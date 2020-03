Presidente de Cuba llama a salir lo menos posible de casa

A salir lo menos posible de casa este fin de semana, incrementar las medidas de higiene, mantener la disciplina y cumplir las orientaciones que se dan llamó este viernes el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la reunión diaria que se realiza, al más alto nivel, para chequear el comportamiento en Cuba de la lucha contra la COVID-19.

El periodista Boris Fuentes, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, brindó un reporte al respecto en la Mesa Redonda radiotelevisada, en el que reseñó la intervención del dignatario.

Si todos tomamos conciencia de esto, si todos somos más responsables, podremos seguir teniendo eficiencia en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, aseguró Díaz-Canel.

El fin de semana, cuando recesa un número importante de actividades productivas, es necesario que se salga lo menos posible de casa; que lo hagan solamente uno o dos miembros de la familia para las necesarias diligencias para adquirir alimentos u otros abastecimientos, y que lo hagan con disciplina, contribuyendo también a la disciplina y al orden social, puntualizó.

Lo cierto es que no vamos a tener todos los recursos para satisfacer toda la demanda; esa es una realidad que tenemos, pero eso no nos puede complicar y echar por tierra todo el esfuerzo que se está haciendo para que en el país exista la mínima propagación de la COVID-19 y no tengamos que lamentar muertes ni daños tan severos, como se han producido, lamentablemente, en otros países, remarcó Díaz-Canel.

Si trabajamos bien el fin de semana, podemos ganarle dos días a la propagación, a la extensión de la enfermedad, aseguró.

Con la gente en más aislamiento social durante dos días, se cortan muchas vías de propagación de la COVID-19, consideró Díaz-Canel.

Añadió que están creadas las condiciones en el Sistema Nacional de Salud para, en este fin de semana, incrementar el pesquisaje.

Tenemos más disponibilidad de kits de pruebas; podemos lograr que sea el momento en que más exámenes se hagan en toda esta etapa -afirmó-, lo que va a permitir tener más casos y contactos detectados, para brindarles atención hospitalaria o trasladarlos a unidades de aislamiento y vigilancia médica, respectivamente.

