El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote.

En rueda de prensa, Tedros ha informado de que el número de casos de COVID-19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote del coronavirus, registrándose más de 118 mil casos en 114 países y cuatro mil 291 personas muertas.

Al mismo tiempo, ha advertido que el anuncio de este miércoles no significa que se deba capitular ante el brote y no cambia la actitud de la OMS hacia el virus.

“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios”, ha dicho.

“Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”, ha explicado.