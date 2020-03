Gobierno cubano amplía y refuerza medidas para enfrentar la COVID-19

Al intervenir en la Mesa Redonda de este lunes 23 de marzo, el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, insistió en la importancia de informarse para elevar la percepción de riesgo de la población en la participación del enfrentamiento a esta enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la pandemia continúa expandiéndose. Hasta el día de ayer, se reportaban 164 países con la presencia del nuevo coronavirus. La cifra de casos confirmados ha llegado a 305 275, y la enfermedad ha provocado la muerte del 4.24% de los contagiados.

“La letalidad ha continuado creciendo significativamente en la medida en que se ha desplazado la enfermedad a otros países”, dijo, Portal Miranda.

Se reporta transmisión en 92 países. China, Italia, Estados Unidos, España, Alemania, Irán y Francia son las naciones con mayor número de casos.

En la región de las Américas, la enfermedad ha llegado a 31 países (el 88.5% de las naciones de la región) y 11 territorios de ultramar. Estados Unidos llama la atención pues reportar casos confirmados en todos sus estados, con más de 26 000 personas contagiadas y 340 fallecidos, señaló el ministro de Salud cubano.

Entretanto, países como Canadá, Brasil, Chile y Ecuador registran un importante número de casos.

Portal Miranda sostuvo que la preocupación de la OMS es razonable, teniendo en cuenta la alta transmisión y letalidad de este virus.

“Todos debemos entender que la COVID-19 no solo afecta a las personas mayores; si bien ese es el grupo que mayor número de fallecidos ha aportando, ello no significa que pacientes jóvenes no hayan estado graves e incluso hayan fallecido por causa del nuevo coronavirus. De ahí la importancia de que todos participemos en el control”.