Presidente de Cuba llama a salir lo menos posible de casa

A salir lo menos posible de casa este fin de semana, incrementar las medidas de higiene, mantener la disciplina y cumplir las orientaciones que se dan llamó este viernes el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la reunión diaria que se realiza, al más alto nivel, para chequear el comportamiento en Cuba de la lucha contra la COVID-19.

El periodista Boris Fuentes, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, brindó un reporte al respecto en la Mesa Redonda radiotelevisada, en el que reseñó la intervención del dignatario.

Si todos tomamos conciencia de esto, si todos somos más responsables, podremos seguir teniendo eficiencia en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, aseguró Díaz-Canel.

El fin de semana, cuando recesa un número importante de actividades productivas, es necesario que se salga lo menos posible de casa; que lo hagan solamente uno o dos miembros de la familia para las necesarias diligencias para adquirir alimentos u otros abastecimientos, y que lo hagan con disciplina, contribuyendo también a la disciplina y al orden social, puntualizó.

——————–

Díaz-Canel: Ataque a Venezuela es un ataque a Latinoamérica como Zona de Paz

Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República de Cuba, calificó las más recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela por supuesto narcoterrorismo, como un ataque contra Latinoamérica como Zona de Paz.

En su perfil oficial en Twitter, el mandatario cubano sostuvo que mientras los gobiernos de la región y el mundo se unen contra la pandemia de la COVID-19, “el imperio amenaza a nuestros pueblos”.

Díaz-Canel expresó que esa postura de la Casa Blanca constituye una estrategia para desviar la atención de la comunidad internacional de los problemas internos de esa nación norteña en este año electoral.

“Ataque a #Venezuela y contra Pdte @NicolasMaduro, es ataque a #LatinoaméricaZonaDePaz. La jugada imperial es intento de fuga de problemas internos en año electoral. Mientras gobiernos de la región y el mundo nos unimos vs #PandemiaCOVID19, el imperio amenaza a nuestros pueblos”, tuiteó.

——————–

Señala ministro de Economía fortalezas de Cuba ante la COVID-19

Alejandro Gil, vice primer ministro y titular de Economía de Cuba, señaló este viernes que, aunque el país sufre los efectos de la compleja situación económica nacional e internacional, y sigue padeciendo el prolongado bloqueo de EE. UU., muestra fortalezas, a diferencia de otras naciones.

En Mesa Redonda de la radio y la televisión, señaló el manejo centralizado de los recursos, que no los asigna el mercado, no van adonde se cobre más caro ni donde tengan más rentabilidad, sino que se ponen en función de las prioridades y en favor de la población.

Entre las fortalezas en la actual situación, expuso que Cuba dispone de la capacidad de conducción de su economía.

Consideró también como importante la soberanía cubana sobre sus recursos presupuestarios, sin irrespetar los límites que establece la política fiscal y monetaria.

——————–

Presidente argentino reclama levantar el bloqueo contra Cuba y Venezuela

El presidente argentino, Alberto Fernández, abogó en medio de la lucha contra la COVID-19 por levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y Venezuela, tras señalar que no es una cuestión política, sino humanitaria.

En entrevista con la Televisión Pública, el mandatario apuntó que después de la reunión de los líderes del G20 para tratar el tema de la pandemia, pidió a su par mexicano Andrés López Obrador, en su condición de presidente pro tempore de la Celac, convocar a un encuentro similar de ese bloque para saber, por ejemplo, que está pasando con dos países bloqueados como Venezuela y Cuba.

Acá no es una cuestión política, es una cuestión humanitaria, no digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad, dijo, tras agregar que “en estas cosas soy muy decidido, no hay derechos para mis amigos ni para mis enemigos, todos los países tienen derechos a vivir bien y sanos”.

——————–

Más de 45 países solicitan medicamento cubano para combatir al nuevo coronavirus

Una cifra superior a los 45 países solicitó a Cuba el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante por ser un excelente antiviral para combatir a la COVID-19, pandemia extendida por la mayoría de las naciones del orbe.

Los pedidos provienen de diversas zonas geográficas del planeta a fin de incorporarlo a sus arsenales terapéuticos contra la peligrosa enfermedad, dado los resultados favorables de su empleo observados en China, Cuba y otras naciones, escribió el periodista Orfilio Peláez Mendoza, del rotativo Granma.

Añadió que el Interferón Alfa 2b Humano Recombinante lo crearon científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo y por sus comprobadas propiedades antivirales se suma a la lista de los fármacos más utilizados en los protocolos de muchos países para enfrentar la epidemia global de la COVID-19.

—————-

Agradecen naciones caribeñas apoyo cubano

Gobiernos caribeños expresaron su agradecimiento a los médicos cubanos, quienes laboran en varias naciones del área en el enfrentamiento al nuevo coronavirus SARS CoV-2.

Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Haití, Santa Lucía, Granada y Dominica ya cuentan en su territorio con médicos y enfermerospara contribuir a evitar la propagación de la enfermedad, que ya cobró la vida a 20 mil 947 personas en el mundo, según reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, el ministro cubano de Salud, Dr. José Ángel Portal, escribió en Twitter: “Brigadas médicas cubanas brindan apoyo solidario a siete naciones caribeñas. Más de los nuestros se alistan para partir a enfrentar la enfermedad que ha puesto en vilo a todo el planeta. Contra tremenda verdad, no puede mentira alguna #CubaSalvaVidas”.

En Antigua y Barbuda, el Partido Progresista Unido a nombre del pueblo expresó una cálida y fraterna bienvenida a la Brigada Médica Cubana que ayudará a luchar contra la COVID-19 en esta nación, cuyo primer caso fue reportado el 13 de este mes.

—————-

Triple conjunción de la Luna con Venus y las Pléyades se verá a finales de marzo

La conjunción de la Luna, que se encuentra en su fase creciente, con Venus y las Pléyades se contemplará el 28 de marzo de 2020 y algunos días después.

Este hermoso evento astronómico se observará desde cualquier parte del mundo. Por lo que, si ves un cielo nocturno, sin ninguna nube, tómate un tiempo para atestiguar este importante encuentro cósmico.

Nuestro satélite natural alcanzará la fase cuarto creciente el 01 de abril de 2020. Es decir, el Sol iluminará el 50 por ciento de la cara visible de la Luna. Este fenómeno también es conocido como fase 3.