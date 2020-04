Si el nuevo coronavirus no encuentra un huésped, muere

Naturaleza Secreta entrevistó a la doctora Vivian Kourí, vicedirectora primera del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana, y compartimos el llamado que hizo a toda la población:

“Yo les diría a las personas que se tomen esto en serio, que realmente esta epidemia tiene gran transmisibilidad, que hay casos asintomáticos, por lo tanto, no sabemos quién realmente tiene el coronavirus por verle la cara, que, además, tiene una mortalidad que no es la más elevada en comparación con otros virus, pero tiene valores importantes en determinados grupos de riesgos”.

La especialista aseguró que, si bien en los jóvenes la mortalidad es menor, no es nula, “por lo tanto los jóvenes no están totalmente inmunes de padecer la enfermedad, todo el mundo es susceptible de enfermarse, padecer la enfermedad o de infectar a otros, porque a veces puede ser que el joven no desarrolle un cuadro severo, pero infeste a su familia cuando llegue a su casa”.

Hay muchas personas trabajando y dando su vida, por favor, parte del respeto es cumplir con lo que le toca a cada uno. A nosotros nos toca estar aquí, nos toca venir; pero al que no le toca debe estar en su casa y ayudar de esa manera a realmente cortar la epidemia. Si el virus no encuentra un huésped susceptible, muere, por tanto, la cuarentena funciona porque es una manera de aislar y que el virus no encuentre a quién infectar, por eso es necesario concientizar que debemos estar en las casas, que realmente es la única forma que puede todo el mundo ayudar a luchar contra esta epidemia”.

Fuente: Cubadebate.

fny