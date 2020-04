Disciplina y responsabilidad, vitales contra la COVID-19

En medio de la compleja situación epidemiológica que vive Cuba por la pandemia de la COVID-19, se perfecciona el actuar de las fuerzas del orden y de la Fiscalía en función de preservar el bien más preciado: la vida humana.

Al respecto se ahondó este jueves en la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, a la que fueron invitados Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, y el coronel Eddy Sierra Arias, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Peña Ojeda subrayó el respaldo constitucional que tienen todas las medidas tomadas por la alta dirección del país, contempladas en el Plan nacional para la prevención y control de la COVID-19.

Citó el Artículo 41, según el cual, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los ciudadanos, quienes, a su vez, deben respetar, de manera obligatoria, todas las disposiciones dictadas por la dirección del país, máxime en momentos excepcionales como los que se viven hoy.

También hizo alusión al Artículo 45 de la Constitución, que establece que el derecho de cada persona tiene su límite donde comienza el derecho de las demás personas.

Expuso que existe una amplia legislación que respalda las disposiciones establecidas en Cuba en esta etapa.

Se refirió a la Ley de Salud Pública, de 1983, según la cual ese organismo tiene la responsabilidad de organizar todos los servicios para garantizar la salud de los ciudadanos y precisa el papel que corresponde a las autoridades sanitarias y la obligatoriedad del cumplimiento de lo que estas dispongan.

También hizo referencia a la Resolución 82 del Ministerio de Salud Pública (Minsap), que detalla aspectos relacionados con el aislamiento obligatorio y la responsabilidad del ciudadano con esa medida, encaminada a la protección de sí mismo, de su familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto.

Destacó el amplio nivel de información puesto a disposición del pueblo, desde la ofrecida en las conferencias de prensa que brinda el Minsap cada mañana, las Mesas Redondas de la Televisión Cubana y toda la programación dedicada al tema por los medios de difusión, incluidas las redes sociales, sobre cuáles son las medidas de obligatorio cumplimiento; por eso no es entendible que persistan transgresores de lo dispuesto.

Tenemos un pueblo disciplinado, culto, que apoya y cumple mayoritariamente las medidas, pero hay ciudadanos que no acatan lo establecido por el Minsap y el Gobierno para enfrentar la compleja situación epidemiológica, como usar el nasobuco en lugares públicos, mantener el distanciamiento social, cumplir con el aislamiento en sus hogares, entre otras disposiciones.

No vamos a aceptar conductas violatorias; en el enfrentamiento, actuamos con garantías ciudadanas y procesales, con justicia, pero también con severidad, acotó.

Al referirse a los delitos más frecuentes cometidos en Cuba en relación con la actual pandemia, mencionó a la propagación de epidemia, atentado, desobediencia, resistencia, especulación, acaparamiento y apropiación indebida de recursos.

Informó que se han realizado más de 100 juicios por hechos asociados a la epidemia, y 114 personas han sido juzgadas. De estas, el 71 por ciento sentenciadas a privación de libertad. Además, se han impuesto multas asociadas a incumplimientos de lo dispuesto para esta etapa, y realizado decomisos de bienes utilizados en hechos delictivos.

Es importante insistir en que, independientemente del momento en que nos encontramos, en la severidad que tiene que primar y la responsabilidad en garantizar el orden y la disciplina, que el pueblo sepa que el sistema judicial respetará todas las garantías de los ciudadanos, aseveró.

Desde el 24 de marzo último hemos atendido a más de siete mil personas por todas las vías disponibles y las temáticas han estado asociadas a la compleja situación sanitaria actual. También le estamos dando seguimiento a los relacionados con los sectores vulnerables, mujeres, embarazadas, ancianos y niños, precisó.

Señaló que resulta vital trasladar al pueblo que las medidas adoptadas por el Gobierno, todas debidamente argumentadas y explicadas, y cuyas correcciones han tenido que ver con las propias opiniones de la población, tienen que ser acatadas, porque tienden a salvar lo más preciado para los seres humanos: la vida, subrayó.

Cuando cada noche el pueblo cubano, desde sus casas, aplauden lo hacen, en primer lugar, al Comandante en Jefe Fidel Castro, a Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, a todos los dirigentes, médicos, los trabajadores y a todos los que estamos contribuyendo con el cumplimiento cabal de las medidas sanitarias, consideró.

Por lo tanto, en este momento tan especial y difícil, con todas las medidas adoptadas de manera coherente y sistemática, no es posible que no se mantenga la decencia, que permitamos la desidia y que no haya solidaridad, ni que determinadas personas, por suerte las mínimas, menosprecien lo más sagrado que tiene este pueblo que es precisamente la unidad en torno al Partido, la Revolución y a los máximos dirigentes.

Información relacionada.

Seguiremos defendiendo y perfeccionando nuestro socialismo, afirma Díaz-Canel

fny