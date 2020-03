Datos importantes para protegerse del coronavirus

Los casos de COVID-19 han aumentado rápidamente, razón por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una alerta internacional. Pero ¿qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad de que realmente te suceda a ti?

Esta información se basa en números y está destinada a todas las personas preocupadas por el nuevo virus. Mediante una investigación exhaustiva realizada por Nas Daily Company; encontramos el remedio al miedo de todos: números. Los números no se equivocan y por supuesto no mienten.

¿Cuánta gente está enferma ahora mismo?

Alrededor de 80 000 personas son portadoras del virus COVID-19, un número bastante abrumador, sin embargo 77 000 personas contagiadas se encuentran en China. Así que si no eres de China, eso remueve un 96% de probabilidades de que te contagies.

Asumiendo que de alguna manera extrema y poco probable contraes el virus; el 81% de los casos tienen síntomas ligeros, el 14% de los casos son moderados y sólo 5% de los casos son críticos. Esto sólo significa que si por alguna extraña razón tienes el virus; es muy probable que te recuperes de él.

Si de alguna forma tu estado se encuentra entre los casos críticos, comparando COVID-19 con el virus SARS que tenía una fatalidad del 10%, el Coronavirus sólo tiene un 2% de fatalidad por lo que es 5 veces menos mortal que el SARS.

Pero adentrémonos más profundo en los números para reforzar la seguridad.

Si consideramos la edad, la posibilidad de morir debido al virus se torna realmente baja. El índice de mortalidad para personas con menos de 50 años es sólo del 0.2%.

¿Qué más podemos aprender sobre el virus?

Tomemos el peor día hasta el momento para aprender una lección. El 10 de febrero del 2020, 108 personas, principalmente provenientes de China murieron a causa del virus. Es un número horrible, pero en el mismo día el cáncer mató a cerca de 26,283 personas, los problemas cardíacos mataron a 24,641 personas, la diabetes a 4,300 personas y el suicidio en ese día tomó 27.7 veces más personas que el virus COVID-19.

¿Qué puedo hacer para prevenir el COVID-19 coronavirus?

Lavar tus manos constantemente, para prevenir la propagación del virus.

Adicionalmente la CDC (Centro de Control de Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés) afirmó que la forma más probable en que el virus se propaga es mediante estornudos. Así que lo mejor que puedes hacer para prevenirlo es mantenerte lejos de las multitudes.

¿Qué pasa con los cubre bocas?

Probablemente esta es la medida de prevención más desinformada.

Según la CDC las personas que no están enfermas, no necesitan usar máscaras o cubre bocas. El propósito principal de los cubre bocas es no esparcir los virus. La gente que siente que se va a enfermar y no quiere estornudar sobre otros deberá usarlas.

