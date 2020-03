Díaz-Canel: Que los cubanos tengan la seguridad de que trabajamos para que las afectaciones sean las mínimas

A quedarse en casa durante el fin de semana tanto como sea posible, de manera que se corten los caminos para la propagación de la COVID-19, fue la convocatoria hecha en la tarde de este viernes por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En la reunión gubernamental que dirige el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, donde diariamente se analiza la situación del nuevo coronavirus en la Cuba, Díaz-Canel consideró que “si todos tomamos conciencia, si todos somos más responsables, podremos seguir teniendo eficiencia en el enfrentamiento a la pandemia”.

Y para eso es muy importante –subrayó- que el fin de semana se salga lo menos posible, aprovechando el hecho de que son dos días en los que disminuye un número importante de actividades productivas.

Que solo salgan una o dos personas de la familia cuando tengan que hacer diligencias relacionadas con los alimentos y los abastecimientos, y “que los que tengan que salir, lo hagan de manera disciplinada”, insistió.

Si entre nosotros mismos, cuando estamos en una cola, exigimos que se mantenga la distancia; exigimos que haya buen comportamiento; repudiamos el molote; repudiamos la actitud indisciplinada de otras personas… nosotros podemos mantener el orden, porque lo cierto es que no vamos a tener los recursos para satisfacer todas las demandas, dijo.

Esa es una realidad que tenemos –explicó- pero que “no nos puede complicar, ni echar por tierra, todo el esfuerzo que se está haciendo para que en el país exista la mínima propagación de la enfermedad y para que no tengamos que lamentar muertes ni daños tan severos como se han producido lamentablemente en otros lugares del mundo”.

Si nosotros trabajamos bien, en el fin de semana podemos ganarle dos días a la propagación, a la extensión de la enfermedad, porque con el aislamiento social de dos días se cortan muchas vías de propagación de la enfermedad, destacó.

A su vez, comentó que “están creadas todas las condiciones por el sistema de Salud Pública cubano para en estos dos días del fin de semana incrementar el pesquisaje”. Tenemos ahora más disponibilidad incluso de kits para diagnósticos –aseguró- y podemos incrementar notablemente la cantidad de pruebas que se realicen, lo cual va a permitir entonces tener más casos y contactos detectados, y de inmediato realizar con ellos las acciones correspondientes.

Eso es lo que le pedimos a la población –reiteró- a partir de los análisis que hemos hecho en el día de hoy en esta reunión de chequeo, que se realiza todos los días con la participación de un grupo de ministros, con el primer ministro coordinando y dirigiendo todos los esfuerzos, y de la cual también se informa a la población todos los días.

En tal sentido, afirmó que entre el análisis de lo que sucede a diario y la valoración que se hace de los estados de opinión del pueblo, y a partir de la revisión sistemática de lo que vamos avanzando con cada una de las medidas aplicadas, es que se adoptan nuevas decisiones para incidir más en el éxito del enfrentamiento a esta pandemia.

Por eso es importante –añadió- que exista el comportamiento más responsable posible dentro de las limitaciones del país para ir, entre todos, salvando esta situación.

En sus palabras, el jefe de Estado refirió también que este viernes recibió en su cuenta de la red social Twitter un mensaje de Jesús Álvarez López, el primer cubano confirmado positivo de la COVID-19 y que ya se encuentra de alta en su hogar.

Una y mil veces gracias al país, estoy a salvo -escribió el joven- al tiempo que destacó el trabajo de “todos nuestros médicos que se arriesgan por salvarnos de esta pandemia”. Si algo me mantuvo siempre con vida –continuó- es la confianza que le tengo a mi país; hoy más que nunca estoy orgulloso de ser cubano.

Al respecto, Díaz-Canel señaló que esta es una expresión de reconocimiento de una persona del pueblo afectada por este coronavirus, dando las gracias y reconociendo el esfuerzo de nuestros médicos y nuestro personal de salud, de todo el trabajo que se ha hecho de enfrentamiento.

Que los cubanos tengan la seguridad –enfatizó- de que vamos a trabajar así, en función de todos, para que las afectaciones sean las mínimas.

Por otra parte, el jefe de Estado comentó los principales temas abordados por la población cubana, que mayoritariamente son de apoyo a las medidas adoptadas, y en los que se manifiestan amplias muestras de reconocimiento al personal de Salud.

Mucha gente responsable está exhortando –dijo- a que todos cumplan las medidas con disciplina y responsabilidad, al tiempo que hacen un llamado a que se aplique severamente la ley e intervenga la policía en los casos en que sea necesario.

De igual manera, explicó que una cantidad considerable de comentarios solicitan que se regulen los productos para garantizar la entrega equitativa y disminuir las aglomeraciones, sobre lo cual el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, explicó este viernes en la Mesa Redonda las medidas que se adoptarán.

Y también, para ser realistas y hablar con toda la sinceridad, tenemos que “decirle a nuestra población que nosotros no hemos dejado de estar en medio de esta situación asediados y bloqueados, y que, por lo tanto, nuestros problemas financieros también se han recrudecido”.

Hay un grupo de productos –explicó- que “nosotros podemos vender de manera controlada o de manera regulada, pero hay otros que no alcanzan (…), aquí hay productos que nosotros no los tenemos en esa existencia; por lo tanto, no los podemos vender de esa manera que la gente están pidiendo, sencillamente porque no existen las cantidades necesarias y, por otra parte, no podemos abandonar la venta de esos productos en un grupo de comercios”.

En tal sentido, reiteró que lo que hace falta es disciplina y entender, porque en fin de cuentas esos problemas de desabastecimiento los hemos tenido en los últimos meses por las causas que hemos explicado. Y a esta situación también se está sumando –agregó- toda esta ansiedad que hay por el propio pánico que a nivel mundial existe con la pandemia, lo cual también es aprovechado por personas que quieren acaparar, que quieren después revender y aprovecharse de la situación.

De ahí la insistencia del presidente cubano para que, dentro de las limitaciones que tenemos, primero, que no acuda toda la familia a los mercados, sino una o dos personas, y en segundo lugar, que no se lleven niños, ni personas vulnerables a estos establecimientos. Se debe adoptar la medida de que en ningún mercado se despache a quienes vayan con niños o personas vulnerables, puntualizó.

En las colas que se hagan –precisó- hay que mantener la distancia necesaria, un buen comportamiento y una buena disciplina, y eso es responsabilidad, en primer lugar, de las personas que dirigen y trabajan en estos mercados y también de la colaboración que le hemos pedido a la Policía Nacional Revolucionaria y a las organizaciones de masas en la comunidad.

Al actualizar sobre la situación nacional, el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, informó que se abrió el primer evento de transmisión local en el país, en un consejo popular de la provincia de Matanzas.

Dicho suceso está vinculado a uno de los casos diagnosticados el pasado 21 de marzo y que se corresponde al animador de un hotel de Varadero, cuya fuente de infección fue un grupo de turistas italianos. A partir de este paciente habían sido identificados 53 contactos, que se encontraban aislados y en vigilancia epidemiológica, de los cuales en días recientes resultaron positivos a la COVID-19 tres familiares y un amigo.

Explicó Portal Miranda que las acciones para hacer frente a este escenario también han sido concebidas en el plan de enfrentamiento y control al nuevo coronavirus y con base en ellas es el trabajo que se ha venido realizando.

Asociado a esa situación en particular, el titular insistió en la importancia de que las personas concienticen el hecho de que si presentan algún tipo de síntomas es necesario informarlo y aislarse inmediatamente de familiares y amigos.

Como un elemento esencial destacó además la pesquisa activa, que ayer permitió llegar a 5 462 883 personas, entre ellas 725 143 adultos mayores, de los cuales 67 587 viven solos.

En tal sentido, el vice primer ministro, Roberto Morales Ojeda, enfatizó en la necesidad de redoblar, con calidad, las acciones de pesquisaje en la comunidad, pues de esos resultados dependen en gran medida los posibles casos que podamos identificar. Asimismo, subrayó la urgencia de que todo aquel que presente síntomas respiratorios acuda inmediatamente a su área de atención para poder diagnosticar si están o no asociados a la COVID-19.

Durante la reunión se conoció igualmente acerca de la labor realizada por el Ministerio de Industrias a partir de la aprobación del plan para la prevención y control del nuevo coronavirus. El titular del sector, Eloy Álvarez Martínez, informó que hasta el 26 de marzo se habían entregado al Ministerio de Comercio Interior un 1 587 000 litros de hipoclorito al 5%, destinados tanto al comercio minorista como al mayorista, así como a su venta a granel en los diferentes puntos establecidos y otros que se continuarán habilitando.

Añadió que han sido confeccionados por la industria más de un millón de nasobucos y en conjunto con el Ministerio de Salud se organizaron las acciones para elaborar otra cantidad similar. Un total de 71 talleres y más de 5 857 trabajadores participan en este proceso.

Igualmente, continúan otras producciones, entre las que destacó el aseo, el oxígeno medicinal, la gasa quirúrgica y otros.

Más adelante, el presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Alfonso Noya Martínez, explicó que para dar cumplimiento al plan de comunicación para la prevención y control de la COVID-19, el trabajo del sector se ha sustentado fundamentalmente en el propósito de informar y preparar a la población sobre las medidas a adoptar en el actual escenario.

Comentó que, para dar respuesta a las exigencias que impone el actual contexto, entre otras acciones se ha llevado a cabo la ampliación y actualización permanentes de la información, se ha aumentado la programación de entretenimiento con énfasis en la destinada al público infantil y adulto, y se ha trabajado en la previsión y organización, junto al Ministerio de Educación Superior, para acompañar de manera incrementada la programación curricular de acuerdo con los diferentes tipos de enseñanza.

Sobre este asunto, el presidente Díaz-Canel destacó que ha habido mucha información desde el primer momento y el pueblo reconoce mayoritariamente que el país está dando información de manera ágil y de primera mano, a partir de los diferentes ministros, que actualizan constantemente sobre lo que se está haciendo.

