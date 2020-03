Para Eric Martínez, Doctor en Ciencias, profesor titular de Pediatría e Investigador de Mérito del IPK, la mejor manera de enfrentar al nuevo coronavirus es la prevención. “Hay una frase del Comandante en Jefe, Fidel Castro, que se aplica a este caso, y es esa que dice que la mejor forma de ganar una guerra es evitarla.

Ganar la guerra aquí significa evitar la entrada de la COVID-19 a nuestro país, evitar que se infecte una persona. Ganar la guerra para esa persona, dependerá del manejo individual de los casos, de pensar que cada infectado puede ser un caso grave y por tanto debe ser atendido oportunamente”.

Hay medidas generales de prevención: el lavado de las manos es imprescindible; hay otras que son hasta gratis, pero muy difíciles de cumplir y tienen que ver con qué si se presentan síntomas respiratorios no hablar con otras personas y saludar sin besos ni abrazos, abundó el experto.

“Cualquier virus respiratorio muestra más o menos un cuadro parecido. Se calcula que cada año alrededor del 15 % de los cuadros respiratorios que tiene el país son producidos por coronavirus; ha estado con nosotros y está, solo que ahora hay un coronavirus diferente, que tiene una virulencia mayor y puede agravar en un periodo determinado”, explicó el profesor.

La COVID-19 durante los primeros días se manifiesta como un cuadro catarral común y corriente, entonces hay que enseñar a la población cómo protegerse y cómo no adquirirla, apuntó el doctor Martínez. “Es más fácil la protección del dengue o el cólera, los virus respiratorios están en el aire, por eso se habla también de una distancia prudencial de un metro y medio a dos metros, entre las personas. Nada de eso cuesta dinero, pero probablemente sea lo más difícil de conseguir”, dijo.

Según el especialista, los otros virus que causan infecciones respiratorias, casi todos evolucionan con mayor frecuencia hacia la curación espontánea. “Es cierto que las neumonías virales existen y pueden agravarse, lo más frecuente es que siendo virales se le asocie un componente bacteriano”.

“Este tipo serológico de coronavirus es más agresivo que los que habitualmente circulan, no nos avisa cuando llega, no nos dice aquí llegué y a este individuo lo voy a agravar, por lo cual tenemos que organizar la vigilancia del paciente, su seguimiento, pensando que la mayoría va a evolucionar bien, pero que la excepción puede ser el paciente que tenemos delante y estamos en la obligación de salvarle la vida”, dijo.

Es vital, consideró, que la población se mantenga informada. “Los medios de comunicación son muy importantes, pero no bastan. Hoy hay que buscar todas las vías posibles, porque muchos jóvenes no leen, no ven televisión, no escuchan radio, y hay que llegar a ellos, ya sea a través de las redes sociales, internet, que es donde más tiempo pasan. Pero hay que llegar al consejo popular, la escuela, la empresa de transporte, es decir, a todo el mundo, para poder ponerle freno, y así está concebido en el plan”, dijo.

“Eso lo podemos soñar en Cuba, donde tenemos un sistema de salud concebido para llegar hasta la última persona”, señaló el doctor Martínez. Tenemos además la fortaleza de contar con capacidades instaladas para realizar estudios de virología molecular en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba, y con los reactivos para hacer el diagnóstico, dijo. Las personas que se someten a este estudio específico para la COVID-19 tienen que reunir el criterio clínico y el criterio epidemiológico, para tomar la muestra en el momento adecuado, y dé el resultado fidedigno.

No obstante, durante ese tiempo se vigilan los casos de las personas que resultan sospechosas, explicó. Respecto a la incidencia del virus sobre la población infantil, el doctor Martínez explicó que la población pediátrica es priorizada siempre, pero en particular en Cuba exaltamos mucho el cuidado de los pequeños. “Parece ser que los coronavirus—digo ‘los’ porque estamos hablando del que está circulando actualmente, que es la COVID-19, pero sus predecesores, que produjeron el MERS y el SARS hace 10 y 18 años, respectivamente— en general afectan menos a la población infantil, o al menos los afectados tienen menos tendencia a agravar”.

“Esto siempre se dice con muchas reservas, porque cada circunstancia tiene sus particularidades, pero lo cierto es que el grueso de los enfermos son adultos y los que agravan son adultos, los que van a terapia son adultos. Esa tendencia se está estudiando, pero no hay una explicación sobre el tema. Por supuesto, nada debe tomarse con carácter absoluto, porque la enfermedad, las especialidades tienen sus particularidades”, dijo.

El profesor apuntó que la epidemiología es muy general, “pero las ciencias que atendemos personas atendemos esas individualidades, no hay nada más importante que la persona que tengo frente a mí, sea adulto o niño”. Ahora es tiempo de prevenir, concluyó el doctor.