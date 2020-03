13 de marzo

1991. Fidel habla en el antiguo Palacio Presidencial.

El Comandante en Jefe Fidel Castro pronuncia un discurso en el acto con motivo del XXXIV aniversario del asalto al Palacio Presidencial y a la emisora Radio Reloj. En una parte de sus palabras señaló: “Éste es un día, no solo para ustedes los estudiantes, sino para la generación que participó directamente en los combates de aquellos años, que es imposible olvidar.

Estábamos entonces en pleno corazón de las montañas —y no éramos siquiera un grupo numeroso — cuando, a esta hora aproximadamente, en las faldas de una de las más altas montañas de la zona de la Sierra Maestra donde nosotros nos movíamos, pusimos el radio y solo escuchábamos la señal de Radio Reloj, no se escuchaba una sola palabra. Comprendimos que algo grave, algo de gran trascendencia estaba ocurriendo en ese momento, puesto que no se explicaba aquella radio silenciosa; efectivamente, era que acababan de ocurrir dramáticos hechos, acababa de hablar José Antonio y de la estación solo quedaba en el aire su señal”.

Fallece en La Habana Enrique Collazo Tejeda.

Participó en el combate de Guisa bajo el mando del Mayor General Calixto García jefe del departamento oriental. En enero de 1898 recibió nuevamente el mando de la brigada de Las Tunas.

Integró la junta patriótica de La Habana fundada el 10 de octubre de 1907 para oponerse a la corriente anexionista que durante la segunda intervención militar norteamericana abogaba por que Cuba se convirtiera en un protectorado de Estados Unidos. De 1909 a 1911 fue representante a la Cámara por la provincia de La Habana en la que resultó elegido presidente de la comisión de hacienda y presupuestos.

Fue miembro fundador de la Academia de Historia de Cuba y un prolífero narrador de las guerras de independencia.

1957. Es asesinado en La Habana el doctor Pelayo Cuervo Navarro.

Luego de una brutal golpiza recibida por integrantes de cuerpos armados de la tiranía de Fulgencio Batista su eliminación formaba parte de la represión desatada contra los opositores de la dictadura tras el asalto al Palacio Presidencial protagonizado por el Directorio Estudiantil Universitario.

Fue el autor de la acusación ante los tribunales de justicia contra el ex presidente Ramón Grau San Martín por el robo y la malversación de 174 millones de pesos del tesoro público (Causa 82/49).

Se destacó como dirigente del Partido del Pueblo Cubano.

