la corona de España, y desde niño fue educado en la más completa admiración por la Revolución Francesa. También lo había sido la generación anterior, a la que Céspedes pertenecía, pero la de Agramonte practicaba una ortodoxia republicana que muy pronto entró en contradicción con el estilo de gobierno de Céspedes, quien, entre otras cosas, deseaba conservar la integridad de la Iglesia Católica y su unión con el Gobierno, y no era partidario de cambios radicales hasta que la Revolución no se hubiese consolidado.

Agramonte era un líder de su generación, de sus compañeros de la Universidad y de la juventud camagüeyana, y tenía una personalidad que los libros describen tan fuerte y enérgica como la de Céspedes, pero las pasiones que en el Presidente atemperaban sus 50 años de vida, en la juventud de Agramonte estaban exacerbadas, y para empeorar las cosas el camagüeyano carecía de la madurez política del bayamés y padecía lo que pudiera calificarse como idealismo político. Todo ello creó desde el primer momento un fuerte antagonismo entre ellos. Eduardo Agramonte tenía tan arraigados como su primo Ignacio los ideales republicanos de la Revolución Francesa. Así, la Junta Revolucionaria del Camagüey, que se erigió en Cámara de Representantes del poder legislativo de la Revolución, quedó completamente controlada por los camagüeyanos, vale decir, por Agramonte, la figura más influyente de las tres que la integraban. Cuando más tarde la Cámara pasó de tres a cinco miembros, uno de los cuales era el joven universitario habanero Antonio Zambrana, fiel seguidor de Agramonte, la confrontación con Céspedes se ahondó mucho más. En la asamblea de Guáimaro, quedó definitivamente establecido que el poder ejecutivo representado por el Presidente, quien solo tenía un poder moral y simbólico y ninguna tropa bajo su mando más que su pequeña escolta, estaba totalmente subordinado a la Cámara de Representantes.

Semejante estado de cosas tuvo por consecuencia lo obvio: de facto existían en Cuba dos gobiernos: el Presidente y la Cámara, que estaban en desacuerdo en casi todo: en los nombramientos de las jefaturas militares hechos por Céspedes, en la Ley de Ordenamiento Militar creada por la Cámara, etc. Se llegó a extremos que hoy nos parecen imposibles, como que Céspedes y su escolta, en la que no pocos hombres iban descalzos , llegaran a una de las prefecturas organizadas por Agramonte en Camagüey, y al visitar un taller que fabricaba artículos de cuero para el ejército, Céspedes pidiera una montura y zapatos para sus soldados, y le fueran negados porque Agramonte había dado órdenes estrictas de no hacer uso de aquellos artículos sin autorización suya, por lo que Céspedes, realmente necesitado, tuvo que tomarlos haciendo valer su autoridad presidencial.

Otra situación completamente absurda que se dio en los primeros meses de la guerra y perjudicó gravemente la marcha de la Revolución, fue el hecho de que la Junta Revolucionaria de La Habana, consciente de la importancia de mantener una eficaz comunicación entre el poder ejecutivo, representado por el Presidente, y el resto del país, trató de organizar un sistema de correo postal que garantizara la circulación de las órdenes y directivas, así como también la coordinación de acciones entre los jefes de guerra, y al mismo tiempo evitaba que Céspedes estuviera aislado en Oriente, lo que equivalía a que su papel rector al frente de la insurrección fuera prácticamente inexistente. Pero Camagüey tardó un mes en responder los requerimientos de La Habana, y cuando lo hizo, fue para declararse sumamente dolido en su susceptibilidad por el hecho de que los habaneros pensaran que los camagüeyanos dependían de los orientales. De más está decir que la organización de un correo postal se disolvió en la nada.

Otra gran contradicción entre Céspedes y los camagüeyanos tuvo como motivo la disparidad de criterios entre declarar la guerra a muerte a los españoles, en respuesta a la guerra de exterminio que desde el primer momento las autoridades militares coloniales simultanearon con cierta actitud conciliatoria hacia los insurrectos que abandonaran las filas del Ejército Libertador, con el deseo de Céspedes de no imitar la conducta cruel y sanguinaria del enemigo que macheteaba a inocentes, heridos y familias enteras formadas por mujeres, niños y ancianos, y daba garrote vil o fusilaba a los jefes capturados.

Esta existencia de dos Gobiernos virtuales en Cuba Libre fue uno de los pretextos que permitió al Gobierno de los Estados Unidos negar el reconocimiento de la beligerancia a los insurrectos cubanos. Sin el apoyo del Gobierno de Grant para el avituallamiento de expediciones con armas, pertrechos, municiones y combatientes que arribaran a las costas de Cuba para fortalecer al Ejército Libertador, la marcha de la guerra no podía menos que resentirse, pues dentro de la isla los mambises tenían poquísimas posibilidades de abastecerse de todo lo necesario para luchar, como lo demuestra el caso de Las Villas, donde muchos sublevados tuvieron que presentarse a las autoridades españolas por falta de armamento para combatirlas. También ha pasado a la historia un combate en el que los insurrectos, a mitad del mismo quedaron sin municiones y continuaron la pelea lanzando andanadas de piedras contra los españoles, ¡y ganaron!

