Los puentes que cruzan el Río Almendares

La geografía de La Habana no es muy pródiga en elementos que se destaquen o que tengan gran relevancia nacional, y los que posee suelen pasar inadvertidos o son olvidados, sin tenerse en cuenta el papel o la preponderancia que alguna vez tuvieron en el quehacer social de nuestra capital.

El río Almendares, cuna de la fundación de la ciudad, es, en mi modesta opinión, uno de estos casos, pues muy frecuentemente es objeto de burlas y fuertes críticas sin tenerse en cuenta que el ser humano es quien lo ha llevado a un estado calamitoso, el cual, afortunadamente, poco a poco se está revirtiendo.

Con una extensión aproximada de 45 kilómetros y corriendo de este a oeste en lo fundamental,­ nace en la zona de Tapaste en la provincia de Mayabeque y desemboca en la zona de la Chorrera, al norte de La Habana.

Si algo caracteriza a este citadino río son los puentes que lo cruzan, entre otros muchos atributos que posee, por lo que dedicaremos este primer trabajo solamente a referirlos. En próximos artículos les ofreceremos más información de cada uno.

La gran calzada de Puentes Grandes acoge dos muy amplios, los cuales le dieron nombre a esta importante arteria. Allí floreció la industria cubana con una fábrica de papel primero y dos de cerveza y hielo después, que llegaron a ser muy reconocidas, La Tropical y La Polar.

El tercero es el Puente de Pote, también conocido oficialmente como de Miramar, que era utilizado para la conexión de la calle Calzada y la que después fuera la 5ta Avenida, o sea, lo que son hoy los Municipios Plaza y Playa. Este puente estuvo en uso hasta 1958, cuando fuera demolido y sustituido por el túnel, que por debajo de sus aguas, se encuentra ubicado en el mismo sitio.

El puente de los tranvías surge como el cuarto de las construcciones de este tipo, con el objetivo de que fuera utilizado por los tranvías de la época, -de ahí su nombre-, a fin de enlazar zonas de Marianao con La Habana, aunque era igualmente utilizado por peatones y otros medios de transporte. Años después de su inauguración fue reconstruido con gran parte de la estructura del de Pote y desde aquel entonces es conocido popularmente como “El Puente de Hierro”.

El quinto se construyó en áreas del Bosque de la Habana, es pequeño, pintoresco y hermoso por el paisaje que se puede apreciar en su entorno, por lo que es muy visitado y fotografiado tanto por turistas como por nacionales, con una peculiar característica en sus vías, las cuales en ambos sentidos son adoquinadas y prácticamente se encuentran a nivel del cauce del río.

Actualmente existe un pequeño parqueo con un punto de venta de alimentos ligeros para satisfacer las necesidades de las quinceañeras y visitantes que asisten al lugar.

El sexto y último fue inaugurado el 23 de enero de 1911, es quizás el más imponente de todos, desde el cual se nos permite una panorámica vista no solo de gran parte del río, sino también del hermoso bosque de La Habana.

Aunque su nombre original fue Puente Asbert o Puente Habana, siempre ha sido y sigue siendo conocido como Puente Almendares o de 23, por ser una continuación de la célebre avenida.

Aunque apenas se hace referencia al situado sobre el río en la calle 100, lo cierto es que sería el séptimo. No he encontrado evidencia documental pero no habría una mejor que la de este redactor, ya que junto a mi padre y tíos, siendo yo un niño, pescábamos a bordo de un pequeño y maltrecho bote con tarraya, las codiciadas carpas y biajacas, muy abundantes en aquella época en las inmediaciones de dicho viaducto, zona conocida hoy como Puente Nuevo.

Como habrá podido apreciar amigo lector salvo el de Pote, sustituido por el túnel de Quinta Avenida, los demás conservan aún su valor de uso y son de vital importancia en la viabilidad de la ciudad.

Quizás usted se habrá quedado con deseos de conocer peculiaridades de algunos de estos singulares puentes, pero eso formará parte de próximos trabajos, donde también iremos reivindicando la historia de nuestro río más importante.

imop/