Ciencia y conciencia pueden derrotar la COVID-19 en Cuba

Ante la COVID-19, Cuba ha dado una respuesta temprana y coherente, con un enfoque multisectorial, bajo la premisa fidelista de la unidad, subrayaron este jueves en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana expertos y directivos de la rama científica y médica.

La ciencia, la responsabilidad individual y colectiva son armas clave para ganar en Cuba la batalla frente a la COVID-19, enfermedad respiratoria aguda contra la cual la mejor vacuna es el cumplimiento estricto de las medidas orientadas por la alta dirección del país.

El país dispone de un gran capital humano y suficiente voluntad política del Gobierno para vencer en esta lucha, remarcó el doctor en Ciencias Pedro Más Bermejo, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, al intervenir en la Mesa Redonda, transmitida desde el Palacio de la Revolución, en La Habana.

Especialistas de disímiles instituciones y ramas de la ciencia laboran arduamente en Cuba, contra reloj, para proponer el más efectivo conjunto de medidas, de acciones para que haya la menor cantidad posible de contagiados, y que aquel que se enferme se recupere de la mejor forma y en el menor tiempo posibles, explicó la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

———————-

Canciller cubano: Enfrentamos una pandemia que demanda solidaridad y cooperación

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, reclamó el cese del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, en tiempos en que deben prevalecer la solidaridad y la cooperación para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.

En su cuenta oficial en Twitter, el canciller cubano explicó que la política de sanciones de la Casa Blanca contra su país constituye el principal obstáculo para enfrentar la COVID-19 en Cuba, donde se reportan 515 casos confirmados como positivos a la enfermedad.

“Enfrentamos una pandemia que demanda solidaridad, cooperación y el máximo esfuerzo de nuestros países. El bloqueo contra #Cuba y las sanciones unilaterales restringen capacidad de actuación frente al #COVID19 ¡Reclamemos su levantamiento inmediato! #BloqueoNoSolidaridadSí”, tuiteó Rodríguez Parrilla.

A pesar de las limitaciones impuestas por el Gobierno de Washington a La Habana hace casi 60 años, los profesionales de la salud de Cuba enfrentan hoy la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 con 15 brigadas internacionalistas en países, como Venezuela, Italia, Andorra, Nicaragua, Belice, Surinam y Granada.

En la nación antillana, el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública garantizan también todos los recursos para frenar el avance de la COVID-19, explicó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

Ante esta situación de restricciones norteamericanas, numerosas personalidades de la política internacional se han sumado a la petición de poner fin al bloqueo, en momentos en que el mundo lucha contra esta pandemia, entre ellos Michel Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien llamó recientemente a levantar las sanciones económicas a países como Cuba y Venezuela.

——————————–

Ser consecuentes con el aislamiento social

“Estamos en una etapa de incremento de las acciones que tienen que ver con el aislamiento. Es importante que nuestro pueblo siga comprendiendo que tenemos que lograr el aislamiento social en cada una de las personas, las familias y, mucho más, en los grupos de riesgo”, declaró en entrevista el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) y Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata.

“En esta importante etapa, si no adoptamos las medidas que se han orientado por la dirección del país, si no somos consecuentes como ciudadanos y como colectivo, no vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado: cortar la transmisión… y eso hace falta que nuestro pueblo lo entienda, como siempre lo ha hecho, y sea responsable a la hora de cumplir las medidas que se están orientando por la dirección del país”, recalcó García Zapata.

El CDP, y en específico su grupo económico-social, continúa trabajando por hacer cumplir las indicaciones del Consejo de Ministros y, además, por el aislamiento en todos aquellos lugares donde la situación epidemiológica es más compleja, agregó.

——————————–

Posponen realización de exámenes de ingreso a la Educación Superior en Cuba

Teniendo en cuenta el cumplimiento por etapas del Plan de Medidas, aprobadas por el Grupo de Trabajo Nacional para enfrentar esta grave pandemia, el Ministerio de Educación Superior dio a conocer en la nota informativa No. 2 sobre exámenes de ingreso lo siguiente:

Posponer la realización de los exámenes de ingreso a la Educación Superior correspondientes al presente año hasta que la situación sanitaria lo permita.

Exhortamos a los estudiantes a que intensifiquen su estudio individual en casa, con los materiales e informaciones disponibles.

Mantendremos informado oportunamente a nuestro pueblo por las vías oficiales y medios digitales de nuestro ministerio (www.mes.gob.cu)

——————————–

Recibe Nicaragua ocho mil dosis más de Interferón procedente de Cuba

Nicaragua recibió ocho mil dosis adicionales de Interferón Alfa 2B, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba, confirmó en nota de prensa el Gobierno de esa nación centroamericana.

El fármaco será empleado en la atención a pacientes contagiados con la COVID-19, precisa el texto, según reporte de Prensa Latina.

Recuerda la información que la doctora Marta Ayala, subdirectora del CIGB, forma parte de la brigada médica cubana que arribó a territorio nicaragüense el 18 de marzo, como parte de la estrategia de enfrentamiento y contención de la pandemia global.

La nota destaca que este miércoles Nicaragua envió a Cuba 600 mil dosis de vacuna contra la Influenza, las cuales serán utilizadas en las campañas de vacunación rutinarias realizadas en este país caribeño.

——————————–

Son tiempos de cumplir, de disciplina, de acatar las indicaciones y la ley

El coronel Eddy Sierra Arias, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), afirmó que es importante que la población cubana entienda que estos son tiempos de cumplir, de disciplina, de acatar las normas, las indicaciones y la ley.

Sierra Arias explicó que el Ministerio del Interior (Minint) ha venido desarrollando acciones preventivas y de enfrentamiento, de persuasión, pero a medida que han pasado los días y se ha agravado la situación epidemiológica en Cuba -hasta el momento con 515 casos positivos al nuevo coronavirus- se han incrementado de manera gradual esas medidas.

Destacó que, además de la PNR, participan de manera muy activa e integral todas las fuerzas del Minint y un grupo de fuerzas especializadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como garantes de la tranquilidad y el orden social que se debe mantener.