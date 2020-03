El aislamiento social no es un capricho, es una medida cautelar contra la COVID-19

Por estos días es muy común utilizar en las redes sociales, el hashtag #quédateencasa , una iniciativa surgida al calor de la pandemia que azota al mundo, creada para concientizar a las persona sobre la necesidad de permanecer en los hogares como una forma de prevenir el contagio de la Covid 19.

Esta enfermedad se propaga de manera rápida. Principalmente lo hace a traves de las goticas que quienes están enfermos expulsan al toser o estornudar. Es por ello que se recomienda distancia entre las personas.

Ante la situación muchos países han establecido cuarentenas que garanticen el aislamiento social, para evitar la proliferación del coronavirus.

Autoridades cubanas insisten en la necesidad de que las personas salgan lo menos posible , eviten las aglomeraciones y mantengan una distancia de aproximadamente dos metros de separación entre unos y otros.

Durante la más reciente emisión de la Mesa Redonda, la máxima dirección del país insistía nuevamente en la importancia de adoptar esas medidas para garantizar la salud del pueblo. Sin embargo hay quienes irresponsablemente no acatan las normas dictadas.

Las imágenes que acompañan este trabajo pertenecen al municipio de San Miguel del Padrón. Contrario a lo orientado para prevenir el contagio los sanmiguelinos abarrotaron los alrededores de la Virgen del Camino, su mercado agroindustrial, y tiendas aledañas.

Lo mismo sucedió en otros establecimientos de ese territorio como en la tienda El Mirador de Veracruz o en el propio Banco Metropolitano de la calle Mayor. Dichas imágenes muestran no solo la insensibilidad de la población y su poca percepción de riesgo sino también cómo la indisciplina puede echar por tierra lo que bien se hace para evitar el contagio.

¿Acaso esas personas que se aglomeraban para obtener un producto no conocen el riesgo que corren? No están al tanto de lo que se orienta para velar por su salud ?

Las medidas que se toman por parte del Ministerio de Salud Publica y la dirección del país no son para molestar a la población sino por el contrario velan por que cada uno de los cubanos no tengan que padecer la enfermedad. Pero esas medidas caerán en sacó vacio si ni actuamos todos con responsabilidad.

No hay que esperar a tener la enfermedad cerca para entonces actuar. Es necesario tomar las medidas para el bien de nuestra familia y aunque no lo crea, aislarnos es la única forma de preservar la salud de todos.

La próxima vez que salga a la calle piense. Es realmente necesaria mi presencia allí? A que me arriesgo? A qué me expongo? La Covid 19 puede estar cerca de usted y no verla. Solo con prevención, sensatez y disciplina podremos cerrarle el paso.