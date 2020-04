El mundo en lucha contra la COVID-19, ya suman más de 82 mil muertos

Esa rama de las fuerzas armadas precisó que otros dos mil marineros dieron negativo al SARS-Cov-2, y que ya fue examinado el 79 por ciento de las personas que se encontraban a bordo del portaaviones cuando comenzó el brote.

A medida que continúen las pruebas, el buque mantendrá suficientes marineros a bordo para proseguir con los servicios esenciales y desinfectar el barco en el puerto, añadió la Marina, e indicó que ninguno de los infectados ha requerido hospitalización.

El portal digital The Hill reportó que el portaaviones ahora está atracado en una base naval en Guam en la cual los miembros de la tripulación son examinados y aislados.

El USS Theodore Roosevelt pasó a ocupar la atención mediática del país la semana pasada después de que su comandante, el capitán Brett Crozier, envió un memorando a sus superiores para advertir que la tripulación enfrentaría graves consecuencias si la Marina no abordaba el brote en el barco.

Crozier alertó en ese texto que los marineros podían morir si la gran mayoría de los cuatro mil 800 miembros de la tripulación no eran evacuados.

No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir. Si no actuamos ahora, no nos ocupamos adecuadamente de nuestro activo más confiable, expresó el capitán en el documento, que fue enviado a más de 20 personas y filtrada a los medios de prensa poco después.

A raíz de esa filtración, el secretario interino de la Marina, Thomas Modly, anunció el jueves pasado que se retiraría a Crozier del mando del USS Theodore Roosevelt, y en un diálogo ayer con tripulantes del barco sugirió que el memorando era una “traición” y tildó al capitán de “estúpido”.

La decisión de destituir al comandante provocó fuertes críticas en diversos círculos, muchas voces incluso llegaron a calificar a Crozier de héroe, y el propio Modly renunció este martes a su puesto tras filtrarse a los medios sus comentarios despectivos sobre el capitán.

