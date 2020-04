El senador de Vermont hizo el anuncio en una videoconferencia telefónica con el personal de su campaña en la mañana de este miércoles, y más tarde difundió un mensaje grabado en Internet.

Con el retiro de Sanders, quien es considerado un representante del ala izquierdista del partido demócrata, el exvicepresidente Joseph Biden queda como el único aspirante demócrata.

En su mensaje a la nación, el político de 77 años consideró a Donald Trump el presidente más peligroso de la historia historia moderna de Estados Unidos.

Sanders precisó que la pandemia del Covid-19 demostró que retirar el subsidio al sistema de salud estadounidense, como lo hizo el presidente Trump, fue un total desastre ante la incapacidad del Gobierno para hacer frente al brote del nuevo coronavirus, que ha dejado miles de muertos.

El balance reciente del coronavirus en EE.UU. reportó más de 400,000 contagios y cerca de 13.000 muertos.

El senador declaró que su campaña “interferiría con el trabajo requerido de todos nosotros” en la batalla por el coronavirus y destacó que la clave ahora es derrotar al republicano Donald Trump.

“Estamos ganando la batalla ideológica pero estamos 300 electores abajo, es una mala noticia pero es la realidad, voy a suspender la campaña” , indicó Sanders, quien añadió: “He concluido que esta batalla por la nominación demócrata no tendrá éxito”.

Agregó que en consulta con el personal y sus seguidores relacionados con la campaña evaluaron las posibilidades de victoria, y no será posible.

Suspender la campaña significa que Sanders aparecerá en las boletas como precandidato en las próximas elecciones primarias demócratas, pero no tendrá validez.

“Como veo la crisis que la nación padece, no hay un liderazgo creíble y hay necesidad de proteger a la gente en esta situación terrible, no puedo con conciencia seguir luchando una campaña que no puede ganar y que interferiría con el trabajo importante requerido de todos en este momento difícil”, apuntó Sanders.

Aseveró que la suya nunca ha sido una campaña, sino un movimiento multirracial y multigeneracional que ha creído que el verdadero cambio nunca viene de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba.

Detalló que su lucha ha enfrentado a Wall Street, las empresas de seguros, farmaceúticas, prisiones y la codicia de toda la élite corporativa.

“Mientras esa campaña finaliza, nuestra lucha no”, expresó Sanders, quien se considera socialista y cuyas ideas progresista no gustaron al ala moderada demócrata, que apoyó a Biden porque consideraron que el senador no podría vencer a Trump, quien busca su releección en las elecciones de noviembre próximo.

Además felicitó a Joe Biden, a quien calificó como un “hombre muy decente” y con el que trabajará para avanzar sus ideas progresistas. También dijo que seguirá en el voto en los estados mientras Biden será nominado para la carrera presidencial.

El senador dijo que junto a la Convención Nacional Demócrata (CND) “trabajaremos unidos por derrotar a Donald Trump, el presidente más peligroso en la historia moderna estadounidense (…) Lucharemos por elegir a progresistas fuertes, desde el Congreso hasta las juntas escolares”, agregó.

Declaró que su campaña no era por él y sobre él, sino que como presidente podría institucionalizar y organizar los cambios que todos construyan juntos.

“Sí, cambiaremos esta nación. Con gente que piense como nosotros cambiaremos el mundo”, aseveró.

Al respecto, Biden, quien agradeció a Sanders su gesto de suspender su campaña, reconoció el liderazgo del senador progresista y consideró que su movimiento cambio la agenda política en EE.UU.

Los temas referidos son desigualdad de ingresos, atención médica universal, cambio climático, universidad gratuita, alivio de la deuda a estudiantes que contrajeron onerosos préstamos, entre otros.

“Si bien la campaña de Sanders ha sido suspendida, su impacto en estas elecciones y en las próximas está lejos de terminar”, indicó el exvicepresidente en un mensaje enviado a su correligionaro.

“Juntos venceremos a Donald Trump. Y cuando lo hagamos, no solo haremos el arduo trabajo de reconstrucción de esta nación, sino que lo transformaremos”, indicó Biden.

Por otra parte, en un tuit, el presidente Trump, con su tradicional laconismo mal intencionado, sostuvo que “esto terminó justo como los demócratas y el CND (Comité Nacional Demócrata) querían, igual que el fiasco de “Crooked” (deshonesta) Hillary”.

Fuente: Radio Reloj/imop