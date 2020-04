OMS: división política es el combustible de la COVID-19

La izquierda y la derecha deben trabajar juntas para derrotar al nuevo coronavirus y evitar que haya más tragedia y más muertes, expresó Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Adhanom Gebreyesus denunció que la división política está intensificando la pandemia de la COVID-19 y podría causar muchos más fallecimientos, publica el sitio web oficial de las Naciones Unidas.

El máximo representante de dicho organismo de la ONU dijo que “el problema político es el combustible que hace que la pandemia del coronavirus sea aún más grave. El virus se aprovecha de nuestras diferencias, de la diferencia de los partidos y las personas”.

Tedros pidió que no se utilice la COVID-19 como una oportunidad para causar polémica dentro de los países, y recordó que aquellos que mueren no son números, si no personas.

“Yo vengo de Etiopía, yo conozco la guerra, la pobreza, la enfermedad, sé cómo las personas sufren en estas condiciones. Yo no veo números, yo veo rostros, que sé que son los hermanos, o los hijos o las padres o madres de alguien”, aseveró.

Al recibir una pregunta sobre el supuesto correo electrónico enviado por Taiwán alertando sobre la transmisión del nuevo coronavirus, Tedros aclaró que la primera comunicación que se obtuvo del grupo de casos salió de Wuhan, China territorial, el 31 de diciembre de 2019.

“Taiwán no reportó ninguna transmisión de humano a humano, y tenemos toda la documentación para probarlo. Ellos mandaron un email ese día, como muchos otros países, pidiendo clarificación al respecto de la comunicación de China, pero nada más”, dijo.

El director de la OMS agradeció el desarrollo acelerado y la validación de las pruebas para detectar los anticuerpos a la COVID-19, que pueden ayudar a comprender el alcance de la infección en la población.

Tedros aseguró que, si bien las pruebas de anticuerpos son importantes para saber quién ha sido infectado, las pruebas que encuentran el virus son una herramienta central para la búsqueda activa de casos, el diagnóstico, el aislamiento y el tratamiento.

“Una de las prioridades de la OMS es trabajar con socios para aumentar la producción y la distribución equitativa de los diagnósticos a los países que más los necesitan.”

Fuente: ACN.

