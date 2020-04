Los protocolos de tratamiento están basados en las mejores experiencias internacionales y están garantizados los recursos para respaldar la atención de los que puedan enfermar, aseguró el titular del sector.

Anunció que próximamente comparecerán en el espacio televisivo Mesa Redonda un grupo de científicos para abordar cómo la ciencia cubana se ha puesto en función del control de esta enfermedad.

“Los protocolos que hoy Cuba está usando, están respaldados con los recursos que lleva, y están basados en las mejores experiencias internacionales con la incorporación de productos cubanos. Y eso nos ha dado la garantía de un número menos de personas que han evolucionado a la gravedad”, sostuvo.

Pero, dijo, un elemento que no puede obviarse es que toda la población cuando tenga síntomas acuda al médico.

“La garantía está en la oportunidad del inicio temprano del tratamiento. Cuando las personas llegan tarde, y desgraciadamente hemos tenido que lamentar fallecidos que han llegado tarde al sistema de salud, prácticamente a morir en el cuerpo de guardia, no se puede hacer todo lo que se pudiera por nuestros profesionales. Nosotros necesitamos que toda persona que tenga síntomas respiratorios, sea evaluada por un equipo médico de salud, para tomar la conducta adecuada en cada caso”, insistió.

Mencionó que una medida importante que se ha implementado es la capacitación de un mayor número de intensivistas, a partir de personal que tiene experiencia, para tener mayor respaldo de recursos.

“Es una tarea que agota mucho, el trabajar con pacientes graves en las terapias a partir de las complicaciones que hacen estos enfermos que son afectados. Estamos preparando personal para respaldar nuestras terapias y también tenemos la garantía de las pruebas diagnósticas para poder evaluar los casos que estamos estudiando en todo el país”, dijo.

Las pruebas diagnósticas—precisó el ministro— también obedecen a un protocolo, y a los estudios epidemiológicos de los eventos que van apareciendo en cada uno de los territorios.

“El sistema de salud sigue centrado en buscar aquellos casos que puedan estar enfermos o con síntomas y hay una tecnología que nos distingue: la pesquisa diaria que estamos haciendo en todos los lugares. La población no debe esconder los síntomas, tiene que decirlos. Uno de los últimos casos fallecidos no supimos de los síntomas. La familia no dijo de los síntomas. Fue confundido con una enfermedad de base, pero no habló de los síntomas respiratorios, lo que conllevó también a su fallecimiento”, enfatizó Portal Miranda.