Céspedes y su pensamiento acerca del anexionismo (IV)

Mucho se ha escrito sobre la posición que, acerca del anexionismo, tuvo el primer Presidente de Cuba Libre, Carlos Manuel de Céspedes, el héroe que desató la Guerra de los Diez Años desde su ingenio La Demajagua.

Preciso es decir que fue una corriente del pensamiento político cubano del que muy pocas figuras de nuestra historia escaparon en aquella época. No a todos los que aspiraron a convertir a Cuba en una estrella más de la bandera de los Estados Unidos los movía el deslumbramiento ante la posibilidad del desarrollo tecnológico de que disfrutaría la isla, si tal cosa llegara a suceder, ni el ansia de blanqueamiento que animaba a patriotas como el camagüeyano Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, quien al final de su vida vio con claridad su error político.

Hay que dejar en claro que, en aquellos tiempos, anexionista no era sinónimo ni de traidor ni de antipatriota. Animaba a la inmensa mayoría de los anexionistas cubanos la admiración ante la Guerra de Secesión librada por el Ejército norteño de la Unión contra los Estados Confederados del Sur, terminada en 1865, y aún en las ricas provincias occidentales azucareras la posibilidad de la abolición.

Céspedes fue una excepción. Aunque en su condición de Presidente de la República en Armas representaba el rostro visible de la revolución y, como tal, sostuvo correspondencia con sus homólogos de otras naciones, siempre apostó en su corazón por la independencia cubana, sin condiciones de ningún tipo. Ciertas expresiones presentes en su correspondencia con el presidente norteamericano Ulyses Grant han servido a algunos historiadores e investigadores como argumento engañoso sobre la actitud de Céspedes, y les han hecho tomar por inclinaciones e incluso promesas anexionistas hechas a dicho mandatario por el nuestro, cuando no eran más que sutilezas y argucias de hombre cultivado y político sagaz, que insinuaba sin ofrecer para asegurar a Cuba el apoyo de la recién creada y poderosa nación americana, apoyo que en ese momento se concentraba en obtener el reconocimiento de la beligerancia de los cubanos de la vecina república del Norte.

Pero en 1872, Céspedes escribió en su diario páginas muy interesantes, que denotan cuál fue desde el principio su verdadera posición y cuánto resentimiento sentía hacia los Estados Unidos, no solo por negarse a reconocer la beligerancia a los cubanos, sino por practicar una especie de alianza con España que llegó tan lejos, como prohibir la preparación y envío de expediciones a los insurrectos de la Isla desde las costas americanas, e incluso a facilitar a España embarcaciones rápidas para patrullar las costas de Cuba, en lo que puede ser considerado como un bloqueo total, el primero que históricamente hemos sufrido los cubanos.

“Con motivo de la actitud que los Estados Unidos tomaron con España, corrieron aquí muchas mentiras y algunos volvieron a creer ciegamente en que esa República nos favorecería: tanta es la simpatía de que entre nosotros goza y tan lógico el que favorezca a un pueblo americano que trata de darse instituciones iguales a las suyas, libertándose del yugo de una monarquía europea y facilitando así cada vez más el que la América sea para los americanos. Yo no he participado mucho de esas lisonjeras esperanzas y he estado temiendo que se siga de nuevo la política observada hasta aquí con España en la cuestión de Cuba, bajo el pretexto de alguna otra mentida promesa de esa nación que, corrompida y débil, sigue hoy la senda para sostener sus malvadas pretensiones, que Maquiavelo trazó a las de su jaez. Ignoramos todavía las últimas noticias; pero demasiado recelo que toda la alharaca que se ha armado solo sirva para proporcionar a nuestra feroz enemiga en la exageración del sentimiento nacional, nuevos medios para prolongar la guerra y derramar más y mejor la sangre cubana. Empero, nosotros, suceda lo que suceda, para todo tenemos preparados nuestros corazones y no desmayaremos en la resolución de vencer o morir en la lucha”.

Otro fragmento tomado del diario de Céspedes sigue a continuación:

“Bien pronto habrá transcurrido un año desde la hecatombe jurídica de los estudiantes de medicina de La Habana. ¿Qué les ha resultado a los españoles por ese acto feroz de barbarie? ¡Nada! ¿Quién les ha exigido la reparación debida a los fueros de la humanidad ultrajada? ¡¡Nadie!! Del grito de horror universal, de las imprecaciones, de las amenazas, solo queda la memoria. Entre tanto los españoles siguen en su carrera de crímenes atroces, que superan al que suscitó tanta indignación. Y para la filantrópica Inglaterra, para la civilizada Alemania, para la republicana Francia y hasta para la América independiente, la España es una nación constituida con quien no deshonra alternar, por más infamias que cometa, y los cubanos que pelean por la reivindicación de los derechos del hombre son unos bandidos, cuyo contacto mancilla, son unos rebeldes a quienes es lícito exterminar por cualquier medio. Para la primera, los honores y los auxilios; para los segundos, los desdenes y las persecuciones. ¿Qué importan esos inválidos, esos moribundos, esas mujeres, esos niños degollados a sangre fría? ¿Quién los mandó que aspirasen a ser libres? ¿No sabían que de todos modos es preciso respetar el derecho de la fuerza? ¡Sufran, pues, y mueran, o sepan vencer, que la victoria todo lo santifica!”

Tanto en su diario como en sus escritos presidenciales y su epistolario abundan los momentos en que se manifiesta como un decidido opositor del anexionismo y un incondicional defensor de la independencia de Cuba. Sirvan estos dos fragmentos de botón de muestra para dar un rotundo mentís a quienes pretenden distorsionar la Historia y manchar la figura de uno de los hombres más puros y grandes que ha dado Cuba a la posteridad.

fny