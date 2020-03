Dos frases populares entre los habaneros

Cuando de refranes se trata, los cubanos, a lo largo de nuestra historia, hemos ido estructurando una amplia gama de frases teniendo en cuenta diversos acontecimientos sucedidos en nuestro ancho y verde caimán caribeño.

Muchos se han perdido en el tiempo, mientras otros han perdurado, con mayor o menor fortuna, hasta nuestros días.

El primero que paso a comentarles ha sido uno de los más populares y que aún se escucha en cualquier ámbito de nuestra capital.

¿Quién niega que: “Son las tres de la tarde, la hora en que mataron a Lola” no se encuentra entre ellos?

Existen diferentes versiones de lo acontecido, pues algunos le atribuyen su muerte a uno de sus tantos amantes y otros a su esposo a causa de los celos, pero bien haya sido uno u otro, lo cierto es que a las tres de la tarde dejó de existir la bella mujer.

Tampoco hay total precisión en cuanto a la fecha y lugar en que sucedió tal acontecimiento y hubiera pasado como uno más en las crónicas rojas de la época de no ser porque el presidente de turno, Ramón Grau San Martín, casi al término de su mandato, en uno de sus discursos miró su reloj y dijo “las tres de la tarde, la hora en la que mataron a Lola” y ahí mismo tal exclamación quedó impresa de forma permanente en la memoria de los cubanos, y no hay habanero que no sepa a la hora que mataron a Lola.

Al igual que con otros personajes, que después de su abrupta muerte se le dedicaron algunos temas musicales, la difunta Lola no quedó exenta de ello y una canción que alcanzó notable popularidad y seguramente usted ha escuchado, decía:

“Eran las tres de la tarde cuando mataron a Lola

y dicen los que la vieron que agonizando decía:

yo quiero ver a ese hombre que me ha quitado la vida,

yo quiero verlo y besarlo para morirme tranquila”.

Otra frase que estuvo en boca de muchos habaneros fue: ¡Cojo suelta la botella!

Dicha así, varias podrían ser sus lecturas y los que no la conocen difícilmente podrían dar con su verdadero significado, pero lo cierto es que era usada en los cines cuando la pantalla quedaba en blanco debido a que se partía la cinta de la película, se demoraba la proyección del rollo siguiente, o se alteraba el orden de los que correspondía proyectar.

No hay certeza alguna en cuanto a la botella utilizada ni al posible defecto físico del proyectista, al que, según los espectadores, le gustaba empinar el codo (beber alcohol).

Hay versiones que ubican el origen de la frase en el antiguo cine Oriente de la capital cubana, aunque en el interior del país también se la adjudican.

Pero existe una versión de que tal exclamación proviene del lejano Santiago de Chile, donde se dice hubo un operador, llamado Eduardo Álvarez Cruzat, que poseía ambos atributos, el de empinar el codo y ser cojo, si bien se desconoce cómo pudo haber llegado a Cuba la frase.

Conversando recientemente con alguien que en sus años mozos fue proyectista en un cine de barrio de La Habana, me refería lo muchísimo que le molestaba cuando por algún imprevisto ocurría una interrupción y le correspondía escuchar la tan consabida expresión.

Quienes ya peinan canas seguramente en algún momento de sus vidas escucharon dentro de un cine los gritos inconformes de algún espectador en protesta por la paralización de la proyección de un film, o quizás la ejecutaron ellos mismos, quien sabe.

imop/