Joker, la risa de sangre o el placer de pisotear un sueño

Joker es una de las películas que más me ha impresionado en mi larga vida de cinéfila, pero este mismo comentario ya se habrá escuchado muchas veces en multitud de bocas en muchas partes del planeta. Como cada espectador, tengo mis momentos preferidos y mis “temas” más gustados en el filme.

Joaquín Phoenix ha gozado de mi más entusiasta admiración en todas las interpretaciones que he visto de él, en especial, en el papel del joven emperador romano Cómodo, que encarnó en Gladiador. Phoenix parece tener una singular afinidad con personajes tocados por la locura. Hasta hoy, que he comenzado a leer sobre la película, no sabía que es un actor puertorriqueño ni hermano del tempranamente desaparecido River Phoenix, actor muy prometedor que murió a los 23 años por sobredosis de drogas, curiosamente, en una discoteca propiedad de ese ser oscuro y un poco siniestro que es Johny Deep.

La técnica actoral desplegada por Phoenix en Joker es impecable. Es un enfermo mental, sí, pero con una prestancia y una elegancia tan imponentes que se filtran en cada uno de sus movimientos, a pesar de las 54 libras de peso que tuvo que perder en cuatro meses para poder encarnar a Arthur Fleck. La disociación entre los verdaderos estados de ánimo del personaje y los ataques de risa que sufre como consecuencia de su enfermedad neurológica son un alarde de maestría que no todos los actores hubieran podido lograr, y al verlo se comprende por qué no le dieron el papel a Leonardo Di Caprio, como se había pensado en un principio. Phoenix posee una versatilidad, una infinitud de expresiones tanto faciales como corporales, que hace pensar con cierta desolación en la total ausencia de matices del Gatsby del remake interpretado por Di Caprio, que convierte al mejor personaje escrito por Scott Fizgerald en una figurita de recortería coloreada.

Phoenix despliega ante los ojos del espectador infinitos matices. En la relación con su madre no se muestra afectuoso, pero sí delicado al prodigarle los cuidados que demanda su condición. En sus ensoñaciones amorosas con su vecina es tímido, romántico, necesitado de afecto y por momentos deja asomar una sexualidad muy convincente. Entre la gente funciona con una ingenuidad y una indefensión que derrotan al espectador desde el primer instante, en esas escenas tristísimas del comienzo del filme donde es asaltado por una banda, despojado de su cartel promocional y golpeado en un callejón donde queda entre montañas de basura, balanceándose aferrado a sus rodillas en una pose que es un monumento a la impotencia más sufrida. Pero de pronto, se transforma en un cínico temible, un “guasón” desolado, como él mismo se autonombra, y de repente en asesino crudelísimo capaz de la más refinada y rápida violencia. Está lleno de amor que no puede dar, de resentimiento contra el sistema que le rebosan por los poros, de soledad y de locura. Uno de los momentos más espantosos del filme -al menos para mí- es aquel donde afirma que lo peor de estar loco es que “la gente espera que te comportes como si no lo estuvieras”. Son palabras que denuncian de un modo descarnado la insensibilidad de las personas respecto a quienes tienen la inconmensurable desgracia de padecer una enfermedad mental, porque de alguien con un cáncer todos se compadecen, pero un enfermo mental suscita un abanico de reacciones que van desde el rechazo y el miedo hasta la burla y cosas mucho peores. Un loco es aquel a quien se le puede hacer cualquier cosa en total impunidad: divertirse con él, humillarlo, robarlo, violarlo, torturarlo, matarlo… Total, nada pierde el mundo si muere, y el loco ni cuenta se va a dar de su suplicio.

De la denuncia social sin disfraz que hay en la película hablan todos: la crítica, la gente de a pie, los aficionados al cine. Es evidente que, sin los recortes presupuestarios impuestos por el sistema capitalista a los servicios sociales de salud, Arthur no hubiera perdido el acceso gratuito a sus medicamentos y tal vez no hubiera llegado al desequilibrio que lo empuja a matar. Pero también la desesperación lo empuja a matar: pierde sus medicinas, su trabajo; su novia ilusoria es, en realidad, una vecina distante que le teme; su madre no solo le ha engañado (doblemente) sobre sus orígenes, sino que permitió que él fuera un niño abusado. El presentador de programas, figura modélica de la que se alimenta la vocación humorista de Arthur, lo invita a su programa y lo escarnece frente a todo un teatro y todas las pantallas de Ciudad Gótica. Lo terrible es que no existe una conspiración personalizada contra Arthur Fleck, sino algo peor: los millones de Arthur Fleck, perdedores natos que habitan este planeta, existen y están entre nosotros, precisamente, para que podamos canalizar en su martirio la frustración de nuestras propias almas, la necesidad inconfesada de autoafirmación que todos padecemos en esta sociedad del siglo XXI. Son los espantajos a los que arrojamos piedras y a cuyo alrededor bailamos frenéticos para olvidar por un momento la Nada que, también, somos. En realidad, la distancia que separa a tanta gente de ser un payaso atormentado como Arthur Fleck es bien poca: un buen empleo, un auto del año, ropa de marca, una casa con piscina en un barrio elegante, un reloj caro… Por eso, los torturamos: para hacer la diferencia.

Me encantan las danzas de Arthur en la película. ¿Ha sido Joaquín Phoenix alguna vez un bailarín? No lo sé, pero él confiesa que copió el estilo de baile de un cantante y bailarín norteamericano del siglo pasado, Ray Bolger. Lamentablemente no tengo información sobre el trabajo de Bolger, pero mi hija y sus amigos, muy conocedores de la cultura medieval, han creído percibir en las suaves volutas formadas por los movimientos de brazos y manos de Phoenix gestos propios de antiguas danzas de corte. Puede ser casualidad o una mera ilusión de estos jóvenes, pero no olvidemos que Phoenix fue un emperador romano en Gladiador, papel para el que se preparó con minucioso rigor, seguramente.

En resumen, que Jocker es uno de los trabajos actorales más profundos y logrados que he visto en la historia del cine. Tengo dos escenas favoritas: en una, cuando sale a escena para presentar su número humorístico, Arthur es atacado por su mal riente, intenta contenerse y el esfuerzo físico que realiza Phoenix hace brotar abundante mocosidad de su nariz. Otra: cuando camina en medio de la multitud con heridas sangrantes en su rostro, fiel a su misión de mostrar una cara feliz toma con sus dedos su propia sangre y se pinta una enorme boca riente de payaso, mientras contempla la locura que ha desatado en la ciudad contra Wayne, el representante del sistema que a tantos ha quitado algo o, como en el caso de Arthur, todo. Esa risa de sangre es una metáfora genial que encierra toda la conceptualidad del filme: es el precio que hay que pagar para iniciar el cambio que podría hacer del mundo un lugar menos repulsivo y más justo. Curiosamente, he visto Joker en los días en que trabajaba en una versión para televisión de Bartleby el escribiente, uno de mis cuentos preferidos. Bartleby, al contrario de Arthur, elige no el camino de la rebelión, sino el de la disolución. Estos dos personajes encarnan modos diferentes de enfrentar la sociedad capitalista, su deshumanización, su desesperante capacidad para atomizar las almas. No por gusto el autor de Bartleby, el escritor norteamericano Herman Melville, termina su relato con estas palabras: “¡Oh, Bartleby, Oh, Humanidad!”.

