Reitera ministro de Salud Pública de Cuba importancia de la responsabilidad ciudadana

La importancia de que cada ciudadano tenga una real percepción de riesgo ante la COVID-19, actúe con responsabilidad y disciplina, con prioridad en el distanciamiento social, fue subrayada por el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba.

Es vital que, ante el más mínimo síntoma respiratorio, se acuda inmediatamente a los servicios de salud, al tratarse de una enfermedad que puede evolucionar rápidamente hacia la gravedad, afirmó en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, transmitida desde el Palacio de la Revolución, en La Habana.

Explicó que tener percepción de riesgo no es “estar asustado”, como algunos piensan, sino tener conciencia plena de las causas y consecuencias de determinados comportamientos que pudieran suponer un peligro para las personas a nuestro alrededor; es conocer cuál es el riesgo: los síntomas de la enfermedad, el período de incubación, por qué es importante informar rápidamente al médico cuando se tiene algún síntoma respiratorio, informar cuándo se es un contacto con un enfermo o persona procedente de una zona de riesgo.

Ahí es donde se gana la batalla: en que las personas puedan comprender hasta dónde están expuestas, remarcó Portal Miranda en el espacio informativo.

—————-

Constitución de la República de Cuba celebra el primer aniversario de su proclamación

Cuba celebra este viernes el primer aniversario de la proclamación de su nueva Carta Magna, la cual deviene legado para las nuevas generaciones afirmó Ana Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

La diputada expresó en su cuenta en Twitter que no basta con proclamarla, sino que es necesario hacer efectivos sus preceptos, y recordó que le corresponderá al Parlamento cubano una intensa labor legislativa.

Destacó que en este primer año se trabajó intensamente para cumplir mandato constitucional en sus disposiciones transitorias y especiales.

La ANPP señaló en esta misma plataforma que este 10 de abril se celebra el aniversario 151 de la Constitución de Guáimaro y el primero de la nueva Ley de leyes socialista “que, construida y aprobada por la inmensa mayoría de los cubanos, deviene baluarte indiscutible para enfrentar los desafíos presentes y futuros”.

—————-

Parlamentarios y líderes mundiales piden levantamiento de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos

La Organización de Naciones Unidas, mediante su Secretario General, Antonio Guterres, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, gobiernos y personalidades del mundo exigen por estos días el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, ante la COVID-19.

Recientemente, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) emitió una declaración, donde reclamó la suspensión inmediata de “sanciones, embargos y bloqueos comerciales, económicos y financieros como los que sufren países como Cuba y Venezuela”, destaca el periódico Granma.

De igual manera, los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) llamaron a la comunidad internacional a levantar tales sanciones ante las graves consecuencias de la pandemia.

—————-

Ratifica Cuba buen estado de salud de su personal en misiones diplomáticas en el exterior

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que el personal de las representaciones diplomáticas de Cuba en el exterior se encuentra bien de salud y se mantiene comunicación permanente con ellos.

En su cuenta en Twitter, Rodríguez Parrilla aseveró que todas las representaciones cubanas mantienen las medidas de prevención y seguridad necesarias frente a la COVID-19, pandemia que ya supera el millón de casos confirmados y los 80 mil fallecidos en el mundo.

“Todas nuestras representaciones diplomáticas en el exterior mantienen las medidas de prevención y seguridad necesarias frente a la #COVID19. Nuestro personal se encuentra bien de salud y mantenemos comunicación permanente con ellos”, tuiteó.

—————-

Covid19CubaData: herramienta para informarse y tomar decisiones

Covid19CubaData es el nombre del tablero estadístico interactivo que recoge información actualizada del avance en Cuba del nuevo coronavirus causante de la COVID-19.

Esta herramienta es una idea que parte del proyecto comunicativo Postdata.club, en conjunto con la revista Juventud Técnica, y a ellos se sumó -gracias a un llamado del doctor Yudivián Almeida Cruz- la Facultad de Matemática y Computación (MATCOM) de la Universidad de La Habana.

Almeida, profesor de MATCOM, explicó que, desde sus inicios, este se planteó como proyecto de código y datos abiertos y muchos han colaborado.

—————-

Si el nuevo coronavirus -19 no encuentra un huésped, muere

La doctora Vivian Kourí, vicedirectora primera del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana, hizo un llamado a toda la población cubana, ya que la COVID-19 tiene gran transmisibilidad, hay casos asintomáticos, por lo tanto, no sabemos quién realmente tiene el coronavirus por verle la cara, que, además, tiene una mortalidad que no es la más elevada en comparación con otros virus, pero tiene valores importantes en determinados grupos de riesgos.

La especialista aseguró que, si bien en los jóvenes la mortalidad es menor, no es nula, “por lo tanto los jóvenes no están totalmente inmunes de padecer la enfermedad, todo el mundo es susceptible de enfermarse, padecer la enfermedad o de infectar a otros, porque a veces puede ser que el joven no desarrolle un cuadro severo, pero infeste a su familia cuando llegue a su casa”.

Hay muchas personas trabajando y dando su vida, por favor, parte del respeto es cumplir con lo que le toca a cada uno. A nosotros nos toca estar aquí, nos toca venir; pero al que no le toca debe estar en su casa y ayudar de esa manera a realmente cortar la epidemia. Si el virus no encuentra un huésped susceptible, muere, por tanto, la cuarentena funciona porque es una manera de aislar y que el virus no encuentre a quién infectar, por eso es necesario concientizar que debemos estar en las casas, que realmente es la única forma que puede todo el mundo ayudar a luchar contra esta epidemia”.