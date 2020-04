2 de abril.

Es nombrado el Doctor Ramón Luis Miranda Torres médico provincial del Cuerpo de Sanidad Militar de San Ambrosio.

Fue socio facultativo de la Sección de Ciencias del Liceo Artístico y Literario de La Habana, médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad y médico forense. También realizó una destacada labor como socio facultativo del Liceo Artístico y Literario de La Habana. La relación del doctor Miranda con Martí se produjo en Nueva York durante los años de la década del ochenta y el primer lustro del siguiente decenio en el siglo XIX. De su primer encuentro con Martí llegó a decir el doctor Miranda: “Me mandó a buscar por estar enfermo y me dirigí a su casa… lo encontré en su modesto y estrecho cuarto, postrado en cama, febril, nervioso; examinado diagnostiqué bronquitis y que en breve se curaría; él se había alarmado creyendo que su enfermedad pudiera agravarse y me dijo: “Doctor, cúreme pronto, tengo una misión sagrada que cumplir con mi patria, poco me importa morir después de realizarla; la muerte para mí no es más que la cariñosa hermana de la vida”.

Nace en el poblado de Güines, entonces provincia de La Habana, Francisco Riverón Hernández.

A través de su existencia cultivó distintas formas del verso, pero en la décima logró sus mejores aciertos líricos. Sus temas más recurrentes fueron la belleza de la naturaleza de la Patria, las tradiciones del campesino cubano y los problemas sociales del pueblo cubano en la época prerrevolucionaria, en especial el hombre del campo. Sus poemas fueron muy conocidos, tal es el caso de “Epístola a José Martí” el cual tuvo un gran impacto social.

Fue fundador y director del programa radial Renacer Cubano, de Radio Marianao, escribió también para el popular espacio televisivo Palmas y Cañas.

Fallece en La Habana Raúl Martínez González.

Nacido en la ciudad de Ciego de Ávila el primero de noviembre de 1927, desde la etapa de su niñez se sintió impresionado por las imágenes y la lectura en las aventuras de distintos personajes que aparecían en los periódicos dominicales de la época.

Su obra y su vida han estado relacionadas con todos los momentos claves de la cultura cubana después de 1959. Estuvo en el proceso de desarrollo del cine cubano, de la fundación y apogeo de la Casa de las Américas, de la creación y desarrollo del Instituto Cubano del Libro, del fomento y extensión de la fotografía de connotación artística, y dio un notable aporte al auge del cartel cubano y a grandes proyectos del teatro en nuestro país.

Fue uno de los exponentes más importantes del expresionismo abstracto de mediados del siglo XX, y paradigma del pot art en Cuba.

En 1994 le fue conferido, junto con el título de Doctor Honoris Causa otorgado por el Instituto Superior de Arte, el Premio Nacional de Artes Plástica en su primera edición.

