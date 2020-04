El mango y sus frases populares

Esta fruta, tan apetecida por los cubanos, pertenece a la familia de las Anacardiáceas y es llamada por los científicos Mangífera, también es conocida como melocotón de los trópicos.

Se cuenta que su introducción en Cuba se debe a Don Gervasio Rodríguez, quién sembró la primera semilla de mango en la estancia de Doña Micaela Justiz, cerca de la Iglesia de la Salud, en el año 1782, pero ha sido tal su adaptación a nuestro suelo que a Cuba se le considera hoy, por algunos entendidos, el país que posee mayor cantidad de variedades.

Quizás esta exquisita fruta, tan valorada en nuestros mercados por su sabor, olor y presencia, ha dado pie a que el nativo en esta isla haya creado frases y/o refranes que hoy forman parte de nuestro hablar cotidiano, adaptando otros, que provienen de lejanas tierras, al quehacer de nuestros días. Aquí les van algunos ejemplos que me tocan muy de cerca.

Recientemente mi esposa, fiel colaboradora en esta tarea de escribir artículos, al revisar un trabajo en mi laptop, casi al borde de la desesperación, me dice: “Tienes armado aquí soberano arroz con mango” y eso fue gracias a mi organizada desorganización, que solo yo entiendo.

Muchos refieren que la consabida frase surge porque dicha combinación era sumamente rara de ver y por tanto se aplica cuando usted, amigo lector, une o mezcla dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, lo mismo refiriéndose a temas, personas u objetos, siendo muy utilizada por personas que, como mi media naranja, detestan la desorganización.

Y que me dicen de “Acabó con la quinta y con los mangos”, pues bien, les narro que recientemente mi compañera me pidió que la ayudara a fregar, pues habíamos tenido invitados a almorzar y se habían utilizado más piezas de la vajilla que de costumbre, y ¡ay de mí!, en un insignificante descuido mi codo hizo un ligero contacto con un grupo de platos que estaban colocados unos encimas de otros, y para qué les cuento, la expresión retumbó en mis oídos de una forma que me hizo recordar los orígenes de tan apetecible fruta.

¡Le zumba el mango! fue también utilizada por ella hace muy poco tiempo, cuando cumpliendo sus indicaciones de comprar papel higiénico me aparecí con cuadritos de costilla ahumada, que en otro momento me había solicitado para unos garbanzos. Coincidirá conmigo en que esa es su fruta preferida.

Como puede apreciar amigo lector no hay que explicar mucho el significado de estas frases para saber en qué momento deben ser usadas, y aunque esta no es una sección de cocina hago una excepción y a continuación le describo la receta del arroz con mango en una de sus variantes, que realmente creo que vale la pena probar.

Ingredientes

—150 g de arroz

—300 ml de caldo de pollo

—1 mango maduro troceado

—1/2 taza pulpa de mango

—1 cucharada mantequilla

—2 cucharadas de cilantro picado

—Sal a gusto

Modo de elaboración: Derretir la mantequilla en una cazuela, poner el arroz a sofreír y después añadir uno a uno el cilantro, la pulpa de mango y la sal.

Remover todos los ingredientes por unos minutos e incorporar el caldo de pollo. Ponerlo todo a calentar hasta que llegue a hervir y luego bajar a fuego lento. Se debe cocinar durante 15 minutos.

Por último, con el arroz casi seco, agregue los trocitos de mango, mézclelo todo y deje tapada la cazuela durante cinco minutos más. Da para 4 personas.

Y después de desearle un buen provecho me despido, pues voy a hacer una salidita con el mango de mi mujer, a ver si puedo “coger mangos bajitos”. Seguro que me entendió.

imop/