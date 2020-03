Señala ministro de Economía fortalezas de Cuba ante la COVID-19

Alejandro Gil, vice primer ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba, señaló este viernes que, aunque el país sufre los efectos de la compleja situación económica nacional e internacional, y sigue padeciendo el prolongado bloqueo económico, comercial y financiero de EE. UU., muestra fortalezas, a diferencia de otras naciones.

En Mesa Redonda de la radio y la televisión, señaló el manejo centralizado de los recursos, que no los asigna el mercado, no van adonde se cobre más caro ni donde tengan más rentabilidad, sino que se ponen en función de las prioridades y en favor de la población.

Entre las fortalezas en la actual situación, expuso que Cuba dispone de la capacidad de conducción de su economía.

Consideró también como importante la soberanía cubana sobre sus recursos presupuestarios, sin irrespetar los límites que establece la política fiscal y monetaria.

Tenemos un presupuesto soberano; no rendimos cuenta a ningún organismo financiero internacional, sino solamente al pueblo, especificó. Ya están aprobadas -ejemplificó- medidas de apoyo a los sectores estatal y no estatal, con financiamiento presupuestario.

Gil ponderó que Cuba posea una política social inclusiva, o sea, aquí no sobra nadie; hay que llamar a todo el mundo a unirse y sumarse en función de la solución que debemos encontrar en conjunto, con la unidad inherente al proceso revolucionario.

Añadió la experiencia acumulada en la aplicación de medidas de ajuste, que viene dada por el manejo de una economía asediada y bloqueada por más de 60 años. Debemos poner toda esa experiencia -consideró- en función de ver cómo manejamos los recursos en función del bienestar de la población.

Explicó que al complejo contexto actual hay que responder con nuestras fortalezas, con nuestra organización, con nuestra capacidad de respuesta, de manera organizada, no improvisada, evitando cualquier tipo de decisión no pensada previamente o no consensuada.

En ese camino, es que se ha diseñado un grupo de medidas, las cuales fueron informadas este viernes en el espacio radiotelevisado Mesa Redonda.

Normar los productos de primera necesidad por la libreta

Una de las opiniones reiteradas por la población ha sido la posibilidad de normar los productos de primera necesidad por la libreta, para lograr una distribución equitativa, tema al que también se refirió el ministro. Se priorizarán los recursos para cumplir el plan de la economía en las producciones de líneas de aseo, fundamentalmente el jabón, el cloro, el oxígeno medicinal y los medicamentos, señala un reporte de Cubadebate. “Van a estar afectadas un grupo de exportaciones, tendremos menos ingresos en divisas, y con lo que tenemos hoy debemos prepararnos para enfrentar este escenario”, dijo Gil.

Se ajustará el plan de inversiones, no se iniciarán nuevas Se ajustará el plan de inversiones del país. Aunque su nivel es bajo, se priorizarán los recursos para el consumo. Por tanto, se ralentizarán o disminuirán aquellas inversiones que no se han iniciado o están en fase prematura de ejecución, y tendrán mayor apoyo otras más avanzadas, que pueden concluir este año o el próximo, expresó Gil. En ese sentido, el ministro explicó que se mantendrán y priorizarán algunas inversiones estratégicas en ejecución como las vinculadas con las fuentes renovables de energía, la alimentación del pueblo y la ampliación de la capacidad para producir cemento, clave para el desarrollo del país. No se iniciarán nuevas inversiones. “No vamos a reducir las producciones de acero y cemento, también las vamos a respaldar, con los recursos de que podamos disponer y hasta donde sea posible”, con el fin de tener un nivel de oferta para la población en el Comercio Minorista, dentro de las posibilidades existentes. Igualmente, se apoyará la continuidad de las inversiones en el sector hidráulico. En la esfera productiva, la prioridad fundamental estará en la actividad agropecuaria, la industria procesadora de alimentos, la producción de aseo y medicamentos, de materiales de la construcción (cemento y acero, fundamentalmente), las actividades que respaldan los servicios de Salud Pública y aquellas inversiones que garanticen estar en mejores condiciones para entrar en un período de recuperación, precisó el ministro.

Medidas relacionadas con el sector de los servicios Cubadebate también reseña otras medidas relacionadas con el sector de los servicios, enunciadas por el ministro de Economía y Planificación: En el sector del transporte se reordena el balance de cargas y pasajeros ante la disminución de la actividad, para utilizar los equipos más eficientes y paralizar los menos eficientes. “Este período se aprovechará para dar mantenimiento y reponer el parque automotor, además de implementar otras medidas orientadas a crear condiciones para la recuperación”.

se reordena el balance de cargas y pasajeros ante la disminución de la actividad, para utilizar los equipos más eficientes y paralizar los menos eficientes. “Este período se aprovechará para dar mantenimiento y reponer el parque automotor, además de implementar otras medidas orientadas a crear condiciones para la recuperación”. En el turismo , además de reorientar los inventarios, se laborará en la recuperación de las habitaciones de la planta hotelera y la jardinería y otras áreas en las instalaciones turísticas paralizadas.

, además de reorientar los inventarios, se laborará en la recuperación de las habitaciones de la planta hotelera y la jardinería y otras áreas en las instalaciones turísticas paralizadas. En el transporte público se ratifica el uso obligatorio del nasobuco .

. Se suspende temporalmente el despacho de cargas y paquetería enviadas por las personas con carácter comercial y que muchas personas del resto de las provincias vienen a La Habana a buscar. “Estamos llamando a la población a evitar los traslados, el tránsito interprovincial. No se aplicarán decomisos por dejar la carga en los almacenes, hay una moratoria en ese sentido, pero en estos momentos es preferible suspender todo lo que no sea absolutamente imprescindible. Lo más importante es la salud de las personas” Ajuste en el balance de combustibles en el país para priorizar las actividades productivas como la agricultura, la zafra, la producción de alimentos, acero y cemento.

como la agricultura, la zafra, la producción de alimentos, acero y cemento. En cuanto al comercio minorista, se establecerá, dentro de las disponibilidades del país, la venta controlada y regulada en el mes de abril de una nomenclatura de productos alimenticios y de aseo a la población con el objetivo de lograr un acceso más equitativo. “No todo se podrá poner por la libreta de abastecimiento, pero habrá una combinación de productos racionados y otros liberados pero con regulación. Se trata de una medida en la que todos debemos contribuir, para evitar aglomeraciones. No ir con niños a las tiendas, a las colas”, puntualizó Gil. Se potencia la reubicación y el trabajo a distancia; la interrupción laboral, como última opción. “El país tiene que producir, pues su vitalidad se logra produciendo, generando riquezas, por lo que se debe buscar, dondequiera que sea posible, que las personas trabajen desde sus casas”. Gil reiteró algo que fue aclarado en la Mesa Redonda del jueves: en el caso de aquellos que están trabajando desde sus casas, a distancia, no interruptos, se mantiene el estipendio de alimentación, equivalente a 15 pesos o 60 centavos en CUC. Implementar medidas de protección a los trabajadores; evitar reuniones , y que estas, si son necesarias, sean reducidas y que se mantenga la separación entre las personas.

, y que estas, si son necesarias, sean reducidas y que se mantenga la separación entre las personas. Se ha orientado hacer levantamiento de servicios públicos en el país y definir cuáles se pueden suspender temporalmente ; solo dejar los absolutamente imprescindibles, con el objetivo de evitar las aglomeraciones. Se tomarán medidas para que ningún trámite caduque y sus plazos se extiendan.

; solo dejar los absolutamente imprescindibles, con el objetivo de evitar las aglomeraciones. Se tomarán medidas para que ningún trámite caduque y sus plazos se extiendan. Se han establecido medidas de apoyo tributario al sector no estatal, ya informadas, como la suspensión de cuotas tributarias y reducción de impuestos.

Información relacionada.

Agradecen naciones caribeñas apoyo cubano contra la COVID-19

Medidas de Cuba para el enfrentamiento a la COVID-19

Cuba asegura la red de comunicaciones frente a la COVID-19

fny