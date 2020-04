El también primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la capital cubana, insistió en la necesidad de que se comprenda la urgencia del aislamiento social este fin de semana, y agregó en cuanto al delito, ilegalidad, corrupción y ventas ilícitas, que ya se pasó de la persuasión a la actuación de las fuerzas policiales

A la reunión en La Habana asistió el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, donde se informó que hubo 23 nuevos casos de la Covid-19 en Playa, Habana del Este y Centro Habana.

Trascendió que en el Consejo Popular El Carmelo, primero en entrar en cuarentena, los recientes casos estudiados dieron negativos, y hay un estado satisfactorio en sus habitantes.

“Estamos en una etapa de incremento de las acciones que tienen que ver con el aislamiento. Es importante que nuestro pueblo siga comprendiendo que tenemos que lograr el aislamiento social en cada una de las personas, las familias y, mucho más, en los grupos de riesgo”, declaró en entrevista el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) y Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata.

“En esta importante etapa, si no adoptamos las medidas que se han orientado por la dirección del país, si no somos consecuentes como ciudadanos y como colectivo, no vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado: cortar la transmisión… y eso hace falta que nuestro pueblo lo entienda, como siempre lo ha hecho, y sea responsable a la hora de cumplir las medidas que se están orientando por la dirección del país”, recalcó García Zapata.

El CDP, y en específico su grupoeconómico-social, continúa trabajando por hacer cumplir las indicaciones del Consejo de Ministros y, además, por el aislamiento en todos aquellos lugares donde la situación epidemiológica es más compleja, agregó.

Según indicó, se debe aprovechar este fin de semana, incluido viernes, como una “oportunidad para lograr el aislamiento masivo de toda la población, a partir de medidas que se informarán oportunamente a nuestro pueblo, que tienen que ver con el sistema de comercio y la transportación de pasajeros”.

García Zapata destacó “la cantidad de personas que aún permanecen en las calles, sea cual sea la causa”, con lo cual debemos“ser consecuentes, por lo que nos corresponde instrumentar correctamente cada una de las indicaciones, como viene indicando el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre aquellos irresponsables que todavía no comprenden la situación actual”.

El grupo económico social del Consejo de Defensa Provincial, dijo, continuará trabajando en función de acercar lo relativo a la alimentación de la población a los consejos populares y a las áreas donde se ha incrementado el aislamiento, medida que ya se hizo en el municipio Plaza de la Revolución, se inició en el Cerro y, en dependencia de la evolución, se aplicaría en Playa, donde se reporta un incremento de los casos, aunque se ha comprobado que no son propios del municipio, al igual que en el Cotorro.

La atención también se centrará en aquellos centros concebidos para los casos sospechosos y para los contactos, donde nosotros tenemos la obligación de crear las condiciones para que la población pueda permanecer los 14 días de aislamiento, donde son evaluados por personal de salud, para su posterior incorporación a su localidad.

“Es importante que se tenga en cuenta que la gastronomía, tanto estatal como no estatal, sólo va a funcionar para elaborar alimentos, o sea, no pueden permanecer personas dentro de un restaurante, donde no se venderán tampoco bebidas alcohólicas para consumir en el lugar ni para llevar”, enfatizó y puntualizó que estas últimas solo se expenderán en unidades de comercio y tiendas.

Fuente: Radio Reloj y Tribuna de La Habana/imop